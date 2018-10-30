Black Desert Online, Cadılar Bayramı’nı kutluyor

MMORPG oyunu Black Desert Online, Cadılar Bayramı‘nı birbirinden özel etkinlik ve kostümlerle kutlamaya hazırlanıyor. Cadılar Bayramı kutlamaları, Balkabağı ve özel hediye kutularıyla kahramanlara keyifli anlar yaşatmanın yanı sıra her gün 2 kere ortaya çıkan Kara Cadı Isabella’yı yenen kahramanlar, özel hediye kutularına kavuşacak. Ayrıca özel görevleri yerine getirenler Cadılar Bayramı’na özel Korkuluk Maskesinin ve kıyafetlerin de sahibi olabilecek.

Gölgelerin arasında bir gardiyan Mirumok’u bekliyor

Kendisine kim kafa tutabilir? Kendisini kim yenebilir? Böylesi güçlü bir yaratığı tek başına alt etmek imkansız! Loncalar kahramanlarını bir araya toplarsa ancak Mirumok Bekcisi Offin’i dize getirebilir! Black Desert Online’ın en güçlü yaratıklarından Offin, muhteşem ödülleri ve kahramanları zorlayan savaşıyla sizi bekliyor!

Black Desert Online dünyasında Cadılar Bayramı kutlamalarına ve özel etkinliklere katılarak keyifli anlar yaşayabilirsiniz!