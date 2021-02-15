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BlueStacks’in yeni versiyonu BlueStacks 5 yayınlandı
Android emülatörü BlueStacks’in yeni versiyonu BlueStacks 5 beta olarak resmen çıktı. Önceki sürümüne nazaran daha performanslı ve stabil çalışan BS5, ne yazık ki Android işletim sistemi bakımından herhangi bir yükseltmeye sahip değil.
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Windows veya MacOS cihazınızda Android işletim sistemini çalıştırmak istiyorsanız, Android emülatörlerini mutlaka kullanıyorsunuzdur. Sanal makine edasıyla Android’i çalıştırmamıza izin veren bu emülatörler arasında en popülerlerinin başını BlueStacks çekiyor.
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En çok tercih edilen Android emülatörleri arasındaki pozisyonunu hala koruyan BlueStacks’in bugün yeni versiyonu çıktı. Emülatörün geliştiricileri tarafından yapılan açıklamaya göre, kullanıcılar artık BlueStacks’in son sürümünü beta olarak deneyebilecekler. Geliştiricilerin açıklamasına göre BlueStacks 5, tamamıyla yeniden yazılmış durumda.
BlueStacks 5 beta olarak çıktı!
BlueStacks 5, emülatörün 2018’de çıkan dördüncü versiyonuna nazaran çok daha hızlı önyükleme, kurulum ve başlatma süreleri vaat ediyor. Emülatör, vaat ettiği tamı tamına %40 daha hızlı kurulum süresi ve %40 daha az RAM kullanımıyla verimlilik noktasında kullanıcıları bir hayli memnun edecek gibi gözüküyor. Emülatörün geliştiricileriyse, bu verimliliği BlueStacks 5’in tamamıyla sıfırdan yazılan bir yapıya sahip olmasıyla açıklıyorlar.
Yalnız BlueStacks 5’in şahsen tek bir dezavantajı olduğunu düşünüyorum; o da Android sürümü. Hala Android 7 Nougat işletim sistemi çalıştıran emülatör, en azından yazılım tarafında da minimum Android 9 ile çıksa daha hoş olabilirdi. Yine de tabii ki bu durum, emülatörün kullanılabilirliğine herhangi bir olumsuz etki etmeyecektir.
Sizler de BlueStacks 5’i denemek isterseniz, buradaki bağlantıya tıklayarak beta sürümünü kurabilirsiniz. Harici bir Installer vasıtasıyla yüklenmesi gereken emülatörün boyutu ise 399 MB boyutunda.
Google, “Oturum açmaya çalışan kişi siz misiniz?” istemine karanlık mod desteği kazandırdı
Google, “Oturum açmaya çalışan kişi siz misiniz?” şeklindeki güvenlik doğrulaması isteminin arayüzünü yeniledi. Son yıllarda Google’la özdeşleşen Google Sans yazı tipinin entegre edildiği yeni arayüz, artık karanlık modu da destekliyor.
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Google hesabımıza her girmeye telefonumuza SMS olarak gelen kodlarla uğraşmak istemiyorsak, tek seferlik Google istemleri bu noktada velinimet gibi imdadımıza yetişiyor. Google’ın kusursuz bir yapıda kullanıcılara sunduğu tek seferlik istemlerle âlâkalı yeni bir güncelleme yayınlandı.
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Önceden Google’ın, “Oturum açmaya çalışan kişi siz misiniz?” şeklindeki istemleri gece veya gündüz bembeyaz bir renge sahipti; bu nedenle, özellikle gece kullanımlarda gözümüzü çok yoruyordu. Fakat bugün yayınlanan güncelleme sayesinde bu istem, karanlık modu destekliyor. Ayrıca Google, yaptığı güncellemeyle tek seferlik istemlerine kendi yazı tipini de entegre etti.
Google, karanlık mod desteğini sürekli genişletiyor
Bu arada, “Hayır, ben değilim” ve “Evet” düğmeleri artık tamamen büyük harfle değil; bunun yerin tümce düzenine göre yazılıyor. Bununla birlikte Google’ın güncellemesinde karşımıza çıkan en büyük değişiklik, materyal tasarımın bu isteme entegre edilmesi oldu. Google’ın ikonikleşmiş tasarımına sahip olmayan uygulama bu gidişle kalmayacak gibi gözüküyor.
Google, bu yeni güncellemesini bugünden itibaren kişisel hesaplar için yayınlamaya başladı; lakin Google Workspace hesapları ilk etapta güncellemeyi almayacaklar. Google kişisel hesaplara ise yeni güncellemeyi kademeli olarak dağıtmaya başladı.
