Bitcoin madencilik konseyi kuruldu! Elon Musk yok…

Bitcoin madenciliğinin tükettiği enerjinin doğaya verdiği zarar hakkındaki tartışmalar son zamanlarda iyice artmış durumda. Bu konu ile alakalı bir konsey kurulmasına öncülük eden Michael Saylor, yaptığı açıklama ile Bitcoin Mining Council (BMC) isimli Bitcoin madencilik konseyinin hayata geçtiğini duyurdu. İş zekası şirketi MicroStrategy’nin CEO’su Michael Saylor, Bitcoin eğitimini teşvik etmeyi amaçlayan konseye başkanlık edecek.

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The Bitcoin Mining Council is a voluntary and open forum of Bitcoin miners committed to the network and its core principles. We promote transparency, share best practices, and educate the public on the benefits of #Bitcoin and Bitcoin mining. Join us. 🙏https://t.co/vGPGD3TA5p — Michael Saylor (@michael_saylor) June 10, 2021

Kurulan Bitcoin madencilik konseyi, “ağa ve temel ilkelerine bağlı Bitcoin madencilerinin bir araya geldiği gönüllülük esasına dayalı açık bir forum” olarak tanımlanıyor. Konseyin amacı ise şeffaflığı ön plana çıkarmak, en iyi uygulamaları desteklemek ve Bitcoin eğitimine teşvikte bulunmak.

Konseyde bulunan aktörler ise enerji bilincine sahip olan Kuzey Amerika Bitcoin madencilik şirketleri. Elon Musk’ın bir tweetinde önerdiği konsey ile bir bağlantısı olmadığı bildirildi.

“Elon Musk’ın BMC üzerinde bir rolü yok. Bitcoin madenciliğini tartışmak için bir grup Kuzey Amerika şirketiyle yapılan bir eğitim çağrısına katılmaktan ötesi söz konusu değil.”

Bitcoin madencilik konseyi üyeleri arasında MicroStrategy ile beraber Galaxy Digital, Argo, Hive ve Riot yer alıyor. Tüm bu üyeler işletmenin tüm maliyetlerini karşılayacak. Dünyanın her yerindeki Bitcoin madencilerini de konseye katılmaya davet ediyorlar.

Bitcoin Mining Council, üç ayda bir toplantı yapacak. Yapılan toplantılarda madencilik eğitimleri analiz edilecek, sektör araştırmacıları ile ortak hareket edip eğitim amaçlı veriler toplanacak ve sonuçta Kuzey Amerika BTC madencilik sektöründeki büyüme teşvik edilmeye çalışılacak.