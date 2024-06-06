Alman otomotiv devi BMW, performanslı otomobilleri ile nam salmış bir marka. Bu bağlamda M serisi çatısı altında performans odaklı otomobiller üreten marka, şimdi de yeni Hot-Hatch modeli BMW M135’i tanıttı. Detaylara bakalım.

BMW M135 neler sunuyor?

BMW M135 kaputun altında B48 motor ile birlikte geliyor. Benzinli olan bu motor emisyon düzenlemelerinin olduğu AB ülkelerinde 296 beygir gücü üretecek. Diğer ülkelerde ise otomobil, 312 beygir güce sahip olacak. Otomobilin 0’dan 100 km/sa hıza hızlanma süresi ise 4.9 saniye olarak ölçülmüş.

Otomobil tasarım kanadında ise BMW’nin son zamanlarda kullanmış olduğu M serisi tasarım diline sahip. Bu bağlamda önce böbrek tasarımlı ızgaralar bulunuyor. Arkada ise şaşırtıcı bir şekilde M135 logosu bulunuyor. Şaşırtıcı bir şekilde diyorum çünkü BMW, benzinli modellerinde “i” ibaresini kullanıyordu. Bu da otomobilin enjeksiyonlu bir motora sahip olduğunu ifade ediyordu. Görünen o ki BMW, “i” ibaresinden vazgeçiyor gibi görünüyor.

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İç tarafta ise bizleri M serilerinde kullanılan bir direksiyon karşılıyor. Bu direksiyonun arkasında ise dijital bir gösterge paneli bulunuyor. Orta konsolda ise, dijital gösterge paneli ile birleşik bir bilgi-eğlence sistemi ekranı bulunuyor. Bu ekranın altında bizleri klima ızgaraları karşılıyor.