Ethereum’un Rakibi Solana Yükselişini Sürdürüyor

Bitcoin ve Ethereum’un ardından Solana da tarihi zirve rekoruna doğru yükselişini sürdürüyor. Solana, Bitcoin ve Ethereum’un tüm eğlenceyi kendilerine almalarına daha fazla seyirci kalamadı ve son 2 günde önemli bir trend yakaladı.

Ethereum’un en önemli rakiplerinden birisi olarak görülen Solana, 2 gün öncesinde önemli bir yükseliş trendine giriş yaptı. 20 Ekim tarihinde 153 dolar seviyelerine kadar gerileyen SOL, oradan aldığı tepkiyle bugün 208 dolar seviyelerine kadar yükselerek 2 günde %35’lik bir yükselişe imza attı. An itibariyle 204 dolar seviyelerinde bulunan SOL, tarihi zirvesi olan 215 doları geçebilmek için yeniden hazırlık yapıyor gibi görünüyor. Ayrıca bu yükseliş ile Solana, tüm kripto paralar arasında Polkadot’un önündeki 7. sıradan Ripple’ı geçerek 6. sıraya yükseldi.

Solana, blok zincirinin her zaman Ethereum’dan daha iyi olmasıyla övünmüştür. Dışarıdan bakıldığında gerçekten de daha hızlı işlem kabiliyeti gibi bir çok avantajı da bulunmuyor değil. Bunun gücüyle de Solana özellikle son aylarda merkeziyetsiz finans (DeFi) ve NFT alanlarında önemli atılımlar yaptı. Ağında çıkan yeni ve güçlü projelerle DeFi pazarından daha büyük bir yer elde etmeyi başardı. Ağında çıkan NFT’lerin popülerleşmesiyle de bu alanda da önemli bir yer elde etti. Ancak tabi ki her ne kadar Solana bu alanlarda varlık gösterse de Ethereum ile kıyaslanınca hala çok küçük bir seviyede.

Bugün itibariyle, Solana ağında kilitlenen toplam kripto paraların ederi 12.7 milyar dolara ulaşmış durumda. Bu bilgi Solana tabanlı platformlarda ne kadar para dolaştığıyla ilgili önemli şeyler söylüyor. Bu rakamlar da tabi ki SOL’ün fiyatını etkiliyor. DeFi ekosisteminde Solana ağı altındaki tokenlara erişebilmenin yolu SOL’den geçiyor.

Solana’nın yükselişi aslında çok daha önce başlamıştı. 15 Ağustos’ta 40 dolar seviyelerinden başladığı yolculukta Solana neredeyse 25 günde %400’e yakın bir artış yaşayarak 8 Eylül tarihinde tarihi zirvesi olan 215 dolar seviyelerine kadar yükselmişti. Ancak geçtiğimiz ay bu yükselişin ardından Solana ağındaki Raydium platformunda çıkış yapacak olan yeni bir kripto paraya botlar tarafından saldırı oldu. Ve Solana ağı kapanmak durumunda kaldı. Önemli bir süre de ağ açılmadı. Bunun üzerine SOL’ün fiyatındaki yükseliş de son bularak 120 dolar seviyelerine kadar gerilemişti. Belki de şimdi Solana yükselişine kaldığı yerden devam etmeye başlamıştır. Çünkü Bitcoin, Ethereum gibi kripto paralar dün ulaştıkları tarihi zirvelerinden bugün itibariyle biraz geri çekilmiş olsalar da Solana parlamaya ve yükselmeye devam ediyor.