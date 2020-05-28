Haber
Borderlands: The Handsome Collection, Epic Store üzerinde ücretsiz!
Her hafta belirli oyunları ücretsiz olarak oyunculara sağlayan Epic Store üzerinde, bugün itibariyle 4 Haziran tarihine kadar Borderlands The Handsome Collection adlı oyun paketi ücretsiz oldu. Geçtiğimiz haftalarda GTA 5 hediyesiyle global anlamda dünyayı şaşkına uğratan Epic Games’in, bu hafta da “Gizemli Oyun” olarak duyurduğu oyun belli oldu.
Steam ile girdiği rekabette, Fortnite kozu ile birlikte her hafta çeşitli hediyeler sunan Epic Games’in ileride ciddi anlamda Steam ile daha sıkı bir rekabet sağlayıp sağlayamayacağı merak konusu. Ancak gördüğümüz kadarıyla, Epic bu şekilde yüksek fiyatlı ve sevilen oyunları hediye etmeye devam ederse, oyun dünyası adına büyük bir katkıda bulunabilir.
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Borderlands The Handsome Collection
Borderlands: The Handsome Collection, Borderlands 2 ve Borderlands: The Pre-Sequel‘i içeren ve bu oyunlar için indirilebilir tüm içerikleri bünyesinde bulunduran bir pakettir. Borderlans aksiyon/RPG türü yapısıyla, birinci şahıs nişan oyunudur. İçerisinde kendine has mizahı ile eğlenebileceğiniz, bol patlamalı ve çatışmalı bir deneyim sunar.
Nasıl elde edilir?
Borderlands The Handsome Collection’a ücretsiz olarak sahip olmak için bir Epic Games hesabı edinmeniz ardından buradan Borderlands The Handsome Collection için ayrılan bağlantıya giderek kütüphanenize eklemeniz gerekiyor.
Not: Oyun kütüphanenize eklediğiniz andan itibaren sonsuza dek sizin olacak!
Epic Games hesabı oluşturmak için tıklayın
Epic Games Launcher’ı indirmek için tıklayın
Oyunu kalıcı bir şekilde ücretsiz olarak hesabınıza eklemeniz için son gün 04 Haziran 18:00.
Sistem Gereksinimleri
CPU: 2,3 GHz dört çekirdekli işlemci
RAM: 2 GB
İşletim Sistemi: Windows XP SP3 / Vista / Win 7 / Win 8 / Win 10
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 560 / ATI Radeon HD 5850
Kullanılabilir Disk Alanı: 20 GB
Video Belleği: 1 GB
Donanım
Redmi Display 1A monitörü tanıtıldı!
Redmi, yeni bilgisayar monitörü Display 1A modelini duyurdu. Monitör, 23.8 inç büyüklüğü, teknik özellikleri ve uygun fiyatı ile oldukça dikkat çekiyor.
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Xiaomi’nin alt markası olan Redmi, akıllı telefonlarının dışında ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Redmi Smart TV ve RedmiBook dizüstü bilgisayar gibi ürünler çıkaran şirket, bunların yanına şimdi de bir bilgisayar monitörü ekledi.
Oldukça şık bir tasarımı ve çerçeveleri konumuna göre ince olan model, çoklu kurulumlarla da oldukça uygun olduğu görünüyor. 23,8 inç boyutunda olan Redmi Display 1A, LCD IPS panelinde 1920×1080 piksel çözünürlük sunuyor. 250 nit parlaklığı bulunan ve 1000:1 kontrast değeri sunan cihaz, bünyesinde standart bağlantılar taşıyor. Ayrıca 60 Hz tazeleme hızına sahip olan monitör, griden griye 6 ms gecikmeye sahip.
Redmi’nin yeni monitörü, 178 derecelik görüş açısı sunuyor ve mavi ışık için TÜV Rheinland sertifikasını içeriyor. Display 1A bağlantı noktasında bir adet VGA ve bir adet de HDMI bağlantısı içeriyor. Monitör, 26 Mayıs’ta Redmi 10X serisi akıllı telefonlar, yeni bir Redmi Smart TV serisi ve Redmibook dizüstü bilgisayarlar ile birlikte piyasaya sürülmesi bekleniyor.
Söz konusu monitörün bu özelliklerinin yanında en çok merak edilen kısmı ise elbette fiyatı. İlk olarak Çin pazarında çıkmasın beklenen Redmi Display 1A modelinin fiyat etiketi ise yalnızca 83 dolar olarak belirlenmiş. Oldukça şık bir ayak ve tasarım ile gelen bu monitörün ülkemize ne zaman geleceği ise henüz belli değil.
