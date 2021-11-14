Bitcoin Taproot Yükseltmesi Başarıyla Yayınlandı!

Bitcoin’i daha özel, güvenli ve ölçeklenebilir hale getirmeyi amaçlayan uzun zamandır beklenen Bitcoin Taproot softfork sonunda etkinleştirildi.

Bitcoin ağı, en iddialı yükseltmesi olarak bugün tarih yazdı Taproot, 14 Kasım 2021 Pazar günü Bitcoin blok zinciri 709.632. bloğa ulaştığında gerçekleşti.

Taproot’un Lightning Network ve Segregated Witness (SegWit) yükseltmelerinden sonra Ağustos 2017’den bu yana ağdaki ilk önemli yükseltme olduğu göz önüne alındığında, uygulama Bitcoin için bir kilometre taşı. SegWit ve Lightning Network, işlemleri daha hızlı ve daha ucuz hale getirmeye odaklanırken, Taproot ölçeklenebilirliği iyileştirmekten ve ücretleri düşürmekten çok daha fazlasını getiriyor. Daha önceki yazımızda da belirttiğimiz gibi, en son yükseltme protokolün gizliliğini ve güvenliğini artırmayı amaçlıyor.

Taproot, basitliği, verimliliği ve güvenliği artırırken ağ üzerindeki bazı yükleri azaltmak için Schnorr Signatures’ı getiriyor. Bir dizi imzayı tek bir imzada özetlemek için bir tür ana anahtar oluşturuyor. Bu, çoklu imza çoklu giriş işlemlerini (UTXI) çok daha kolay, daha hızlı ve daha ucuza gerçekleştirmeyi mümkün kılıyor.

Ayrıca Taproot, Merkelized Abstract Syntax Tree (MAST) konseptiyle Bitcoin’in betik dilini geliştirmeyi amaçlıyor. Bu, ağdaki akıllı sözleşme yeteneklerinin kapısını açarak daha da fazla benimsenmeye imkan sunuyor.

Bitcoin geliştiricisi Hampus Sjöberg tarafından yönetilen yükseltme için özel bir web sitesi olan Taproot.watch’a göre, “(MAST), harcama yaparken yalnızca sözleşmenin ilgili kısımlarını ortaya çıkararak akıllı sözleşmelerin daha verimli ve özel olmasına yardımcı olabilir.”

Yükseltme, ancak 12 Haziran’da Bitcoin madencilik düğümleri (node) arasında %90’lık bir fikir birliğine varıldıktan sonra aksiyona geçirildi. Taproot, ilk olarak Bitcoin’in önde gelen geliştiricilerinden Greg Maxwell tarafından 2018 yılında ortaya atılmıştı.

Uzun zaman sonra ağa gelen Taproot ile beraber Bitcoin ve Bitcoin ağında nelerin yaşanacağını hep beraber göreceğiz. Lider kripto para birimi haftanın son gününde yazı sırasında 63,896 dolardan işlem görüyor.