Otomotiv
Motobike İstanbul 2020 Motosiklet Fuarı sona erdi
Motobike İstanbul 2020 Motosiklet Fuarı bu yıl 20, 21, 22, 23 Şubat tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde motosiklet severlere kapılarını açtı. Kawasaki ve Suzuki’nin bu sene fuara katılmamasına rağmen Honda, Yamaha ve KTM’de gördüğümüz yeni modeller tüketicileri heyecanlandırdı. Gelin fuara katılan büyük markaları değerlendirelim.
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Honda’dan motosiklet tarihinde bir ilk; standart olarak sunulan “Apple CarPlay”!
Honda geçen sene efsane haline gelmiş modeli olan Africa Twin‘i güncelleyeceğini duyurmuştu. Güncellenmiş yeni model bu sene fuarda kullanıcıların beğenisine sunuldu. Africa Twin bu sene L1, L2, L3, L4 olmak üzere dört ayrı donanımla satışa sunulacak. Honda bütün donanım seviyelerinde 6.5 inç’lik renkli dokunmatik TFT ekranı Apple CarPlay ile birlikte standart olarak sunuyor. Bu donanım arabalarda sıkça gördüğümüz bir donanım olmasına rağmen motosiklet tarihinde ilk kez seri üretim bir motosiklette standart bir donanım oldu.
Honda’nın Motobike İstanbul 2020’de sunduğu en büyük yenilik ise CBR 1000RR-R modeli oldu. Bu model Japon devi Honda’nın bütün MotoGP teknolojilerini seri üretime entegre etme çabasıyla üretilmiş bir ürün. Günümüzde kullanılabilecek en üst seviye teknolojiler bu motosikletin üzerinde mevcut. Sınırlı sayıda üretilen bu model Japonya’nın dev markası Honda’nın gelmiş geçmiş en güçlü seri üretim motosikleti olarak bu sene kullanıcıların beğenisine sunuldu. 201 kilogramlık ağırlığıyla ve 214 beygir gücüyle bu motosiklet birçok kullanıcının hayallerini süsleyecek gibi duruyor. Motobike İstanbul 2020 boyunca en çok dikkat çeken model CBR 1000RR-R oldu diyebiliriz
Yamaha’da en büyük yenilik düşük hacimli MT modellerinde
Bu sene Yamaha’da MT-125 ve MT-25 modelleri tasarımsal olarak tamamen yenilendi. MT-25’in eski tasarımını çok beğenmesek de bu sene belki düzeltmişlerdir umuduyla gittiğimiz fuarda Yamaha bize tam bir hayal kırıklığı yaşattı. Bizce motosikletin yeni kafa tasarımı eskisini mumla aratır olmuş. Çekik gözlü LED farlar altına konumlanmış mercek far ve onun da tam altında adeta ben buradayım dercesine konumlanmış korna; bizim estetik zevklerimize pek hitap etmedi. Estetik zevkler tabiki görecelidir ama bu model bazında kullanıcılardan ne kadar olumlu tepki geleceği bizim için merak konusu.
Ayrıca Tracer 700 de bu sene ciddi bir makyaj geçirdi. Tracer 700’ün hala eleştiri toplamasına sebep olan “çekiş kontrol sistemi” eksikliği onca güncellemeye rağmen Yamaha tarafından yine göz ardı edildi. Umuyoruz önümüzdeki sene Tracer 700 çekiş kontrol sistemi ile beraber satışa sunulur da yağmurlu havalar ve kaygan zeminlerde kullanıcılarına zor anlar yaşatmaz.
KTM bu sene kozları büyüttü!
Avusturyalı üretici KTM bu sene yeni modelleriyle sezona iddialı bir giriş yaptı. Fuarın Türk kullanıcılara en optimum seviyede hitap edebilecek modeli bu sene yeni çıkan KTM 390 Adv idi. Konfor, dayanıklılık, elektronik güvenlik donanımları, düşük tüketim ve tatmin edici seviyedeki güç ile hem işletmesi uygun, hem sürüşü kolay hem de güçlü bir motosiklet olmuş. Malzeme kalitesi de düşük hacim için üst düzeyde diyebiliriz. Hem yol, hem arazi şartlarına uygun 44 beygirlik bu ufak canavar; bu sene iyi satış rakamları yakalayacak gibi gözüküyor.
