Blade Runner 2049’un Merakla Beklenen Yeni Fragmanı Yayınlandı

Ridley Scott’ın bilim kurgu klasiği Blade Runner’ın devam filmi Blade Runner 2049’un yeni fragmanı dün Sony tarafından paylaşıldı.

Blade Runner 2049’un yeni fragmanında Ryan Gosling ve Jared Leto’nun karakterlerine dair daha fazla bilgi sahibi oluyoruz. Fragman Sony’nin Harrison Ford, Ryan Gosling ve yönetmen Denis Villeneuve ile yaptığı Facebook canlı yayın röportajından sonra yayınlandı.

Yeni fragman filme dair çok bir bilgi vermiyor. Daha çok orijinal Blade Runner’ın yaratmış olduğu distopik sanat stilinin yeni filmde de yer aldığını gösteren çekimler mevcut. Jared Leto yeni androidlerin yaratıcısı rolüne sahip olabilir. Fragmanda ayrıca Robin Wright isimli polis de önemli bir roldeymiş gibi gözüküyor. Diğer taraftan Ryan Gosling karakteri ise bir şekilde özel ve bilmediğimiz bir nedenden dolayı Rick Deckard’ı arıyor. Film 6 Ekim tarihinde gösterime girecek.