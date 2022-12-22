Bitwarden, Apple Watch için kimlik doğrulama uygulamasını duyurdu ve Apple’ın TestFlight programı aracılığıyla bir beta sürümünü kullanıma sundu. Uygulama, Premium kullanıcıların iki aşamalı doğrulama için giriş kodları talep etmelerine olanak tanıyor.

Uygulamanın Apple Watch için resmi olarak ne zaman çıkacağı henüz bilinmiyor. Şirket, Bitwarden’in önce uygulamayı test etmek ve beta test kullanıcılarından geri bildirim toplamak istediğini yazıyor. Uygulamanın beta testini yapmak için kullanıcıların bir Apple Watch ve TestFlight uygulamasına ek olarak Bitwarden’da bir Premium hesaba sahip olmaları gerekiyor. Bunun nedeni, kimlik doğrulama uygulamasının parola yöneticisinin ücretli aboneliğinin bir parçası olmasıdır.

Ayrıca bkz: Android 14 Sağlık Uygulamalarını Kullanmayı Kolaylaştıracak!

Apple Watch’taki kimlik doğrulama uygulaması ile iki adımlı doğrulama için zamana dayalı tek seferlik parolalar talep edilebilir. Kullanıcılar telefonlarındaki uygulamayı açmak zorunda kalmak yerine, totp kodlarını doğrudan akıllı saatlerinden okuyabilirler.

Reddit’te bir Bitwarden çalışanı, kimlik doğrulama uygulamasını gelecekte diğer akıllı saatlere de getirmeyi planladığını yazıyor. Diğerlerinin yanı sıra, Google’ın Wear OS’si Bitwarden Authenticator için olası bir platform olarak belirtiliyor.

Bitwarden, Apple Watch’a bir kimlik doğrulama uygulaması getiren ilk şirket değil. Microsoft ayrıca Apple Watch için Authenticator’ı piyasaya sürdü, ancak bu ayın başında bunu durdurmaya karar verdi.