Genel
YÖK Başkanı, online eğitim anketi hakkında açıklamalarda bulundu
Geçtiğimiz hafta YÖK tarafından üniversite öğrencilerine ve öğretim görevlilerine sunulan yüz yüze eğitimle ilgili anketin süresi doldu. YÖK Başkanı Yekta Saraç, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK); küresel salgın sürecinde online olarak sürdürülen eğitim öğretimin değerlendirilmesi amacıyla üniversitelerdeki öğretim elemanlarına ve öğrencilere yönelik anket düzenlemişti.
Üniversite öğrencileri ile akademisyenleri ilgilendiren bu anket çalışması, pandemi sürecinde hayatımıza giren uzaktan eğitimle ilgili genel görüşün alınmasını kapsıyordu. Öğrenci ve akademisyenlerin görüşüne önem verileceğini söyleyen YÖK Başkanı Yekta Saraç; ikinci dönem için uzaktan eğitimin devam edip etmeyeceğinin bu ankete bağlı olduğunun sinyalini vermişti.
— M. A. Yekta Saraç (@yekta_sarac) February 15, 2021
Anketin katılımcı sayısı bakımından, Türkiye’de yapılan en büyük anketlerden birisi olma özelliğine sahip olduğunu belirten Saraç; “Bu kadar geniş bir katılımın olduğu anketin sonuçlarının elbette bizlerin karar alma süreçlerinde önemi vardır. Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumlara da hocalarımız ve öğrencilerimizin görüşlerini iletmekteyiz.
Öğrencilerimizin sadece yüzde 11’i, öğretim elemanlarının ise sadece yüzde 3’ü Sağlık Bakanlığından görüş alınmasını doğru bulmamaktadır. Diğer bir ifade ile Sağlık Bakanlığının görüşlerini alma politikamız; öğrencilerimiz ve öğretim elemanlarımız tarafından güçlü bir şekilde desteklenmektedir” dedi.
Son olarak, YÖK anketine gönüllülük esasında katılan 1.255.000 öğrenci ile 29.000 öğretim elemanı katılım sağladı. Ayrıca Başkan Saraç; ankete cevap veren öğrencilerin %55’i kız öğrenci olduğunu açıkladı.
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Otomotiv
Jaguar ve Land Rover ağırlığını elektrikli araçlara verecek
Jaguar, 2025 yılında; Land Rover ise 2024 yılında tamamen elektrikli araç üretimine ağırlık verecek. “Reimagine” olarak adlandırılan Jaguar-Land Rover‘ın yeni küresel stratejisi, şirket için yeni bir yön vadediyor. Şirket yaptığı açıklamada Jaguar’ın 5 yıl içerisinde bir elektrikli otomobil üreticisine dönüşeceğini ve buna ek olarak Land Rover’ın ise 2025 yılına kadar 6 adet elektrikli otomobil modeli çıkaracağını ifade etti. Jaguar markasının I-Pace isimli bir elektrikli modeli var. I-Pace, 2019 yılı Dünya Yılın Otomobili ödülüne sahip.
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Jaguar-Land Rover bu kararıyla Birleşik Krallık regülasyonlarında da uyum sağlamayı planlıyor
2030 yılında Jaguar’ın tüm araçları tamamen elektrikli hale gelecek. Land Rover markasının ise 2030 yılına kadar araçlarını %60 kadarı elektrikli olacak. Land Rover kendini bu alandaki bir sonraki adıma hazırlıyor. 2021 yılı içerisinde hidrojen yakıt hücreli modellerini test etmeye başlayacak. JLR grup, bu kararıyla aynı zamanda Birleşik Krallık‘ın 2030 yılına kadar benzinli ve dizel otomobil satışını yasaklayan zaman çizelgesine de uyuyor.
Jaguar-Land Rover CEO‘su Thierry Bolloré: “Reimagine, elektriğe öncelik verir hale geldiğimizi gösterecek. Elektriğin saflığı bir sonraki doğal adımdır. Reimagine‘in merkezinde hem Jaguar hem de Land Rover markalarının elektrifikasyonu var. Ayrıca önümüzdeki beş yıl içinde Land Rover, üç Range Rover, Discovery ve Defender ailesi aracılığıyla lüks SUV‘ların dünya lideri olmaya devam edecek. Tamamen elektrikli olan ilk model 2024‘te çıkacak,” dedi.
İki marka, Jaguar-Land Rover’ın alt firmaları konumunda. Ford Motor Company, 2008 yılına kadar Jaguar-Land Rover şirketinin sahibiydi. Ancak 2008 yılında, Hindistanlı Tata Motor Company firmayı 2,3 milyar dolara satın aldı.
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Yazan: Bavandiel, 5 gün önce
Google, “Oturum açmaya çalışan kişi siz misiniz?” istemine karanlık mod desteği kazandırdı
YÖK Başkanı, online eğitim anketi hakkında açıklamalarda bulundu
Jaguar ve Land Rover ağırlığını elektrikli araçlara verecek
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