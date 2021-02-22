Akıllı Telefonlar
LG W41 serisi, üç akıllı telefon ile gelecek!
LG W31 serisi, 2020’nin Kasım ayında Hindistan‘da satışa çıkmıştı. Şimdi ise şirket, bir sonraki seriyi tanıtmaya oldukça yakın. Bugün ortaya çıkan sızıntılara göre LG W41 serisi, yakın zaman içerisinde piyasaya çıkacak. Bu sefer, yeni seri üç farklı akıllı telefon içerecek. Bu telefonlar, W41, W41 Plus ve W41 Pro adlandırmasıyla karşımıza çıkacak.
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LG W41 serisi hangi teknik özelliklere sahip olacak?
LG W41 serisi, temel özellik bakımından aynı telefonlardan oluşuyor. Cihazların arasında RAM ve depolama alanı tarafında ufak farklar mevcut. W41, 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına, W41 Plus, 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına, W41 Pro ise 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olacak. Cihazlar, 6.55 inçlik HD+ çözünürlüklü ekran ile gelecek. Bununla birlikte, bu ekranda 8 MP çözünürlüklü selfie kamerası bulunacak. Ayrıca bu selfie kamera, ortaya çıkan renderlara göre sol üst tarafta nokta delik tasarım ile geliyor olacak.
W41 serisi, arka tarafta 48 MP çözünürlüklü ana kameraya sahip olacak. Bu ana kameraya, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik algılayıcı sensör eşlik edecek. Bununla birlikte, kamera kurulumunun sağ alt tarafında ise fiziksel parmak izi okuyucu mevcut. Cihazlar, 5000 mAh batarya ve Helio G35 yonga seti ile gelecek. Henüz serinin lansman tarihi ve fiyatları ile ilgili bir bilgi bulunmuyor. Ancak teknik özelliklerin ve renderların önemli ölçüde ortaya çıkması, telefonların çıkışının yakın olduğunu bizlere gösteriyor.
Akıllı Telefonlar
Meizu 18 teknik özellikleri ortaya çıktı!
Meizu 18 modeli ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Amiral gemisi akıllı telefon rekabetine hazırlanan cihazın teknik özellikleri ortaya çıktı.
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Meizu 18 Snapdragon 870 ile piyasaya çıkacak!
Meizu tekrardan akıllı telefon dünyasında var olmak istiyor. Çin merkezli teknoloji devi bildiğiniz üzere geçtiğimiz yıl sadece iki adet akıllı telefon çıkarmıştı. Bu sene için tekrardan ayağa kalmak isteyen firma, çalışmalarını sürdürüyor. Meizu 18 modelini piyasaya sunmaya hazırlanan akıllı telefon üreticisinin son modeline ait yeni bilgiler ortaya çıktı. Akıllı telefonun teknik özellikleri Weibo üzerinde yapılan paylaşım ile ortaya çıktı. Amiral gemisi klasmanında rekabete dahil olacak akıllı telefon, Snapdragon 870 işlemcisi ile piyasaya çıkacak.
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Snapdragon 888 işlemcisini tercih etmeyen firma, kullanıcılarına 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı vadediyor. Ayrıca akıllı telefonun 120 Hz ekran yenileme hızına sahip bir panel kullanacağı tahmin ediliyor. Bununla birlikte iki adet model ile piyasaya çıkacak seri, benzer tasarım anlayışlarına sahip olacak. 3910 mAh batarya kapasitesine sahip olacak cihazın şarj desteğiyle alakalı bir bilgi yer almıyor ne yazık ki. Akıllı telefon Android 11 işletim sistemi ile kullanıcılarını karşılayacak. Ayrıca serinin 23 Şubat tarihinde tanıtılma ihtimali bulunuyor. Firma henüz içeriği bilinmeyen bir etkinlik için geri sayıma geçti. Tahminler seri ile alakalı yeni bilgilerin çıkabileceği yönünde. Bakalım firma yeniden akıllı telefon dünyasında öne çıkmayı başarabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Huawei Mate X2, resmi olarak duyuruldu!
Huawei, yeni katlanabilen amiral gemisi Mate X2‘yi resmi olarak tanıttı. Cihaz, beklenildiği gibi içe doğru katlanabilen bir formda geliyor. Telefon, katlanabilen yapısına rağmen oldukça ince bir tasarıma sahip. Ayrıca periskop lensi bulunan ilk katlanabilen telefon da Huawei Mate X2 oldu.
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Huawei Mate X2, hangi teknik özelliklere sahip?
Huawei Mate X2, iç tarafta 8 inçlik 2480×2200 piksel çözünürlüklü 90 Hz ekran tazeleme hızı bulunan OLED bir ekrana sahip. Dış taraftaki ekran ise 6.45 inçlik yine 90 Hz ekran tazeleme hızı bulunan OLED bir panel. Dahili ekran DCI-P3 renklerini desteklerken, harici ekran desteklemiyor. İç ekran, endüstrinin ilk “manyetik olarak kontrol edilen nano optik katmanı“na sahip. Cihazın menteşe tasarımı, telefonun boşluksuz bir şekilde kapanmasını sağlıyor. Ayrıca menteşelerin üretildiği özel malzeme ile telefonun ağırlığı hafifletilmeye çalışmış. Buna rağmen Mate X2, 295 gram ile oldukça ağır bir telefon.
