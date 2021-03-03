Black Shark 4 serisinin temel özellikleri ortaya çıktı!

Black Shark 4 serisi, Black Shark‘ın oyunculara yönelik tasarladığı en yeni nesil teknolojileri içeren akıllı telefon serisi olacak. Şirket, bu sene de geçtiğimiz seneye benzer şekilde iki farklı akıllı telefon duyuracak. Bu cihazların bir tanesi taban modelken diğeri daha gelişmiş özelliklerin bulunduğu pro model olarak karşımıza çıkacak. Bugün paylaşılan yeni sızıntılar ise cihazların temel teknik özelliklerini ortaya çıkarmış oldu.

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Black Shark 4 serisi hangi teknik özelliklere sahip olacak?

Digital Chat Station tarafından ortaya atılan sızıntılara göre Black Shark 4, Snapdragon 870 yonga setiyle gelecek. Serinin pro modeli ise Snapdragon 888 yonga setinden gücünü alacak. Sızıntıyı yapan kişi, Snapdragon 870’li modelin başlangıçta Lite model olarak adlandırılacağını açıkladı. Ayrıca diğer telefon ise standart Black Shark 4 isimlendirmesine sahip olacaktı. Ancak üretici, bu iki telefonu yeniden adlandırmaya karar vermiş gibi gözüküyor. Bu yılın başlarında, Black Shark 4’ün 120W hızlı şarj ile geleceği kesinleşmişti. Sızıntı kaynağı ise 120W hızlı şarj destekli 4500 mAh bataryanın her iki cihazda bulunacağını onayladı.

Black Shark 3 Pro, piyasaya 1440p çözünürlüklü ekran ile çıkmıştı. Black Shark 4‘ün ise 1080p çözünürlükle geleceği, son sızıntılar ile kesinleşti. Bununla birlikte, şirketin bazı özellikleri yükseltirken bazı özellikleri kıstığını görüyoruz. Ancak yonga seti ve hızlı şarj tarafındaki iyileştirmelerin, kullanıcıları oldukça memnun edeceğini söyleyebiliriz. Cihazların bu ay içerisinde Çin’de piyasaya çıkacağı tahmin ediliyor.