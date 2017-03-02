Borderlands 3 Böyle Gözükebilir

Game Developers Conference (GDC) etkinliğinde gösterilen teknoloji demosu, “Borderlands 3 böyle mi gözükecek?” dedirtti.

Sevilen oyun serisi Borderlands; adını başarılarından sıkça söz etse de gelen son oyundan sonra derin bir sessizliğe gömülmüştü. Geçtiğimiz sene, oyunun yapımcı şirketi Gearbox Software‘in patronu Randy Pitchford; Borderlands serisinin devam edeceğini belirtmişti. Biz bu gelecek oyunun duyurulmasını bekleye duralım (Tahminimce E3 2017’de oyuna dair ilk bilgileri duyacağız.) Gearbox; geçtiğimiz günlerde başlayan ve yarına kadar devam edecek olan Game Developers Conference (GDC) etkinliğinde gelecek oyunlarına dair kullanacakları teknolojileri görsel bir demo eşliğinde tanıtmış oldular. Bu görsellerin arasında Borderlands’in o meşhur “cartoon” grafikleri de izleyiciler tarafından göze çarptı. Bu grafikleri hemen aşağıda görebileceğiniz görseller “Acaba Borderlands 3 çıktığında böyle mi gözükecek?” diye sordurtmakta.

Bununla birlikte, bir şeyin altını çizmekte fayda var. Gördüğünüz bu görseller, bir oyundan değil ya da bir oyunun olmayacak. Pitchford’un altını defalarca çizdiği bu durum; kullanılan görsellerin sadece geliştirmekte oldukları teknolojinin bir ürünü olduğu yönünde. Borderlands 3‘ten ya da benzeri bir oyundan gelme görseller değil. Resimlerdeki karakterler üzerinde de fazla takılmamamız gerektiğini dile getiriyor. Yüzleri örtülmüş bu karakterler; belki gelecek oyunun karakterleri ya da geçmiş oyunlardan gelen tanıdığımız yüzler…

İlgili videoyu aşağıdan izleyebilir, şirketin potansiyel oyunları üzerinde kullanacakları diğer teknolojik gelişmelerini de inceleyebilirsiniz.