2023 BMW X6, makyaj operasyonuyla yeni teknolojilere kavuşuyor

2023‘te karşımıza çıkması beklenen Yeni BMW X6, kış testleri sırasında görüntülendi. Casus fotoğrafçılar tarafından yakalanan kamuflajlı prototipe baktığımızda tamamen yeni bir model yerine, makyajlı bir model üzerinde çalışıldığını görüyoruz.

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Bir süredir internette, Yeni BMW X5’in kamuflajlı prototipine ait birçok fotoğraf yayınlanıyordu. Fakat coupe kardeşi X6’nın casus fotoğraflarıyla ilk kez karşılaşılıyor. Kardeş olmaları sebebiyle bu iki aracın da aynı donanım ve benzer tasarım güncellemelerini almaları bekleniyor. Ön kısım X5 ile benzerliğini korurken X6, coupe formlu tasarım hatlarıyla sportif görünümünü koruyacak.

Makyaj operasyonun BMW X6 üzerinde ne gibi etkileri olacak?

Mevcut model üzerinden kıyaslamalı gidecek olursak, ön tarafta bizleri daha ince LED farlar ve yeni çizgilere sahip ön tampon bekleniyor. Yan tarafa baktığımızda ise değişiklikler neredeyse yok denilecek seviyede, doğal olarak. Arka tarafa baktığımızda ise her ne kadar değişiklik yok gibi görünse de mevcut modele benzer bir tasarımda kaplamayla bu değişiklikler gizlenmiş. Muhtemelen yeni LED arka far grafikleri ve yeni tasarıma sahip bir tampon ile karşılaşacağız.

2023 BMW X6’nın kabininde ise Alman üreticinin en son nesil bilgi-eğlence sistemi iDrive 8‘in kullanılması bekleniyor. Ayrıca dijital gösterge paneli ve bilgi-eğlence ekranının aynı büyük panel içerisinde yer alması da dikkat çeken detaylar arasında. Benim şahsi görüşüm, makyajla gelecek bu ekranların, markanın tamamen elektrikli SUV modeli olan BMW iX‘ten alınacağı yönünde.

Makyajla birlikte yeni veya yenilenmiş motor seçenekleri de bekleniyor. Bunlar arasında mevcut motor seçeneklerini daha çevre dostu ve verimli hale getiren güncellemeler alması bulunuyor. Yükselen elektrikli SUV modası sebebiyle X5 xDrive45e benzeri bir plug-in hibrit seçeneğinin gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Ayrıca BMW iX5 Hydrogen temelli bir hidrojen yakıtlı versiyona dair raporlar da bulunuyor.

Mevcut G06 kodlu üçüncü nesil X6, G05 kodlu dördüncü nesil X5’ten bir yıl sonra, Temmuz 2019‘da tanıtılmıştı. 2022 yılının sonlarına doğru gelmesi beklenen Yeni X5’in ardından, 2023 yılı içerisinde Yeni X6 ile tanışmamız bekleniyor.

Kaynak: Carscoops, Carpix