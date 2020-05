Borderlands: The Handsome Collection, Epic Store üzerinde ücretsiz!

Her hafta belirli oyunları ücretsiz olarak oyunculara sağlayan Epic Store üzerinde, bugün itibariyle 4 Haziran tarihine kadar Borderlands The Handsome Collection adlı oyun paketi ücretsiz oldu. Geçtiğimiz haftalarda GTA 5 hediyesiyle global anlamda dünyayı şaşkına uğratan Epic Games’in, bu hafta da “Gizemli Oyun” olarak duyurduğu oyun belli oldu.

Steam ile girdiği rekabette, Fortnite kozu ile birlikte her hafta çeşitli hediyeler sunan Epic Games’in ileride ciddi anlamda Steam ile daha sıkı bir rekabet sağlayıp sağlayamayacağı merak konusu. Ancak gördüğümüz kadarıyla, Epic bu şekilde yüksek fiyatlı ve sevilen oyunları hediye etmeye devam ederse, oyun dünyası adına büyük bir katkıda bulunabilir.

Borderlands The Handsome Collection

Borderlands: The Handsome Collection, Borderlands 2 ve Borderlands: The Pre-Sequel‘i içeren ve bu oyunlar için indirilebilir tüm içerikleri bünyesinde bulunduran bir pakettir. Borderlans aksiyon/RPG türü yapısıyla, birinci şahıs nişan oyunudur. İçerisinde kendine has mizahı ile eğlenebileceğiniz, bol patlamalı ve çatışmalı bir deneyim sunar.

Nasıl elde edilir?

Borderlands The Handsome Collection’a ücretsiz olarak sahip olmak için bir Epic Games hesabı edinmeniz ardından buradan Borderlands The Handsome Collection için ayrılan bağlantıya giderek kütüphanenize eklemeniz gerekiyor.

Not: Oyun kütüphanenize eklediğiniz andan itibaren sonsuza dek sizin olacak!

Epic Games hesabı oluşturmak için tıklayın

Epic Games Launcher’ı indirmek için tıklayın



Oyunu kalıcı bir şekilde ücretsiz olarak hesabınıza eklemeniz için son gün 04 Haziran 18:00.

Sistem Gereksinimleri

CPU: 2,3 GHz dört çekirdekli işlemci

RAM: 2 GB

İşletim Sistemi: Windows XP SP3 / Vista / Win 7 / Win 8 / Win 10

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 560 / ATI Radeon HD 5850

Kullanılabilir Disk Alanı: 20 GB

Video Belleği: 1 GB