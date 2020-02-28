BMW Concept i4, 523 beygir güçle gelecek!

BMW‘nin tamamen elektrikli “Gran Coupe” modeli Concept i4‘ün, 2020 Cenevre Otomobil Fuarı‘nda tanıtılmasına 1 hafta gibi bir süre kaldı. Alman üreticinin açıklamasına göre bu araç BMW’nin meşhur dinamiklerini, modern, zarif ve sportif bir tasarımla, Gran Coupe ferahlığı ve pratikliğini birleştirecek.

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Concept i4’e ait son içerikte, aracı tam ayrıntılarıyla göremesek de çok da ağır olmayan bir kamuflajlı halinin animasyonuna yer verilmiş. Önceden yayınlanan casus fotoğraflardan da bu şekildeki hafif kamuflajlı haline aşinayız. (Okumakta olduğunuz haberin sonlarına doğru, söz konusu casus fotoğrafları bulabilirsiniz.)

Tabi ki aracın en çok dikkat çeken kısımlarından birisi ise sıfır emisyonlu bir arabanın 523 beygir gibi bir güç üreterek, günümüz M3/M4 araçlarından daha güçlü olması. Concept i4’e ait 0-100 km/s süresi yaklaşık 4 saniye olarak biliniyor. Ayrıca aracın maksimum hızı da 200 km/s olarak sınırlandırılmış.

Concept i4’ün elektrik motoru, yaklaşık 550 kg‘lık 80 kWh değerindeki yeni bataryadan gücünü alacak. Bu da i4’ün (WLTP döngüsüne göre) tek şarjla 600 km civarında yol gidebileceği anlamına geliyor. Söylenenlere göre 35 dakikalık bir şarjla %80 batarya doluluğuna ulaşmak mümkün olacak. Ayrıca 6 dakikalık bir hızlı şarj ile 100 km civarı bir menzile sahip olabiliyorsunuz.

BMW Concept i4’ün seri üretim versiyonu önümüzdeki sene, 3-Serisi ile yan yana Münih‘te üretilmeye başlanacak.