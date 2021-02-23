Genel
Makyajlı BMW X4 kabini, casus kameralara yakalandı
Önceden yalnızca dışarıdan görüntülenen makyajlı BMW X4‘ün, bu kez kabini de ortaya çıktı. Tabi görüntülendi dediysek bile halen daha üzerinde kamuflajlar mevcut.
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Kabine ilk bakışta güncel BMW modelleri ile büyük oranda benzer noktalar görmek mümkün. Büyüyen bilgi-eğlence ekranı, yeni havalandırma ızgaraları ve yeni butonlar orta konsolda dikkat çekiyor. Ayrıca araçta yeni direksiyon simidi ve daha sade bir vites topuzu da dikkat çekiyor. Makyajlı X4 ‘ün bu prototipinin gösterge paneli, X4 M40 modeline ait bir logo barındırıyor. Fakat bu ekranın, güncel modele ait bir gösterge paneli olduğu düşünülüyor.
Aracın dışına baktığımızda ise güncel 5 Serisi‘ndeki farların biraz daha ince formlusu olacağı düşünülüyor. Ayrıca yenilenmiş bir ızgara ve ön tamponu da görme ihtimalimiz oldukça yüksek. Arka kısımdaki değişiklikler ise oldukça fark edilmesi zor şekilde. Fakat yeni tasarımlı arka farlar ve yeni bir arka tampon görme ihtimalimiz var.
Makyajla beraber BMW X4 için yeni motor seçeneklerinin gelmeyeceği düşünülüyor. Turbo beslemeli dört silindirli, 248 beygir güç ve 350 Nm torka sahip 2.0 litrelik motoru görme ihtimalimiz yüksek. Ayrıca turbo beslemeli sıralı altı silindirli, 382 beygir güç ve 499 Nm torka sahip 3.0 litrelik motoru da görmemiz olası.
Makyajlanan BMW X4 ve X3’ün bu yılın sonlarına doğru, 2022 yılı modelleri olarak satışa çıkması bekleniyor.
Kaynak: Carscoops
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Genel
Bakan Karaismailoğlu 5G hakkında açıklamalarda bulundu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, 5G teknolojisine geçiş süreci hakkında konuştu. Karaismailoğlu, ilk fazda sona gelindiğini, tüm fazların tamamlanmasıyla 5G’nin Türkiye’de kullanılabileceğini söyledi.
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Bakan Karaismailoğlu, 5G sistemine yerli ve milli imkanlarla geçeceklerini ve bundan gurur duyduklarını belirterek; “Projemizin ilk fazı martta tamamlanacak. Tüm fazları tamamladığımızda alnımızın akı ile 5G’ye geçeceğiz.” dedi.
Adil Karaismailoğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda (BTK) gerçekleştirilen Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi Toplantısı’nda konuştu. Bakan Karaismailoğlu; Türkiye’de bilişim ve iletişim sektörünün altyapı çalışmalarında yerli ve milli donanım ve yazılıma geçiş adı verilen tarihi bir dönüşüm süreci yaşandığını söyledi.
Tıpkı 4.5G teknolojisinde olduğu gibi 5G teknolojisinde de milli ve yerli teknolojiler geliştirilmesi için çeşitli şartlar olacak. Bu konuda çalışmaları için de Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi’ni kurduklarını hatırlatan Bakan Karaismailoğlu; bu kümelenmenin içinde olan 14 şirket ile 3 şebeke sağlayıcının duyduğu tüm ihtiyaçların, TÜBİTAK tarafından desteklenen Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi ile sağlanılmaya çalışıldığını belirtti.
Bakan Karaismailoğlu: Yerli ve milli 5G çalışmaları devam ediyor
Karaismailoğlu, 5G altyapıları için kritik önemdeki 5G çekirdek şebeke, 5G baz istasyonu, 5G’ye özel yönetim, servis ile operasyon yazılım ürünlerinin, yerli ve milli imkanlarla geliştirildiğinin altını çizerek; “Cumhurbaşkanımızın da vurguladığı gibi, 5G sistemine yerli ve milli imkanlarla geçeceğiz ve bundan gurur duyuyoruz. Bununla birlikte projemizin ilk fazı mart ayında tamamlanacak. Diğer fazlara ilişkin çalışmalarımız da devam ediyor. Ayrıca tüm fazları tamamladığımızda alnımızın akı ile 5G’ye geçeceğiz.” diye konuştu.
Son olarak dünyada, 2020-2025 döneminde operatörlerce mobil şebekelere yapılacak 1,1 trilyon dolarlık yatırımın yüzde 80’inin, 5G teknolojilerine yönelik olduğunu kaydeden Bakan Karaismailoğlu ; 5G teknolojilerinde iç ve dış pazarda ciddi potansiyel bulunduğunu söyledi. Ayrıca yerli ve milli ürünlerin marka ve patentlerinin alınması. Bu patentlerin geliştirilmesiyle ülkenin cari açığının kapatılmasında öncü sektörün bilişim olacağını söyledi.
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Genel
Days Gone resmen PC’ye geliyor!
Days Gone için planlanan PC çıkışı resmiyete kavuştu. Sevilen ve merak edilen oyun ilkbaharda resmi olarak PC platformuna çıkış yapacak.
