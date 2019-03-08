Black Desert ilk resmi toplantısı “Voice of Adventurers” İstanbul’da yapılacak

Black Desert ekibi 23 Mart 2019’da gerçekleşecek olan “Voice of Adventurers – İstanbul” etkinliği ile birlikte, İstanbul’daki maceracılar için özel bir karşılama ve selamlama etkinliğine ev sahipliği yapacak. Bu özel etkinlik için seçilen maceracılar, birbirleriyle ve takımla tanışma imkanı bulmalarının yanı sıra, özel etkinliklere katılma ve Black Desert dünyasıyla bir araya gelme fırsatına sahip olacak.

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Oyuncular, oyunun en değerli parçası!

Black Desert ekibi, maceracılar için oyun içi etkinliklerin yanı sıra, oyun dışı bir etkinlik düzenliyor. Bu etkinlikte maceracılar, oyunun gelişimine katkıda bulunacak fikirlerle birlikte oyun hakkındaki geri bildirimlerini de Black Desert ekibiyle doğrudan paylaşabilecekler. Geri bildirimler için ayrılan soru-cevap bölümünde, ekibin maceracıların sesini dinleyecek. Ayrıca bu buluşma, Black Desert TR&MENA için bir ilk olmakla beraber, Black Desert evreninin geleceğine maceracılarla birlikte karar verilen bir etkinlik olacak!

Bu özel etkinlik için yerini kap!

Maceracıların seslerini duyurmaları ve eğlenceleri etkinliğe katılmaları için başvuru yapmaları gerekiyor. Voice of Adventurers etkinliğinde yerini ayırmak isteyen maceracılar, 28 Şubat – 10 Mart 2019 tarihleri arasında gerçekleşen başvuru sürecini kaçırmamalı. Ekibin değerlendirmelerinden sonra başvurular arasından seçilen maceracılar, e-mail yoluyla etkinlik hakkındaki detaylı bilgiye sahip olacak.

Voice of Adventurers etkinliğinin başvuru süreci, nasıl kabul alacağınız ve daha birçok bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Oyuna her gün giriş yapan maceracılar incileri kapmaya devam ediyor!

Mart ayı oyuna giriş ödülleri kapsamında önemli olan inciler, Türkiye ve MENA’daki maceracılara teşekkür hediyesi olarak sunuluyor. 3 Nisan 2019’a kadar devam edecek olan Mart ayı oyuna giriş ödülleri, ilk gün 1 inci, ikinci gün 2 inci, üçüncü gün 3 inci olarak katlanarak maceracıların envanterinde yerini almaya devam ediyor.