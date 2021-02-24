BMW M4 Shooting Brake sanal ortamda hayal edildi!

Bir zamanlar BMW, E46 M3‘ün station modelini yapmıştı. Fakat bu sadece bir prototip olarak kalmıştı. Yıllardır hayali kurulan BMW M3 Touring, şu sıralar test aşamasında ve bir çok kez casus kameralara yakalandı. Bu araçtan ilham alan Instagram’daki bir tasarımcı, BMW M4 Shooting Brake tasarımını paylaştı.

İlginizi çekebilir: Makyajlı BMW X4 kabini, casus kameralara yakalandı

reklam

Kullanıcı adı sugardesign_1 olan tasarımcı, aracın ön kısmına dokunmamış. Esas değişim, ön kapının hemen ardından başlıyor. Arkaya doğru uzatılmış tavan, hafif bir eğimle bagaj kapağı ile buluşmuş. Standart M4’e kıyasla daha dik olan arka cam ile shooting brake tasarımı tamamlanmış.

BMW M4 Shooting Brake gibi bir aracın üretilmesi elbette harika bir durum olurdu. Fakat M3 Touring ile gireceği rekabetten ötürü satış miktarının oldukça az olacağını ön görmek çok da zor değil.

BMW M3 ve M4’ün teknik detaylarını kısaca hatırlayalım

BMW M3 ve M4’ün standart modelleri 473 beygir güç ve 550 Nm torka sahip. Competition modelleri ise 503 beygir güç ve 650 Nm torka sahip. Her iki motor, çift turbolu 3.0 litre hacimli sıralı 6 silindir özelliklerini bulunduruyor.

Kaynak: sugardesign_1, Carscoops

Eğer siz de otomobillere ilgi duyuyorsanız, sizler için seçtiğimiz ürünlerin yer aldığı Hepsiburada listemize buradan ulaşabilirsiniz.