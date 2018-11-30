Black Desert Online Türkiye ve MENA bölge sunucusu, 6 Aralık’ta tam bir yaşını dolduruyor olacak. BDO, bu güzel günü kutlamak için çeşitli etkinlikler ve ödüller ile kutlamaya hazırlanıyor.

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6 Aralık’ta “Boss Zırh Kutusu Hediyesi” olacak ve Türkiye ve MENA maceracıları, kaçırmak istemeyecekleri 1. yıldönümüne özel hediyeleri 28 Kasım – 5 Aralık tarihleri arasında özel etkinliklerle elde edecek. 5 Aralık tarihinden itibaren birinci yıla özel etkinliklerden faydalanabileceksiniz. Black Desert Online temalı bir video çekip, YouTube’a yükleyen herkes “Premium Vaha Hediyesi”nin sahibi olacak. En beğenilen ilk 3 video sahibine ise “İnci Kutusu, Genç Grifon ve Merv Paleti (30 Gün)” hediye edilecek. Ayrıca etkinlik sayfası üzerinden Kara Ruh’un 1. yaşını en yaratıcı cümlelerle kutlayan maceracılara da “Kara Ruh Hediye Kutusu” hediye edilecek.

Ayrıca, ikinci Arsha Şampiyonası kayıtları için bugün son gün! Maceracıların şampiyonluk ve katılımları ile kazanacakları oldukça değerli oyun içi ödüller için mücadele edecekleri şampiyona, 30 Kasım – 8 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek. Arsha Şampiyonası hakkında ayrıntılı bilgileri burada bulabilirsiniz. Son olarak merak edilen Archer sınıfı da yakında geliyor!