Mate X2, arka tarafta Leica iş birliği ile dörtlü kamera dizilimi bulunduruyor. Cihazın ana kamerası, 50 MP çözünürlüklü 1/1.28 inç boyutunda ve RYYB sensörüne sahip. Ayrıca ana kamera, OIS destekli ve 4K video çekimlerini gerçekleştirebiliyor. İkincil ekran sayesinde bu kamera dizilimi ile selfie çekmek de mümkün. Telefonun ikinci kamerası ise 8 MP çözünürlüklü 10x optik zoom yapabilen periskop kamera olarak karşımıza çıkıyor. Bu kamera, 20x hibrit ve 100x dijital zoomu destekliyor. Buna ek olarak, 12 MP çözünürlüklü 3x optik zoom yapabilen OIS destekli bir başka kamera da cihazda mevcut. Cihazın son kamerası ise 16 MP çözünürlüklü ultra geniş açılı kamera. Bu kamera, geniş açı sunmasının yanı sıra makro çekimlere de olanak sağlıyor.
Mate X2, sadece ikincil ekranda bir adet ön kameraya sahip. Bu da geniş ekran ile herhangi bir video görüşme veya çekim yapılamayacağı anlamına geliyor. Telefonun yan tarafında bulunan parmak izi okuyucu ile biyometrik kimlik doğrulama yapılabiliyor. Cihaz, 5 nm üretim teknolojisine sahip Kirin 9000 yonga setinden gücünü alıyor. Telefonun teknik özellikleri, Android 10 tabanlı EMUI 11.0 arayüzünün cihazda bulunacağını gösteriyor. Ancak ilk HarmonyOS’e geçecek olan telefon Huawei Mate X2 olacak.
Mate X2, kaç farklı varyasyon ile gelecek?
Mate X2, 8 GB RAM ve 256/512 GB depolama alanı seçeneklerine sahip. Cihazın 5G bağlantısının daha stabil bir şekilde çalışması için modem üzerinde özel olarak çalışıldı. Bununla birlikte, cihazın açık veya kapalı tutulmasından bağımsız olarak internet bağlantısı stabil olarak kullanılabilecek. Cihazın, bir tanesi NM SD kart olarak kullanılabilen çift SIM desteği de bulunmakta. Telefonun 55W hızlı şarj destekli 4500 mAh değerinde bataryası mevcut. Ayrıca cihaz kutudan deri koruyucu kılıf ve önceden uygulanmış ekran koruyucu ile çıkıyor.
Huawei’nin katlanabilen yeni amiral gemisi telefonu, nasıl bir fiyatlandırma ile geliyor?
Mate X2, 25 Şubat tarihinden itibaren resmi olarak Çin’de satışa çıkacak. Cihazın 256 GB depolama alanına sahip versiyonu 18.000 CNY(2780$), 512 GB depolama alanı bulunan versiyonu ise 19.000 CNY(2780$) fiyat etiketi ile satılıyor olacak. Bununla birlikte, cihazın diğer pazarlara ne zaman geleceği henüz belli değil.
Akıllı Telefonlar
Motorola Moto G100, Geekbench’te görüntülendi!
Motorola, geçtiğimiz ay Snapdragon 870 yonga setini kullanan dünyanın ilk akıllı telefonunu resmi olarak Çin’de piyasaya sürdü. Motorola Edge S olarak adlandırılan cihaz, söylentilere göre Moto G100 ismiyle küresel pazarda satışa çıkacak. Bu nedenle cihazın, markanın en güçlü G serisi telefonu olması muhtemel gözüküyor. Bugün ise Motorola Moto G100, Geekbench’te ortaya çıktı. Bunun ardından cihazın yakın zamanda piyasaya çıkacağı söylentileri de yayılmaya başladı.
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Motorola Moto G100, Geekbench’te nasıl bir performans gösterdi?
Motorola Edge S, “nio” kod adıyla çıkışından önce Geekbench’te ortaya çıkmıştı. Şimdi ise aynı kod adı Motorola Moto G100‘ün Geekbench listesinde geçiyor. Cihazın işlemcisinin taban frekansı 1.80 GHz saat hızında olacak. Listenin kaynak kodu, bu yonga setinin maksimum 3.19 GHz hıza ulaşabildiğini gösterdi. Ayrıca telefonun Adreno G50 GPU‘dan gücünü aldığı da kesinleşti. Dolayısıyla Motorola Moto G100, Snapdragon 870 yonga seti ile gelecek.
Cihazın Geekbench listesine baktığımızda, 8 GB RAM ve Android 11 ile geleceğini görüyoruz. Telefon, tekli çekirdekte “957”, çoklu çekirdekte ise “2815” skor aldı. Ortaya çıkan sonuçlara göre telefonun Motorola Edge S ile benzer sonuçlar verdiği de belirtiliyor. Moto G100‘ün ilk çeyrekte çıkış yapıp yapmayacağı henüz belli değil. Yakın tarihli bir rapor ise cihazın bu ay Hindistan’da tanıtılabileceğini iddia ediyor.
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