Boston Dynamics robotlarından yeni yıl dansı

Ürettiği çeşitli robotlar ile gündemden düşmeyen Boston Dynamics, bu kez dans eden robotlarıyla görenleri şaşkına çevirdi. Şirket, yeni yıl hediyesi olarak Atlas, Handle ve Spot robotlarını dans ettirdi.

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Ürettiği robotlar ile adını duyuran ABD’li merkezli şirket Boston Dynamics, sosyal medyada yayınladığı yeni bir video ile gündemde. Ticari amaçlı robot tasarlayan Boston Dynamics, aynı zamanda ABD ordusu için de robotlar üretiyor.

Şirketin resmi hesabı üzerinden yayınlanan videoda Boston Dynamics’in en gelişmiş robotları Atlas, Spotmini ve Handle, yeni yılı kutlamak için “Do You Love Me” adlı şarkıda dans performanslarını sergiliyorlar. Robotların dans sırasındaki uyumları oldukça dikkat çekiyor.

Boston Dynamics’in videolu mesajında, “Daha mutlu olmasını umduğumuz bir yılın başlangıcını kutlamak için tüm ekibimiz bir araya geldi. Boston Dynamics’ten herkese mutlu yıllar” ifadesine yer verildi.

Söz konusu videoyu şirket, hem Instagram hem de YouTube kanalında paylaştı ve kısa sürede yüz binlerce kullanıcının dikkatini üzerinde toplamayı başardı.

Boston Dynamics, Hyundai’a Satılmıştı

Boston Dynamics geçtiğimiz haftalarda yine el değiştirmişti. 1.1 milyar dolar karşılığında Hyundai, Softbank’tan Boston Dynamics’in hisselerini satın almıştı. Şirket daha önce de Google çatısı altında faaliyet gösteriyordu ve sadece üç yılda değerini 11’e katlayarak büyük bir başarı gösterdi.

Boston Dynamics’in Spotmini adını verdiği robot köpek, 84 santimetre boyunda, 30 kilogram ağırlığında ve 90 dakikalık çalışma gücüne sahip. Dünyanın en gelişmiş robotlarından biri olarak değerlendirilen Atlas ise 1.5 metre yüksekliğinde ve 80 kilogram ağırlığında. Lojistik amaçlı üretilen Handle ise sadece 5 kilo ağırlığında ancak kendinin 3 katı ağırlığı taşıyabiliyor.