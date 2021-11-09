Bitcoin’den Yeni Bir Tarihi Zirve!

Lider kripto para birimi Bitcoin 20 Ekim tarihinde ulaştığı 66.900 dolarlık önceki rekorunu geçerek 68.500 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine (ATH) ulaştı.

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Bitcoin (BTC) bu yıl şimdiye kadar hem inişler hem de çıkışlar yaşadı. Mayıs ayında, önde gelen kripto para birimi, Çinli yetkililerin kripto madenciliği baskısını yoğunlaştırmasıyla ve Tesla’nın Bitcoin ödemelerini kabulünün ardından fikrinden vazgeçmesiyle 30 bin doların en düşük seviyelerine ulaşarak günlük %50 kayıp yaşadı. Bununla birlikte, Bitcoin olasılıklara meydan okudu ve on iki yıllık yolculuğunda görülmeyen yüksekliklere ölçeklendi.

Lider kripto para gördüğü dip seviyelerin ardından birkaç hafta önce kendi rekorunu yeniden kırdı. Arama hacmi dipte olduğu için büyük para hareketleri bu fiyat artışına bağlanıyor. Piyasa analisti Lark Davis şunları kaydetti:

#bitcoin closing in on a new all time high and the search volume is insanely low. Seems like this rally is not being led by retail, looks like big money quietly buying. pic.twitter.com/XHLhbOBTfD — Lark Davis (@TheCryptoLark) November 8, 2021

“Bitcoin tüm zamanların en yüksek seviyesine yaklaşıyor ve arama hacmi delicesine düşük. Görünüşe göre bu ralli perakende tarafından yönetilmiyor, büyük para sessizce satın alıyor gibi görünüyor.”

Kurumsal yatırımlar, Bitcoin’in statüsünü dikkate değer bir yatırım aracı olarak sağlamlaştırdı. Örneğin, Aralık 2020’de üç yıldan uzun süredir kırılmamış olan 20.000 dolarlık önceki ATH’nin kırılmasında önemli bir rol oynadılar.

Bitcoin’in tarihi zirvelere yükselmesine rağmen, görece gerçekleşmemiş kar/zarar hala düşük seviyelerde. Analist Matthew Hyland şunları ifade etti:

“Bitcoin Göreceli Gerçekleşmemiş Kar/Zarar, büyük boğa koşularından hemen önce Ocak 2017 ve 2020 Ekim’de olduğu seviyelerde. Tüm zamanların en yüksekleri kırıldığında, şimdi onaylayabiliriz, daha yeni başlıyoruz.”

Bitcoin’in Bollinger Bantları (BB) göstergesinde tanık olunan baskının, fiyatın 10.000 dolar olduğu Ekim 2020’de en son görülen seviyelere geriledikten sonra serbest bırakılmak üzere olduğunu da sözlerine ekledi.

BTC yatırımcıları, daha yüksek fiyatlar umuduyla kripto paralarını giderek daha fazla ‘tutuyor’ gibi görünüyor. Bu, son üç ayda %85 gibi rekor bir yüksekliğe yükselen aktif olmayan Bitcoin arzları ile görülen bir gerçek. Zincir içi analiz sağlayıcısı olan Glassnode, 8 Kasım’da yayınlanan ” The Week Onchain Raporu” nda şu sonuca vardı: “Yatırımcılar paralarını harcamıyorlar.”

BTC’nin sahiplerinin elinde birikmesi, merkezi borsalarda tutulan BTC arzının payının düşmesiyle de kanıtlanmıştır. BTC, güvenli cüzdanlara yerleştirildiği için bu, yaklaşık %13’lük rekor bir düşük seviyeye ulaştı. Glassnode raporu ayrıca, artan balina birikiminin de nisan ayında BTC’nin ATH’sinin arkasındaki yakıt olduğunu belirtiyor.