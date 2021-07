Bitcoin işlem hacmi son 6 ayın en düşük seviyesinde!

Lider kripto para birimi Bitcoin, son 24 saatlik dilimde 2.000 dolarlık değer kaybı yaşadı. Bitcoin işlem hacmi bu değer kayıplarına paralel şekilde son 6 ayın en düşük seviyesini gördü.

Bitcoin, gün içerisinde 36 bin dolara kadar merdiven dayamış ve 35.970 dolara kadar çıkmıştı. Ancak bu yükseliş devam edemedi ve ardından ani bir düşüş gerçekleşti. Bitcoin 36 bin dolar sınırına gelmişken ayılar yükseliş hareketlerini durdurdu ve lider kripto para birimi 34 bin dolar seviyelerine kadar geriledi.

Bunlarla beraber Bitcoin’in son birkaç gündeki işlem hacmi de büyük bir düşüş yaşıyor. Bitcoinity verileri, büyük kripto para borsalarından bazılarında BTC işlem hacminin dip seviyeleri gördüğünü gösteriyor. Bitcoin işlem hacminde son 6 ayın en düşük seviyeleri yaşanıyor.

Lider kripto para birimi Bitcoin, yaşadığı %50’den fazla kaybı telafi etmek için uğraşsa da başarılı olamıyor. Gelen darbeler ile sürekli sarsılan BTC, kritik dönemler geçiriyor. Bitcoin için muhtemel en kötü senaryolar ne? Ünlü analist ve stok-akış modeli mucidi PlanB, yaptığı açıklamalar ile BTC için muhtemel en kötü senaryolardan bahsetti. Analiste göre S2F modeli önümüzdeki 6 ay içerisinde ya tamam ya da devam diyecek.

June closing price $35,037 .. as far below S2F model as in Jan 2019. Next 6 months will be make or break for S2F (again). pic.twitter.com/W3TM5sOAwY

— PlanB (@100trillionUSD) July 1, 2021