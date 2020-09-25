Genel
2021 Ford Puma ST tanıtıldı!
ST takısını ilk olarak Focus‘ta duymuştuk. Daha sonra Fiesta‘yla buluşan bu isim, şimdi Ford’un B-SUV’u Puma ile buluştu. Karşınızda Ford Puma ST!
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ST demek, performans demek. Puma ST’nin motoru, 6000 dev/dk‘da ortaya çıkan 197 beygir güç ve 2500-3500 dev/dk arasında ortaya çıkan 320 Nm tork değerlerine sahip. Altı ileri manuel şanzıman ile bu performans, ön tekerleklere iletiliyor. Ayrıca iyi bir çekiş kontrolü için Quaife sınırlı kaydırmalı diferansiyele de yer verilmiş. 0-100 km/s hızlanmasını 6.7 saniyede tamamlayan aracın maksimum hızı ise 220 km/s olarak açıklandı.
Ford, Puma ST’ye, eklenen güçle baş edebilmesi adına başka noktalarda da dokunuşlarda bulunmuş. Arka süspansiyonun, standart modeldekine kıyasla %50’den fazla sertleştirildiği söyleniyor. Ayrıca bütün amortisör ve yayların da normal modelden farklı olduğu belirtiliyor. Normal, Eco, Sport ve Track olmak üzere dört farklı sürüş moduna sahip Puma ST’de, %25 daha hassas bir direksiyon yer alıyor. Launch Control özelliğinin de Puma ST’de yer aldığını belirtelim.
Ford Puma ST için özel bir lastik yaratılmak istenmiş ve bu sebeple Michelin ile çalışılmış. Özel üretilen Pilot Sport 4S lastikler ile Puma ST gibi bir araçta standart olan 19 inç jantlarla uyumluluk sağlanmak amaçlanmış. Söz konusu otomobilin ufak boyutlarıyla ve yüksek şasisiyle birlikte, yüksek performans istendiği düşünülünce mantıklı bir hareket olarak görülebilir.
Puma ST’nin içi, normal Puma’ya kıyasla çok da farklı değil. ST logolu Recaro koltuklar, spor direksiyon simidi ve dikişli döşemeler gibi detaylar, aradaki farklılıkların başında yer alıyor. Apple CarPlay ve Android Auto uyumlu 8 inçlik SYNC3 bilgi-eğlence sistemi, FordPass Connect özelliğini de barındırıyor. FordPass ile telefonunuz üzerinden araç kapılarını kilitlemek, aracın konumunu bulmak gibi işlevleri yapmak mümkün.
Birleşik Krallık‘ta 36 bin 300 sterlin fiyatıyla satılacak olan Puma ST’nin, Türkiye fiyatı henüz belli değil.
Kaynak: Motor Trend, Carscoops
Genel
BMW X8 prototipi, casus kameralara yakalandı!
BMW‘nin son zamanlarda X7‘yi yenileme çalışmalarıyla meşgul olduğu biliniyordu. Fakat bu prototipin X7’den biraz farklı olması, bir süredir dedikoduları gezen X8‘i hatırlattı.
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Söz konusu prototipin arka kısmına baktığımızda, BMW’nin yine bir şaşırtıcı tasarımla karşımıza çıkma ihtimali ürpertmiyor değil(Bkz: Yeni M3 ve M4). Bazı kaynaklara göre X8, yalnızca eğimli tavana sahip bir X7 olmayacak. Karşımıza, BMW’den beklenenden farklı bir SUV olarak çıkacağı söyleniyor.
Aracın omuz çizgisine bakıldığında aracın, bir X4 veya X6‘dan çok X2 gibi görünmesi olası. X8’in, bir coupe SUV gibi eğimli bir bagaj kapağı yerine daha dik bir bagaj kapağı görünüyor. Ön kısma baktığımızda ise, prototipin yanındaki X7’yi göz önünde bulundurursak, X7’den farklı bir ön yüzle karşılaşmamız olası bir durum.
İlk dedikodulara göre X8 M45e plug-in hibrit modelinde, BMW X5 xDrive45e modelinde yer alan 388 beygir güç ve 600 Nm torka sahip motor kullanılacak. Fakat X8 M45e‘nin biraz daha uysal bir model olacağını da unutmamak lazım. Daha vahşi bir varyasyon için X8 M adının kullanılacağı düşünülüyor. Bu varyasyon için ise M5 ve yeni M3 Competition‘da yer alan, arkadan itişe meyilli bir dört çeker sistemin yer aldığı, 750 beygirlik bir motorun kullanılması bekleniyor.
BMW X8’in 2021 yılı içinde tanıtılacağı, 2022 yılında ise satışa çıkacağı düşünülüyor.
