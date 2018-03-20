Blush Gold renkli iPhone X üretim aşamasında mı?

Blush Gold renkli iPhone X üretim aşamasında mı?

20 Mart, 2018 Akıllı Telefonlar, Apple, Tasarım 0 yorumlar

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Blush Gold hatırlayacağınız üzere iPhone X için gelmesi beklenen renk seçeneklerinden bir tanesiydi. Üç farklı renkte gelmesi beklenen telefon için ne yazık ki duyursunda merakla beklenen rengin adı geçmedi ve cihaz sadece Space Gray ve Silver renkleri ile çıktı.

Blush Gold

2017 Ağustos ayında sızan bir görsel – En solda Blush Gold

Blush Gold unutuldu mu?

Elbette hayır. Yeni gelen sızıntı habere göre iPhone X’un beklenen rengi yakın zamanda kendini raflarda gösterebilirmiş. Sızıntı habercilerden Ben Geskin’in yayımladığı resimlere göre Apple, renk üzerinde çalışmalara çoktan başlamış.

Hatrılarsanız Apple 2017 yılında iPhone 7 ve 7 Plus için cihazlar çıktıktan altı ay sonra yeni bir renk seçeneği daha eklemiş ve kırmızı iPhone’u bizlere sunmuştu. Apple geleneksel WWDC kongresinin 2018 ayağı da yaklaşırken sanırım yeni rengin duyurusunu beklemek abes olmaz.

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