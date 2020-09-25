2021 Ford Puma ST tanıtıldı!

ST takısını ilk olarak Focus‘ta duymuştuk. Daha sonra Fiesta‘yla buluşan bu isim, şimdi Ford’un B-SUV’u Puma ile buluştu. Karşınızda Ford Puma ST!

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ST demek, performans demek. Puma ST’nin motoru, 6000 dev/dk‘da ortaya çıkan 197 beygir güç ve 2500-3500 dev/dk arasında ortaya çıkan 320 Nm tork değerlerine sahip. Altı ileri manuel şanzıman ile bu performans, ön tekerleklere iletiliyor. Ayrıca iyi bir çekiş kontrolü için Quaife sınırlı kaydırmalı diferansiyele de yer verilmiş. 0-100 km/s hızlanmasını 6.7 saniyede tamamlayan aracın maksimum hızı ise 220 km/s olarak açıklandı.

Ford, Puma ST’ye, eklenen güçle baş edebilmesi adına başka noktalarda da dokunuşlarda bulunmuş. Arka süspansiyonun, standart modeldekine kıyasla %50’den fazla sertleştirildiği söyleniyor. Ayrıca bütün amortisör ve yayların da normal modelden farklı olduğu belirtiliyor. Normal, Eco, Sport ve Track olmak üzere dört farklı sürüş moduna sahip Puma ST’de, %25 daha hassas bir direksiyon yer alıyor. Launch Control özelliğinin de Puma ST’de yer aldığını belirtelim.

Ford Puma ST için özel bir lastik yaratılmak istenmiş ve bu sebeple Michelin ile çalışılmış. Özel üretilen Pilot Sport 4S lastikler ile Puma ST gibi bir araçta standart olan 19 inç jantlarla uyumluluk sağlanmak amaçlanmış. Söz konusu otomobilin ufak boyutlarıyla ve yüksek şasisiyle birlikte, yüksek performans istendiği düşünülünce mantıklı bir hareket olarak görülebilir.

Puma ST’nin içi, normal Puma’ya kıyasla çok da farklı değil. ST logolu Recaro koltuklar, spor direksiyon simidi ve dikişli döşemeler gibi detaylar, aradaki farklılıkların başında yer alıyor. Apple CarPlay ve Android Auto uyumlu 8 inçlik SYNC3 bilgi-eğlence sistemi, FordPass Connect özelliğini de barındırıyor. FordPass ile telefonunuz üzerinden araç kapılarını kilitlemek, aracın konumunu bulmak gibi işlevleri yapmak mümkün.

Birleşik Krallık‘ta 36 bin 300 sterlin fiyatıyla satılacak olan Puma ST’nin, Türkiye fiyatı henüz belli değil.

Kaynak: Motor Trend, Carscoops