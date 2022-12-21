Android 14, sağlık uygulamaları tarafından toplanan verileri düzenleyecek bir çözüm getirebilir. 2023 yılına kadar daha fazla kullanıcı Health Connect uygulaması aracılığıyla tüm bilgileri görebilecek.

Yazılım, fitness uygulamaları için bir veri standardı oluşturmayı ve platformlar arasında entegrasyonu kolaylaştırmayı amaçlıyor. Bu, insanların sağlıkları ve egzersiz performansları hakkında daha eksiksiz bilgi bulmalarını sağlayacaktır.

Şu anda fitness uygulaması geliştiricilerinin diğer yazılımlarla ayrı ayrı entegrasyonlar oluşturması gerekiyor. Bu nedenle, yardımcı program yalnızca farklı uygulamalardan sağlık verilerini toplamak için cihazda bir aracı görevi görür.

Tüm yazılımların aynı veri standardını benimsemesiyle Health Connect, örneğin bir bisiklet uygulamasından gelen bilgileri bir giyilebilir cihazdan gelen kalp atış hızıyla birleştirebilecek. Belirtildiği gibi, bu daha eksiksiz sağlık kayıtları ile sonuçlanacaktır.

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Health Connect’in beta sürümü bu yılın Kasım ayından beri Google Play Store’da mevcut. Sınırlı sayıda uyumlu uygulamaya sahip olan yazılım 500.000’in biraz üzerinde indirilmiştir.

Platformun Strava ve Zepp gibi daha popüler uygulamalarla entegre olması ve Android 14’ün yeni özelliklerinden biri haline gelmesi bekleniyor. Ayrıca uygulamanın büyük teknolojinin yeni hizmetlerinden biri olması ve işletim sistemine sahip telefonlara önceden yüklenmiş olarak gelmesi gerekiyor.

Android 14 ne zaman yayınlanacak?

Android 14’ün geliştirilmesi Google tarafından halihazırda devam etmektedir. Tatlıdan esinlenen isim geleneğine uygun olarak, sistemin dahili başlığı Baş aşağı kektir.

Büyük teknolojinin programı, geliştirici önizlemesinin Nisan 2023’ten itibaren kullanıma sunulacağını gösteriyor. Uzun bir test döneminin ardından, kararlı sürümün tüm kullanıcılara ancak 2023’ün üçüncü çeyreğinde sunulması bekleniyor.