Android emülatörü BlueStacks’in yeni versiyonu BlueStacks 5 beta olarak resmen çıktı. Önceki sürümüne nazaran daha performanslı ve stabil çalışan BS5, ne yazık ki Android işletim sistemi bakımından herhangi bir yükseltmeye sahip değil.

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Windows veya MacOS cihazınızda Android işletim sistemini çalıştırmak istiyorsanız, Android emülatörlerini mutlaka kullanıyorsunuzdur. Sanal makine edasıyla Android’i çalıştırmamıza izin veren bu emülatörler arasında en popülerlerinin başını BlueStacks çekiyor.

En çok tercih edilen Android emülatörleri arasındaki pozisyonunu hala koruyan BlueStacks’in bugün yeni versiyonu çıktı. Emülatörün geliştiricileri tarafından yapılan açıklamaya göre, kullanıcılar artık BlueStacks’in son sürümünü beta olarak deneyebilecekler. Geliştiricilerin açıklamasına göre BlueStacks 5, tamamıyla yeniden yazılmış durumda.

BlueStacks 5 beta olarak çıktı!

BlueStacks 5, emülatörün 2018’de çıkan dördüncü versiyonuna nazaran çok daha hızlı önyükleme, kurulum ve başlatma süreleri vaat ediyor. Emülatör, vaat ettiği tamı tamına %40 daha hızlı kurulum süresi ve %40 daha az RAM kullanımıyla verimlilik noktasında kullanıcıları bir hayli memnun edecek gibi gözüküyor. Emülatörün geliştiricileriyse, bu verimliliği BlueStacks 5’in tamamıyla sıfırdan yazılan bir yapıya sahip olmasıyla açıklıyorlar.

Yalnız BlueStacks 5’in şahsen tek bir dezavantajı olduğunu düşünüyorum; o da Android sürümü. Hala Android 7 Nougat işletim sistemi çalıştıran emülatör, en azından yazılım tarafında da minimum Android 9 ile çıksa daha hoş olabilirdi. Yine de tabii ki bu durum, emülatörün kullanılabilirliğine herhangi bir olumsuz etki etmeyecektir.

Sizler de BlueStacks 5’i denemek isterseniz, buradaki bağlantıya tıklayarak beta sürümünü kurabilirsiniz. Harici bir Installer vasıtasıyla yüklenmesi gereken emülatörün boyutu ise 399 MB boyutunda.