Oyun
Xbox Series X eski oyunlar için HDR ve 120 FPS desteği sunacak!
Oyuncular tarafından uzun zamandır beklenen yeni nesil oyun konsolları hakkında güncel bilgiler gelmeye devam ediyor. Son olarak Microsoft, Xbox Series X ile birlikte geriye dönük uyumluluğun yanı sıra eski oyunlar için HDR ve 120 FPS desteği sunacaklarını açıkladı.
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Series X eski oyunlar için HDR ve 120 FPS desteği sunacak!
Microsoft, Xbox Series X’in geriye dönük uyumluluğu konusunda oldukça geniş bir oyun yelpazesine sahip olacağını daha önce belirtmişti. Series X ile birlikte XboxOne, Xbox 360 ve birçok Xbox oyununu oynayabileceksiniz. Şirket son yaptığı açıklaması ile birlikte Xbox Series X’in eski oyunlara otomatik olarak HDR desteği sunacağını söyledi.
Xbox partner proje yöneticisi Jason Ronald açıklamasında şunları söyledi: “Xbox İleri Teknoloji Grubu ile yapılan işbirliği sayesinde Series X platformu, oyunlara otomatik HDR desteği getirecek yeni bir teknolojiye sahip olacak. Platform bu işlemi gerçekleştiren teknolojiyi kendi içerisinde barındırdığı için HDR’ın oyun performansı üzerinde olumsuz hiçbir etkisi olmayacak. Bu teknolojiyi HDR’dan 20 yıl kadar önce çıkan Xbox ve Xbox 360 oyunlarına da uygulamak mümkün.”
Microsoft’un yeni HDR rekonstrüksiyon teknolojisi platform düzeyinde uygulanmakta. Şirket bu sayede oyun yapımcıları için iş yükü oluşturmadan bu desteği oyunculara sunabilecek.
Microsoft yeni nesil oyun konsolu Series X ile FPS değerlerini de artıracak
Şirket saniye başına düşen kare sayısını artırarak Xbox Series X üzerinde çalışacak eski oyunları geliştirmeyi planlıyor. Ronald açıklamasında “Uyumluluk ekibinin çalışmaları sonucunda kare hızlarını 30 FPS’den 60 FPS’e ve 60 FPS’den 120 FPS’e yükseltmek mümkün.” dedi. Tüm bu yeniliklerin yanı sıra Microsoft ekibi Series X ile birlikte gelecek olan ve birden fazla oyun arasında hızlı geçişler yapmanıza olanak sağlayan teknolojiyi de eski oyunlar için etkinleştireceklerini söyledi.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy M01 teknik özellikleri ve görselleri sızdırıldı!
Samsung Galaxy M01‘in teknik özellikleri ve cihazın boyutlarını içeren şema şeklindeki görseller Android Pure‘daki çalışanlar tarafından sızdırıldı. Şemalar hızlı başlangıç klavuzunda bulunan görseller gibi cihazın boyut ve bazı özelliklerini içerecek şekilde yayınlandı.
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Samsung Galaxy M01 hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Samsung Galaxy M01, 5.71 inç boyutunda HD+ çözünürlüğe ve 19:9 en boy oranına sahip ekran ile gelecek. Ortaya çıkan görsellerde cihazın boyutlarının 146.3 x 70.86 x 9.8 mm olduğu öğrenildi. Şemada bahsedilen bir başka detay ise cihazda Dolby Atmos ses, Samsung Health, Face ID ve One UI arayüzünün bulunacak olması. Görsellerde ilginç bir şekilde microSD kart alanı “TBD” yani belirsiz gösterildi. Cihazda 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanı bulunuyor. Telefon Snapdragon 439‘dan gücünü alacak ve 4.000 mAh pil kapasitesi bulunacak.
Galaxy M01, arka tarafta 13 MP çözünürlüklü f/2.2 diyafram aralığına sahip ana kamera ile gelecek. İkincil kamera ise 2 MP çözünürlüklü f/2.4 diyafram açıklığına sahip derinlik sensörü olacak. Ön tarafa geldiğimizde ise cihazın 5 MP çözünürlüklü f/2.2 diyafram aralığına sahip selfie kamerası bulunuyor.
Son olarak Samsung Galaxy M01 hakkındaki bazı söylentiler cihazın Hindistan‘da 9000 INR(118$) fiyat etiketi ile çıkacağı yönünde. Bu veriler ışığında cihazın oldukça ucuz bir giriş seviyesi telefon olacağını söyleyebiliriz. Hem Galaxy M01 hem de Galaxy M11‘in Haziran ayının başında Hindistan‘da piyasaya çıkması bekleniyor.