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İlkbaharda Days Gone oynamaya hazırlanın!
PlayStation özel oyunları daha fazla kullanıcıya ulaşma hedefinde. Sony’nin yayıncılığını yaptığı oyunlar, artık PC platformunda da kendini gösterecek. Hali hazırda birkaç oyunun PC‘ye geldiği şu günlerde, yeni bir oyun daha oyuncular karşılamak üzere. Çıkışı ile sürpriz yapan ve beklentilerin ötesine çıkmayı başaran Days Gone, PC‘ye geliyor. Oyunun yapımcılığını üstelenen Bend Studio Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile hayranlarına müjdeyi verdi.
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Surprise. #DaysGone comes to PC this spring. Stay tuned for more details. pic.twitter.com/vcSYSKgOtn
— Bend Studio #DaysGone (@BendStudio) February 23, 2021
2019 yılında piyasaya çıkan oyun adından sıkça söz ettirmeyi başardı. Çoğu kişinin beklentisinin olmadığı oyun sahip olduğu hatalara rağmen beğenileri üzerine topladı. Oyun içi teknik hataların zamanla azaldığı yapım için artık PC oyuncuları da geri sayıma geçti. Ayrıca Sony de PlayStation özel oyunlarını daha hızlı bir şekilde PC‘ye çıkaracak. Ancak şu an için hangi oyunların ne zaman piyasaya çıkacağı ile alakalı bir bilgi yer almıyor. Ayrıca ilkbaharda piyasaya çıkacak Days Gone için de kesin bir çıkış tarihi ne yazık ki paylaşılmadı.
Genel
Mercedes-Benz yeni C Serisi tanıtıldı
Mercedes-Benz düzenlenen dijital dünya lansmanı ile yeni C-Serisi’ni duyurdu. Yeni C Serisi, tamamen yenilenerek çok sayıda ilki bünyesinden barındırıyor.
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Alman otomotiv devi Mercedes-Benz, bugün 2021 model C sınıfı sedan otomobillerini görücüye çıkardı. Şirketin en çok satan otomobil serisi, yeni tasarımla birlikte daha sportif bir dış görünüme kavuştu ve iç kısımda geliştirmelere yer verdi.
Yeni C-Serisi kısa ön tampon-tekerlek mesafesi, uzun dingil aralığı ve geleneksel bagaj çıkıntısıyla son derece dinamik gövde orantıları ortaya koyuyor. Güç kubbelerine sahip motor kaputu, sportif görünümü daha da güçlendiriyor. Ayrıca iç mekan tasarımı yeni S-Serisi’nin özelliklerini esas alıyor ve bunları sportif bir şekilde yorumluyor.
Dışarıda karmaşık çizgilerden uzak duran Mercedes-Benz ekibi kabini de olabildiğince duru ve sade tasarlamış. İki ana ekrana sahip olan W206 C-Serisi’nde yeni S-Serisi’nde de gördüğümüz düzene benziyor.
Havada süzülüyor gibi duran ekran, kokpitin geleneksel yuvarlak göstergeli ekranlarından farklı görünmesini sağlıyor. 10,25 inç veya 12,3 inç olmak üzere iki ekran boyutu seçeneği var.
Gösterge ekranı gibi orta konsoldaki ekran da sürücü odaklı bir tasarım sunuyor. Standart olarak sunulan 9,5 inçlik ekran dışında 11,9 inçlik bir ekran da tercih edilebiliyor. Bu arada, her iki ekranın da 6 derece kadar sürücüye döndürüldüğünü belirtelim.
Gerek donanım, gerekse de yazılımı önemli oranda gelişen ikinci nesil MBUX ile iç mekan daha da dijital ve daha da akıllı bir yapıya sahip. LCD ekranlardaki parlak görüntüler, aracı ve konfor donanımlarını kontrol etmeyi kolaylaştırıyor.
Mercedes-Benz yeni C Serisi motor seçenekleri
2021 Mercedes-Benz C-Serisi’nin motor gamında tamamı elektrik destekli seçenekler var. Bunlardan üç tanesi benzinli, üç tanesi dizel ve bir tanesi de PHEV yani şarj edilebilir hibrit olarak karşımıza çıkıyor.
Tamamı dört silindirli olan motor gamında benzin kanadı 1.5 turbo C180’de 170; 2.0 turbo C300’de ise 258 bg güç veriyor. Ayrıca araya konumlanan 1.5 turbo C200 ise artık 204 bg üretecek.
Son olarak hepsi 2.0 litre olan dizeller ise; C 200d’de 163, C 220d’de 200, C300d’de ise 265 bg güç veriyor. 25,4 kWh’lik bataryadan beslenen C 300e ise; toplamda 313 bg güç, 550 Nm tork sunuyor. Ayrıca WLTP normlarına göre 100 km’ye kadar elektrik menzili veriyor. Bununla birlikte tek pedal sürüşe de imkan veren saf elektrikli sürüş modunda maksimum 140 km/s sürat yapabiliyor.
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China Small Car Metal Glasses Case manufacturers
Yazan: ionsboer, 17 saat önce
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Yazan: ionsboer, 17 saat önce
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Yazan: ionsboer, 17 saat önce
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Yazan: ionsboer, 17 saat önce
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