Kaynak: Carscoops
Akıllı Telefonlar
Google Mesajlar, tek kullanımlık şifreleri otomatik olarak silecek
Günümüzde kullanmakta olduğumuz hemen her hizmete erişim esnasında cep telefonlarımıza gelen tek kullanımlık şifreleri kullanıyoruz. Sonuç olarak, her gün çok sayıda tek kullanımlık şifreler alıyoruz ve gelen kutumuz tam anlamıyla karmaşık bir hale geliyor. Google bu sorunun çözümü için bir çalışma yürütmekte.
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Tek kullanımlık şifreler 24 saat sonra otomatik olarak silinecek
Gelen kutusunda biriken bu mesajlar, tek kullanımlık şifreler haricindeki önemli mesajlara erişmeyi zorlaştırıyor. Bu sorunun farkında olan şirket, Google Mesajlar uygulamasının 6.7 versiyonunda, tek kullanımlık şifre içeren mesajlar size ulaştıktan 24 saat sonra söz konusu mesajların otomatik olarak silinmesi üzerinde çalışıyor.
Uygulamanın geliştiriciler için sunulan 6.7.067 versiyonu APK teardown (Android uygulamalarının kaynak kodlarına erişim) yöntemiyle dizilerine ayrıldı. Bu diziler incelendiğinde, OTP’leri (tek kullanımlık şifreleri) 24 saat içerisinde silecek bir algoritma üzerinde çalışıldığı anlaşılıyor.
Tek kullanımlık şifreler, çok kısa bir süre için geçerliler. Dolayısıyla, bu mesajların gelen kutumuzu gereksiz yere işgal ettiklerini rahatlıkla söyleyebiliriz. Söz konusu mesajların her gün düzenli olarak silinecek olması, kullanıcı deneyimini olumlu yönde etkileyecektir. Bu konuda çözüm geliştiren diğer oluşumlar, tek kullanımlık şifreler için ikinci bir gelen kutusu oluşturma gibi yollar tercih ettiler. Google’ın çözümünün daha kullanışlı olduğu söylemek mümkün.
Şirketin söz konusu özelliği varsayılan olarak değil, bir seçenek olarak kullanıcılarına sunması bekleniyor.
Akıllı Ev
Xiaomi MIJIA markası akıllı evcil hayvan su sebilini tanıttı!
Xiaomi MIJIA Akıllı Evcil Hayvan Su Sebili sayesinde evcil hayvanınız artık daha güvenle su içecek. Xiaomi MIJIA yeni ürününün piyasaya çıkış tarihini 25 Eylül olarak açıkladı.
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Evcil hayvanlar için su sebili: Xiaomi MIJIA Smart Pet Water
Xiaomi MIJIA markası, 25 Eylül’de akıllı bir ev ürünü piyasaya süreceğini bizlere açıkladı. Ürün, MIJIA Akıllı Evcil Hayvan Su Sebili olarak çıkacak ve Çin’de 169 yuan’a (191 lira) satılacak. Xiaomi MIJIA Akıllı Evcil Hayvan Su Sebili minimalist bir yapıya sahip. Ayrıca su ve elektrik ayırımı için gizli bir sistemi bulunuyor. Evcil hayvanınızın su içtiği kısım da oldukça temiz ve pürüzsüz bir yapıya sahip. Bu kısmın temizliğinin minik bir su kabı temizlemek kadar kolay ve kullanışlı olması da dikkat çekiyor.
Bu akıllı su sebilinde, dolaşan bir su yolu sistemi kullanılıyor. Bu sistem evcil hayvanınızın içeceği suyu, onda dağ ve dere kaynağından akan su gibi hissetmesini sağlıyor. Akan su, tıpkı doğada olduğu gibi oksijen bakımından zengin olduğundan evcil hayvanınıza doğadaymış gibi hissettirip onun içme suyuna olan ilgisini arttırıyor.
Buna ek olarak MIJIA Akıllı Evcil Hayvan Su Sebili, böbrek taşlarının oluşmasını sağlayan ince parçacıkları, saçları, artık kloru, kalsiyum ve magnezyum iyonlarını engelliyor. Bunun için de uluslararası kalitede filtre malzemeleri ve dört kat yüksek verimli derin filtrasyon sistemini kullanıyor. Bu sistem sadece suyu temizlemekle kalmıyor aynı zamanda suyu yumuşatıp minik dostunuz için en iyi hale getiriyor.
Ayrıca sizin su eklemek, temizlemek veya filtre elemanlarını değiştirmenizi unutmamanız için de yardımcı olacak MIJIA destek uygulaması bulunuyor. Bu uygulama cep telefonu bildirimleri aracılığıyla herhangi bir zamanda hatırlatıcılar almanızı sağlayıp unutmamanızı sağlıyor.