KTM’deki bir diğer canavar ise 890 Duke-R modeli. Çift silindir 120 beygir ve 166 kilogramlık ağırlığa sahip. Çok hafif ve çok güçlü olan bu model agresif sürüşü seven kullanıcılar için dizayn edilmiş.
KTM’nin yüksek hacimdeki son kozu ise 1290 Super Duke R. 180 beygirlik gücüyle ve muhteşem tasarımıyla KTM’nin amiral gemisi konumundaki bu model 180 beygirlik gücün güvenle kontrol edilebilmesi için birçok elektronik donanımla desteklenmiş. Malzeme kalitesi ise muhteşem denilebilecek düzeyde.
Genel
2021 VW Arteon R ile “R” logosuna yeni bir seviye gelebilir!
Arteon‘un ateşli bir versiyonu üzerine, iki yıldan uzun süredir çalışmaların olduğu Volkswagen (VW) tarafından doğrulandı. Üzerindeki kamuflajdan sıyrılan Arteon R, paylaşılan görsellerde üretime çok yakın bir halde bulunuyor.
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Yeni Arteon R, model ailesinin en üstünde konumlandırılacak. Görsellerde de göze çarpan bazı siyah bantların, araçtaki ufak çaplı makyajları gizlediği düşünülüyor. Ön tampondaki hava girişleri, daha iyi bir soğutma için büyütülmüş. Arka tamponda ise agresif tasarımlı difüzöre, dikdörtgen tasarımlı egzozlar eşlik ediyor. Ayrıca ön taraftaki delikli fren diski (muhtemelen yüksek performanslı frenler) ve mavi boyalı fren kaliperleri de dikkat çeken detaylar arasında bulunuyor.
Efsane VR6 motor, VW Arteon R’la geri dönüyor!
VW’in 3.0 litrelik çift turbolu VR6 motoru bu aracı çekici kılan bir diğer detay. Eğer iddialar doğruysa 400 beygirlik gücü, 4Motion teknolojisiyle ön ve arka akslara DSG şansıman yardımıyla kataracak. Ayrıca Arteon R’ın 0-100 km/s hızlanmasının 4 saniye civarlarında olacağı söyleniyor.
Şu an global pazarda satışta olan Arteon’lardan en güçlüsü 2.0 TSI 272 beygir 4Motion teknolojili versiyon. Ülkemizde ise resmi distribütörlerde, 2020 model olan araçlar 1.5 TSI 150 beygir ve 2.0 TDI 240 beygir 4Motion motor seçenekleriyle bulunabiliyor.
Genel
Makyajlı 2021 MINI Countryman iç tasarımı sızdı!
Geçtiğimiz yıldan beri test edilen makyajlı MINI Countryman‘in kamuflajlı halinin, dış görünümüne dair birçok fotoğraf ortaya çıkmıştı. Fakat bu kez sızan görüntüler, aracın iç mekan tasarımına dair merakları dindirecek cinsten detaylar içeriyor.
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Dış mekanda çok da büyük değişimler sunulmayacak olsa da, iç mekanındaki birkaç ufak yenilik dokunuşu dikkatleri hemen çekiyor. Dijital gösterge ekranı, yenilenmiş bilgi-eğlence sistemi ve BMW temelli vites kolu bunlardan bazıları. İç döşeme seçenekleri, direksiyon simidi, havalandırma menfezlerinin şekilleri ve tuşlar gibi daha birçok donanımın tasarımında değişiklik olması da bekleniyor.
