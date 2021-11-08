BitTorrent (BTT) İnceleme | Türkiye Şartlarında Mantıklı Mı?

Hakkında en çok soru aldığımız projelerden biri de, Tron ağında yer alan ve yüksek talep gören BitTorrent (BTT) oldu. Bizler de, hwptr Instagram hesabı üzerinden yaptığımız ankete de dayanarak; BTT projesini inceledik.

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Bu kadar yavaş bir internet ağında BTT’ye yatırım yapmak mantıklı mı?

Bir projenin değerlenmesi bir yana, projenin kullanışlılığı da ciddi bir önem taşımakta. Özellikle de söz konusu proje, dosya paylaşımıyla alakalı bir projeyse ve internetin dünya ortalamasına göre yavaş kaldığı bir ülkede yaşıyorsanız maalesef böyle bir projeye karşı bir miktar mesafeli durmak isteyebiliyorsunuz. İşte BTT’nin problem yaşadığı noktalardan biri de bu. Türkiye gibi ülkelerde sahip olunan internet yüksek hızlara pek çıkamadığı için BTT’yi kullanmak çok da mantıklı olmuyor.

Peki yine de ben BTT’ye yatırım yapmak istiyorum derseniz bu noktada sizi neler bekliyor

Bize kalırsa BTT’nin en büyük dezavantajı, Çin merkezli olması. Kripto sektörünün Çin tarafından yoğun baskıya maruz kalması ve batı sermayesinin Çin’e akmak konusunda çekimser kalması gibi sebeplerden dolayı yatırım anlamında BTT’nin yarışa 2-0 geride başlamasına sebep oluyor. Buna rağmen çok genç haliyle bile üzerinden bir adet “0” atmayı başaran proje, şimdiye kadar başarılı bir garfik çizmiş olsa da; projenin geleceğine dair dezavantajlar hala devam ediyor. Fakat Tron’a bakarsak da; proje çok başarılı olsa da aradan geçen onca yıla rağmen hala beklenen düzeye yükselemediğini görüyoruz. O yüzden BTT için de maalesef uzun vadede pozitif anlamda konuşabilmek zor gibi gözüküyor. Ayrıca projeye ait native tokenların belirli cüzdanlarda yüksek miktarda yoğunlaştığını görmek de kafalarda soru işaretleri yaratabiliyor.

Peki BTT nasıl işliyor

Aslında BTT’nin çalışma mantığı gerçekten çok basit. “Hızlı dosya indirirken BTT yak, upload ederken BTT kazan.” Bu sistem kulağa ne kadar hoş gelse de; günün sonunda işlerin gözüktüğü kadar kolay olmadığını anlıyorsunuz. BTT kazanma ve harcama oranları arasında ciddi farklar var. Örneğin 5 GB hızlı download yaptığınızda 5 BTT yakıyorsanız; 50 GB upload yaptığınızda 5 BTT bile kazanamıyorsunuz. Durum böyle olunca da Türkiye gibi hem download hızlarının limitli olduğu hem de upload hızlarının düşük seviyelerde olduğu bir ortamda BTT üzerinden bir gelir elde etmek veya BTT’nin nimetlerinden faydalanmak gerçekten de çok zorlaşıyor.