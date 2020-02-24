Motobike İstanbul 2020 Motosiklet Fuarı sona erdi

Motobike İstanbul 2020 Motosiklet Fuarı bu yıl 20, 21, 22, 23 Şubat tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde motosiklet severlere kapılarını açtı. Kawasaki ve Suzuki’nin bu sene fuara katılmamasına rağmen Honda, Yamaha ve KTM’de gördüğümüz yeni modeller tüketicileri heyecanlandırdı. Gelin fuara katılan büyük markaları değerlendirelim.

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Honda’dan motosiklet tarihinde bir ilk; standart olarak sunulan “Apple CarPlay”!

Honda geçen sene efsane haline gelmiş modeli olan Africa Twin‘i güncelleyeceğini duyurmuştu. Güncellenmiş yeni model bu sene fuarda kullanıcıların beğenisine sunuldu. Africa Twin bu sene L1, L2, L3, L4 olmak üzere dört ayrı donanımla satışa sunulacak. Honda bütün donanım seviyelerinde 6.5 inç’lik renkli dokunmatik TFT ekranı Apple CarPlay ile birlikte standart olarak sunuyor. Bu donanım arabalarda sıkça gördüğümüz bir donanım olmasına rağmen motosiklet tarihinde ilk kez seri üretim bir motosiklette standart bir donanım oldu.

Honda’nın Motobike İstanbul 2020’de sunduğu en büyük yenilik ise CBR 1000RR-R modeli oldu. Bu model Japon devi Honda’nın bütün MotoGP teknolojilerini seri üretime entegre etme çabasıyla üretilmiş bir ürün. Günümüzde kullanılabilecek en üst seviye teknolojiler bu motosikletin üzerinde mevcut. Sınırlı sayıda üretilen bu model Japonya’nın dev markası Honda’nın gelmiş geçmiş en güçlü seri üretim motosikleti olarak bu sene kullanıcıların beğenisine sunuldu. 201 kilogramlık ağırlığıyla ve 214 beygir gücüyle bu motosiklet birçok kullanıcının hayallerini süsleyecek gibi duruyor. Motobike İstanbul 2020 boyunca en çok dikkat çeken model CBR 1000RR-R oldu diyebiliriz

Yamaha’da en büyük yenilik düşük hacimli MT modellerinde

Bu sene Yamaha’da MT-125 ve MT-25 modelleri tasarımsal olarak tamamen yenilendi. MT-25’in eski tasarımını çok beğenmesek de bu sene belki düzeltmişlerdir umuduyla gittiğimiz fuarda Yamaha bize tam bir hayal kırıklığı yaşattı. Bizce motosikletin yeni kafa tasarımı eskisini mumla aratır olmuş. Çekik gözlü LED farlar altına konumlanmış mercek far ve onun da tam altında adeta ben buradayım dercesine konumlanmış korna; bizim estetik zevklerimize pek hitap etmedi. Estetik zevkler tabiki görecelidir ama bu model bazında kullanıcılardan ne kadar olumlu tepki geleceği bizim için merak konusu.

Ayrıca Tracer 700 de bu sene ciddi bir makyaj geçirdi. Tracer 700’ün hala eleştiri toplamasına sebep olan “çekiş kontrol sistemi” eksikliği onca güncellemeye rağmen Yamaha tarafından yine göz ardı edildi. Umuyoruz önümüzdeki sene Tracer 700 çekiş kontrol sistemi ile beraber satışa sunulur da yağmurlu havalar ve kaygan zeminlerde kullanıcılarına zor anlar yaşatmaz.

KTM bu sene kozları büyüttü!

Avusturyalı üretici KTM bu sene yeni modelleriyle sezona iddialı bir giriş yaptı. Fuarın Türk kullanıcılara en optimum seviyede hitap edebilecek modeli bu sene yeni çıkan KTM 390 Adv idi. Konfor, dayanıklılık, elektronik güvenlik donanımları, düşük tüketim ve tatmin edici seviyedeki güç ile hem işletmesi uygun, hem sürüşü kolay hem de güçlü bir motosiklet olmuş. Malzeme kalitesi de düşük hacim için üst düzeyde diyebiliriz. Hem yol, hem arazi şartlarına uygun 44 beygirlik bu ufak canavar; bu sene iyi satış rakamları yakalayacak gibi gözüküyor.

KTM’deki bir diğer canavar ise 890 Duke-R modeli. Çift silindir 120 beygir ve 166 kilogramlık ağırlığa sahip. Çok hafif ve çok güçlü olan bu model agresif sürüşü seven kullanıcılar için dizayn edilmiş.

KTM’nin yüksek hacimdeki son kozu ise 1290 Super Duke R. 180 beygirlik gücüyle ve muhteşem tasarımıyla KTM’nin amiral gemisi konumundaki bu model 180 beygirlik gücün güvenle kontrol edilebilmesi için birçok elektronik donanımla desteklenmiş. Malzeme kalitesi ise muhteşem denilebilecek düzeyde.