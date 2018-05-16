Dünyanın en iyi Counter Strike: Global Offensive oyuncularını bir araya getirecek olan BLAST Pro Series için yeni tarih açıklandı. Normal şartlarda 24 Haziran’da yapılacak olan etkinlik, seçim nedeniyle 29 Eylül 2018 tarihine ertelendi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda düzenlenecek olan etkinliğin yeni tarihe taşınması, çok sayıda toplantının ardından RFRSH, Impact34 ve Gaming in Turkey tarafındaki yetkililer, ortaklar, mekan, takımlar ve onların turnuva takvimleri, yayıncılardan temsilcilerle ve yerel destekle yakın işbirliği içinde gerçekleştirildi. Böylece eylül ayı sonunda dünyanın en iyi e-spor takımları ülkemizde Space Soldiers gibi bir takım ile beraber boy gösterecek.

BLAST Pro Series 29 Eylül’de İstanbul’da!

Konu hakkında açıklama yapan BLAST Pro Series İstanbul Etkinlik Direktörü ve Impac34 CEO’su Bettina Kuperman, “BLAST Pro Series İstanbul için yeni bir tarih bulduğumuz için çok mutluyuz ve yenilenmiş enerji ile hazırlıkları sürdürüyoruz. RFRSH Entertainment’a ve bizi destekleyen ve bu yıl BLAST Pro Series İstanbul’u gerçeğe dönüştürme planlarımızı düzenlemek için çok çalışmış ekiplere çok müteşekkiriz. Gençlik ve Spor Bakanlığı, mekan, sponsorlarımız, partnerlerimiz ve Türkiye’deki tüm Esports topluluklarından da büyük destek aldık. Bu etkinlik, Türk espor sektörünü yeni bir seviyeye taşıyacak ve Türkiye’yi espor dünya haritası üzerinde sağlam bir yere konumlandıracaktır.” sözlerini dile getirdi.

Ayrıca RFRSH Entertainment’dan BLAST Pro Yapım Sorumlusu Jordi Roig ise “BLAST Pro Seriesnin İstanbul’a getirilmesi için çok fazla kaynak ve enerji yatırımı yaptık ve etkinliği duyurduğumuzda, Türk taraftarları ve etrafındaki herkes tarafından mümkün olan en sıcak şekilde karşılandık. Söylemeye gerek yok, genel seçimlerin aynı hafta sonu olacağı duyurulduğunda hepimiz için büyük bir darbe oldu ve bu yıl Türkiye’de BLAST Pro Seriesni yapabilmek için ve bir çözüm yaratabilmek adına gece ve gündüz çalıştık. Türkiye’ye böyle büyük bir espor etkinliği getiren ilk ekip olmaktan gurur duyuyoruz ve İstanbul’daki kalabalığın, BLAST Pro Seriesni, özel ve sportif anlamda eşsiz kılacak o kalabalığın ambiyansı ve katılımı ile büyülü bir etkinliğe dönüştüreceğinden kuşkumuz yok. İstanbul’da bir hafta sonu sürecek espor etkinliği yapmak için çalışıyoruz ve yerel organizasyonlar ve ortaklarla birlikte faaliyetlerimizi planlamaktayız.” dedi.

Yeni tarih ve yeni takımlar!

Gaming in Turkey Oyun Ajansı Kurucusu Ozan Aydemir de “Böylesi büyük bir etkinlik, aynı zamanda Türkiye’nin tanıtımı için de ayrı bir önem taşıyor. Markalarımız için de kendilerini tanıtmak için muhteşem bir fırsatı olduğuna inanıyorum. Ulusal basında ve genel olarak oyuncular arasında çıkacak BLAST Pro Series içerikleri markaları doğrudan CS:GO kitlesiyle bir araya getirecek. Gelecek aylarda BLAST Pro Series İstanbul’u sunacak markaları da duyuracağız. Türkiye’nin ilk uluslararası CS:GO turnuvası BLAST Pro Series İstanbul’da görüşmek üzere, herkesi bekliyoruz!” sözleriyle eşlik etti.

Yeni tarih ile beraber şu anda Astralis, Ninjas in Pyjamas, Virtus.Pro ve Space Soldiers’ın etkinliğe katılacağı kesinleşirken, diğer iki takım ise yakında açıklanacak. Söz konusu turnuva 28 Eylül-29 Eylül tarihlerinde yapılacak ve grup maçlarının tamamlanmasıyla büyük final 29 Eylül’de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak. 29 Eylül’deki arena etkinliği için biletler www.Mobilet.com adresinden temin edilebilir olacak ve haziran etkinliği için önceden satın alınan biletler yeni tarih için de kullanılabilecek.