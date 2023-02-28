BMW ülkemizde birçok insanın gönlüne taht kurmuş bir marka. Arabaları çok seviliyor, çok satıyor. Geldiğimiz noktada bugün, Alman otomotiv devi hidrojenle çalışan yeni otomobili olan BMW iX5’i piyasaya sürdü.

BMW’nin hidrojen yakıt hücresi teknolojisini geliştirmesi ve iX5’e dahil etmesi 4 yıl sürdü. İlk konsept araç, 2019’daki IAA fuarında tanıtıldı. Otomobil yürür halde iken IAA Mobility 2021’de görüntülendi.

Özünde BMW hidrojen teknolojisini uzun yıllardır geliştiriyor. Marka geçmişte hidrojenle çalışan 100 adet BMW 7 serisi (E65 ve E66) üretti. Bu otomobiller benzin ve hidrojenle çalışan V12 motora sahipti. Ancak otomobillerin problemi menzil idi. Otomobiller 50 litre hidrojen ile 100 km menzile sahip oluyorlardı.

Yeni teknoloji bir hidrojen yakıt hücresini içeriyor. BMW iX5, WLTP’ye göre otomobil 0 santigrat derecede yaklaşık 67 litre olan 6 kg hidrojenle 504 km menzile sahip oluyor.

BMW bu otomobilde hidrojeni aracı şarj etmek için kullanıyor. Geçtiğimiz günlerde ülkemizde satışa çıkan Nissan Qashqai E-Power’da olduğu gibi. Ancak Nissan’ın otomobili bataryaları benzin ile şarj ediyor. BMW ise bunu hidrojenle yapıyor. Depolarda hidrojen olduğu sürece akü sürekli şarj oluyor ve araç hareket etmeye devam ediyor.

BMW iX5, 170 kW güç üreten elektrikli bir motora sahip. Bu motora sürekli güç sağlayan 125 kW’lık bir hidrojen motoru da mevcut. Yani araç toplamda 295 kW güç üretebiliyor.

Hidrojen yakıt hücreli BMW iX5, Almanya’nın Münih kentindeki özel bir pilot fabrikada üretiliyor. 900 kişilik küçük bir ekip, en son üretim ve geliştirme teknolojisi ile küçük hacimli deneysel araçlarla çalışıyor.