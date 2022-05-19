Gizlilik odaklı tarayıcı Brave, iOS uygulamasını belirli siteler için veya belirli bir zaman aralığında engellediği izleyicilerin bir özetini görüntüleyen yeni bir Gizlilik Merkezi özelliğiyle güncelledi.

Safari’nin Gizlilik Raporuna benzer şekilde, tarayıcının 1.38 sürümündeki yeni Gizlilik Merkezi, kullanıcıları izleyiciler ve Brave’in engellediği diğer gizlilik tehditleri hakkında eğitmek için tasarlandı.

Ayrıca bkz: YouTube, Videolar İçin Kullanışlı Bir Özelliği Duyurdu!

Bu güncelleme ayrıca iOS için parmak izine karşı korumayı da iyileştiriyor. Parmak izi, birden fazla yarı tanımlayıcıyı (tarayıcı penceresinin boyutu veya bilgisayar donanımı ayrıntıları gibi her kişinin tarayıcısındaki küçük farklılıklar) birleştirerek ve bunları tek bir benzersiz tanımlayıcıda birleştirerek insanları tanımlamak ve izlemek için kullanılan bir tekniktir.

Brave’nin iOS versiyornu artık, parmak izi alınabilir API’leri devre dışı bırakmak yerine küçük miktarlarda rastgeleleştirme ekleyerek parmak izine karşı koruma sağlıyor; bu da web sitelerini bozarak daha sorunsuz, daha özel bir tarayıcı deneyimi sağlıyor.

Ayrıca Brave, iOS uygulamasına bir sertifika görüntüleyici ekleyerek kullanıcıların sahte bir kopya değil gerçek bir siteyi ziyaret ettiklerini doğrulamalarına olanak tanıyor. Kullanıcılar bir sayfanın sertifikasını görüntülemek için URL çubuğundaki kilit simgesine dokunabilir ve ardından bir sertifikanın geçerli olup olmadığını, güvenilir olup olmadığını veya standartlarla uyumlu olup olmadığını (veya olmadığını) doğrulayabilirler.

Brave, gizlilik odağı nedeniyle son yıllarda ivme ve popülerlik kazandı. Geçen yıl, Brave, varsayılan arama motoru olarak Google’ı bıraktı ve onun yerine, bağımsız bir dizin kullanan ve kullanıcıları veya aramalarını izlemeyen, daha gizlilik odaklı Brave Search ile değiştirmişti