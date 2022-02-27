BMW M4 CSL, markanın 50. yaş kutlama videosunda gözüktü!

BMW M Departmanı, yakında tanıtılması beklenen BMW M4 CSL modelini “Huddle Speech” videosunda gösterdi. Markanın 50. yaşını kutlamak için yayınlanan bu videoda BMW M modellerinin geçmişinden günümüze ve geleceğine yönelik öğeler bulunuyor.

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BMW Blog‘un tespit ettiğine göre videoda BMW XM konseptinin hemen yanında M4 CSL görülüyor. 84 saniye gibi kısa sayılabilecek bir videoda böyle bir detayı kaçırmamış olmaları ise oldukça takdire şayan. Peki o’nun M4 CSL olduğunu nasıl iddia edebiliyorlar? Tabi ki de “Duck Tail” diye tabir edilen, bagaj kapağının üzerinde yer alan arka kanattan.

Videoda, buna emin olmak için çok fazla bir detay göremiyoruz. Fakat önceden yayınlanmış casus fotoğraflardan hareketle, M4 CSL’de bambaşka bir ızgara ve ön tampon splitter parçasına sahip olacağını biliyoruz. Görüntülenmiş prototipler üzerinde bronz renkli fren kaliperlerine sahip, yüksek performanslı fren disklerinin üzerinde, özel hafif jant takımları yer alıyordu. CSL eki sebebiyle daha sportif bir süspansiyon sistemi ve diğer çeşitli bölgelerde hafifletme işlemleri bekleniyor.

Sıradan M4’ten farklı olarak aydınlatmalı M4 logolarının bulunduğu, karbon fiber detaylara sahip hafifletilmiş spor koltuklar kabinde yer alacak. Arka koltukların tamamen kaldırılıp yerine büyük bir “CSL” yazısına sahip halı kaplama yapılacak.

BMW M4, CSL versiyonuyla ne kadar vahşileşecek?

En büyük bilinmeyen ise aracın performans özellikleri. Standart M4‘te 473 beygir güç ve 550 Nm tork üreten, çift turbonun desteklediği 3.0 litrelik sıralı altı silindirli bir motor yer alıyor. M4 Competition versiyonu ise aynı motorun, 503 beygir güç ve 650 Nm tork sunan halini taşıyor. M4 CSL‘de bu değerlerin daha iddialı bir hale geleceğinden hiç şüphe yok. Ne kadar güçlü olacağıyla ilgili belirsizlik halen devam etse de 540 beygir güç üreten bir aracın geleceği düşünülüyor.

Motorun performans değerleri hakkında bir kesinlik olmasa bile sadece arkadan itişli ve sekiz ileri otomatik şanzıman ile gelmesi kısımlarına kesin gözüyle bakılıyor. Tabi bu soruların nihai cevaplarına tanıtım gününde ulaşacağız.

Kaynak: BMW Blog