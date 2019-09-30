Borderlands 3 satışları 2K adına rekor kırdı

Borderlands 3, 2K’nin ilk 5 gün için en çok satan oyunu oldu. Borderlands 3‘ün dağıtımcısı, oyunun ilk 5 gün itibarı ile 5 milyonun üzerinde sattığını açıkladı. Bu da Borderlands 3‘ün 2K adına ilk 5 gün gözönüne alındığında en çok satan oyunu olduğu anlamına geliyor. Serinin önceki oyunu Borderlands 2, toplamda 22 milyon satmıştı. İlk 5 gündeki satışlara bakıldığında, Borderlands 3, Borderlands 2’den %50 fazla satış rakamına ulaşmış durumda.

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Borderlands 3’ten beklenmeyen başarı

Borderlands 3‘ün bu kadar başarılı olması çok da beklenmiyordu. Özellikle PC kullanıcıları, oyunun sadece Epic Store üzerinden satılmasına tepki göstermişti. Ancak buna rağmen, oyun Epic Store açıldığından bu yana ulaşılan en yüksek ön sipariş sayısına ulaştı. Genel toplamda ise 2K adına en çok ön sipariş alan yapım oldu. Şirket de Borderlands 3‘ün Epic Store‘daki satışlarından memnun olduğunu açıkladı.

Satılan kopyaların %70‘i dijital kopya olarak satılmış durumda. Ayrıca oyun Twitch‘te de ciddi bir izleyici kitlesine ulaşmış durumda. 2K, oyunun yayın organları üzerinden 14 milyon saatten fazla yayın yaptığını açıkladı, bu da Borderlands 2‘nin 7 senelik oyun hayatı boyunca yakaladığı izlenme sayısından %50 fazla olduğu anlamına geliyor.

İlk günlerde kullanıcılardan gelen bulut depolama ve Co-Op modundaki performans sorunu geri bildirimlerine rağmen, oyunun çok başarılı bir satış grafiği olduğunu söyleyebiliriz.