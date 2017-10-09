Blackberry’nin Merakla Beklenen Telefonu “Motion” Sonunda Tanıtıldı!

Sektörde sık sık sorunlar yaşayan ancak telefon üretmeye inatla devam eden BlackBerry’nin son ürünü Motion, klavyesiz ekran tasarımıyla dikkat çekiyor.

Bundan yıllar önce dünyanın en popüler telefon üreticilerinden biri olan BlackBerry, özellikle dahili klavyeye sahip telefon modelleri tarzıyla ön plana çıkıyordu. Android ve iOS’in hızlı yükselişi ve Android tarafındaki sağlam modeller neticesinde birçok sorun yaşayan firma, son olarak Motion adı verilen ve klasikleşmiş klavyeli dizayn yerine günümüz akıllı telefonları tarzını yansıtan haliyle geliyor.

Teknik özellikler bakımından 5.5 inç büyüklüğünde Full HD çözünürlüğündeki IPS ekran, Snapdragon 625 yonga seti, 4GB RAM ve 32 GB gibi detaylara sahip. Ayrıca 4.000mAh bataryasıyla dikkat çeken Motion, 12MP arka ve 8MP ön kamera ile fotoğraf tutkunlarının dileklerini yerine getirecek.

USB Type-C bağlantısını barındıran BlackBerry Motion, parmak izi sensörüyle güvenli bir telefon olmayı vadederken Android 7.1.1 Nougat sürümü ile kutudan çıkacak. Fiyat olarak 450-500 Dolar arasında bir beklentiye sahip olunan cihaz, bakalım orta seviye sınıfında güçlü rakipleri karşısında neler yapabilecek.