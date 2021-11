Bitcoin’den Yeni Bir Tarihi Zirve!

Lider kripto para birimi Bitcoin 20 Ekim tarihinde ulaştığı 66.900 dolarlık önceki rekorunu geçerek 68.500 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine (ATH) ulaştı.

İlginizi Çekebilir: BitTorrent (BTT) İnceleme | Türkiye Şartlarında Mantıklı Mı?

Bitcoin (BTC) bu yıl şimdiye kadar hem inişler hem de çıkışlar yaşadı. Mayıs ayında, önde gelen kripto para birimi, Çinli yetkililerin kripto madenciliği baskısını yoğunlaştırmasıyla ve Tesla’nın Bitcoin ödemelerini kabulünün ardından fikrinden vazgeçmesiyle 30 bin doların en düşük seviyelerine ulaşarak günlük %50 kayıp yaşadı. Bununla birlikte, Bitcoin olasılıklara meydan okudu ve on iki yıllık yolculuğunda görülmeyen yüksekliklere ölçeklendi.

Lider kripto para gördüğü dip seviyelerin ardından birkaç hafta önce kendi rekorunu yeniden kırdı. Arama hacmi dipte olduğu için büyük para hareketleri bu fiyat artışına bağlanıyor. Piyasa analisti Lark Davis şunları kaydetti:

#bitcoin closing in on a new all time high and the search volume is insanely low.

Seems like this rally is not being led by retail, looks like big money quietly buying. pic.twitter.com/XHLhbOBTfD

— Lark Davis (@TheCryptoLark) November 8, 2021