2021 Countryman hakkında bilinenleri hatırlayacak olursak
Dış görünümde “Union Jack” diye tabir edilen Büyük Britanya bayrağı desenli arka far grubu, daha sportif bir görünüm için tamponlarda bal peteği desenli ızgaralar, yeni tasarım tamponlar ve ön far grubu gibi donanımların 2021 MINI Countryman‘de yer alması bekleniyor.
Motor seçeneklerinde, eski nesildeki dizel ve benzinli ünitelerin revize edilmiş versiyonlarının yer alması bekleniyor. Giriş seviyesindeki versiyonda 102 beygirlik motora yer verilirken, ateşli John Cooper Works (JCW) verisyonunda 306 beygir güç üreten motorun yer alması bekleniyor. Ailenin en üstünde yer alacak olan JCW versiyonu 0’dan 100’e 4.9 saniyede çıkabilecek ve 250 km/s maksimum hıza sahip olacak.
2021 Countryman‘in, önümüzdeki ay düzenlenecek olan Cenevre Otomobil Fuarı‘nda tanıtılması, yaz mevsiminden önce ise satışına başlanması bekleniyor.
Haber
Tesla, Almanya’da kuracağı fabrika için yargı engeline takıldı
Tesla, üretimde sadece ABD‘de değil global pazarda da yer almak istediğini daha önce Çin‘de kendine ait bir fabrika kurarak göstermişti. Şirketin Avrupa’da da bir fabrika açmak istediği biliniyordu. Gelen habere göre; Tesla‘nın Almanya‘da kurmayı planladığı “Gigafactory” adlı ilk fabrikasına ilişkin hazırlıklar Alman yargısı tarafından durduruldu.
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Tesla‘nın patronu Elon Musk, geçtiğimiz kasım ayında Brandenburg‘un doğu eyaletinde yer alan Grünheide kasabasında “Gigafactory” adında bir Avrupa tesisi kurma planlarını açıklamıştı. Açıklamanın ardından çevreci gruplar, fabrikanın bir ormanlık alana kurulacak olması nedeniyle bölgedeki doğal yaşamın ve su kaynaklarının olumsuz etkileneceğini savunarak bir dava açtılar. Şirket ise bu süreçte kasaba içerisinde bulunan orman arazisinde ağaç kesimine ve temizliğine devam etti.
Tesla, Almanya’da kurmayı planladığı fabrika ile çevrecilerin protestolarına maruz kalıyor
Tesla‘nın kurmayı planladığı arazinin yaklaşık 91 hektarlık kısmında ağaçların kesilmeye başlaması ile çevreci gruplar şirketi protesto etmeye başladılar. Yeşil Lig (Green League) adındaki grup, çevrede doğal yaşamın ve su kaynaklarının etkilenmesinden endişe ettiklerini belirtti. Ayrıca Yeşil Lig avukatı Dirk Tessmer‘ın yaptığı yazılı açıklamada, “Tesla’nın tesislerine ilişkin onay henüz çıkmadı, inşaat çalışmalarına başlanabilmesi için yasal şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Fakat şartların sağlanmadığı çok açık.” ifadeleri kullanıldı.
Tesla, 2021 yılında açılması planlanan fabrikayı inşa etmek için Brandenburg eyaletine bağlı Grünheide kasabasında yaklaşık 300 hektar (400’den fazla futbol sahası büyüklüğünde) arazi satın aldı. Yaklaşık 12 bin kişinin istihdam edilmesi beklenen fabrika ile yılda 500 bin elektrikli otomobil üretim hedefi bulunuyor.
Alman yerel basında çıkan haberlere göre; Tesla, ormanda bulunan yaşam alanını korumak adına orman karıncaları, sürüngenler ve yarasalar gibi kolonileri ormana yeniden yerleştirme sözü verdi ve bu konuda koruma uzmanlarıyla birlikte çalışıyor. Geçtiğimiz ay yetkililerin bölgede bulunan İkinci Dünya Savaşı bombalarını etkisiz hale getirdikleri de belirtildi.
Tesla‘nın şu anda ABD’de iki, Çin’in Şangay şehrinde ise bir Gigafactory adlı fabrikası bulunuyor.