BlitzWolf’tan RGB Klavye Mause Pad!

Sizler için BlitzWolf’un RGB klavye & mause padini aldık ve denedik. Ayrıca denemekle kalmadık ve bir indirim kuponu da aldık! Bu kupon sayesinde bizim aldığımız fiyattan daha düşük bir fiyata alma şansını elde edebilirsiniz.

İlginizi çekebilir: Google ofislerini aşı merkezine dönüştürecek

reklam

BlitwWolf, bilindiği üzere teknoloji konusunda kendini kanıtlamış büyük bir firma. Bunun yanında ürettikleri ürünler (şarj aletleri, akıllı saatler, kablosuz kulaklılar, hoparlörler vb.) dünyanın birçok yanında teknoloji seveler tarafından kullanılıyor. Bizde bu ürünlerden biri olan oyunculara özel olan RGB’li Mause Pad sipariş ettik ve sizler için inceledik.

RGB Gaming Mouse Pad bizlere ne sunuyor?

Öncelikle boyutlarına baktığımızda 80 cm uzunluğa ve 40 cm ene sahip geniş bir yapıya sahip. 5mm’lik bir inceliği sayesinde masa üzerinde gayet şık duruyor. USB Type-A’dan Micro USB şeklinde olan kablosunun uzunluğu ise 1.8 metre. Kablosunun uzunluğu sayesinde bağlantı konusunda hiçbir zorluk çekmiyorsunuz.

Yüzeyi mause ve klavyenizin rahatça konumlandırabilmek için kaliteli bir malzemeden yapılmış. Ayrıca alt tarafı, için anti-skid rubber denilen kauçuk malzeme sayesinde masadan kaymayıp yapışarak daha iyi bir tutunma sağlıyor. Bu yüzey yanlışlıkla sıvı dökülmesine de mukavemet sağlıyor. Su geçirmez yapısı sayesinde korkulacak bir konu da kalmıyor.

10 farklı ışık modundan farklı olarak her renginde olduğu bir rolling (döner) modu da mevcut. Kendi istediğiniz renge göre ayarlamasını yapıp ortama farklı bir hava katabilirsiniz.

Banggood üzerinden 264,93TL’ye aldığımız bu RGB Gaming Mouse Pad’i biz çok beğendik. Siz de bu ürüne sahip olmak istiyorsanız aşağıdaki linkten satın alabilirsiniz.

https://ban.ggood.vip/WOBx

İndirim kodu: BGCNBWMP1