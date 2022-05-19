YouTube, web oynatıcısına ve mobil uygulamalarına, kullanıcıların izledikleri bir videonun en çok tekrarlanan kısımlarını belirlemelerine yardımcı olan yeni bir oynatma özelliği ekledi.

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Bu özellik ile birlikte daha uzun videolar veya zaman damgaları veya bölümler kullanılarak bölümlere ayrılmamış videolar için özellikle faydalı olarak tanıtılıyor ve kullanıcıların en ilginç bölümleri bulmak için herhangi bir YouTube videosunu gözden geçirmesine olanak tanıyor.

Bu özellik daha önce yalnızca YouTube Premium abonelerinin erişebildiği bir denemeydi, ancak artık YouTube’u bir tarayıcıdan veya şirketin resmi iOS ve Android uygulamalarından kullanan herkes tarafından kullanılabilir.

YouTube, video bölümlerini döngüye almanın yeni bir yolu ve kullanıcıların bir videoda “tam anı aramasına” olanak tanıyan Premium aboneler için yakında yapılacak bir deneme de dahil olmak üzere, daha uzun videolarda gezinmeyi kolaylaştırmak için tasarlanmış bir dizi başka değişikliğin yanı sıra bu özelliği duyurdu. Özelliği nasıl buldunuz? Bize yorumlar kısmından bildirin.