Kripto Para
Bitcoin bir ülkede daha mı yasal olacak? Panama hazırlanıyor!
Kripto para birimleri günden günde ilgili sayısını artırmaya devam ederken, ülkeler de bu ilgiye kayıtsız kalamıyor. Geçtiğimiz günlerde bir ilk gerçekleştiren El Salvador, Bitcoin’i ülkede yasal bir para birimi olarak kabul etmeye başladı. Gelen yeni haberlere göre ise Bitcoin bir ülkede daha yasal olabilir.
Geçtiğimiz hafta kongre tarafından kabul edilen yasa tasarısı ile Bitcoin resmen El Salvador’da yasal para birimi haline gelmişti. El Salvador’un ardından Nijerya ve Tanzanya’dan da bu alana yönelik çalışmaların olduğu bildirilmişti. Yeni gelen haberlere göre Panama, El Salvador’un ardından Bitcoin’in yasal olarak kabul edileceği ikinci ülke olabilir.
Panama Kongre Üyesi Gabriel Silva yaptığı açıklamada, önümüzdeki ay kripto para birimlerinin yasal para birimi olarak kabul edilmesine yönelik bir yasa tasarısı sunmayı planladığını ifade etti. Haziran ayı boyunca kripto para yatırımcıları, blockchain şirketleri, avukatlar gibi pek çok paydaş ile görüşme yapacağını ve bunların ardından tasarıyı hazırlayacağını söyledi.
Panama’da bazı para birimlerinin yasallaştırılmasının yasak olduğu bilinen bir durum. Ancak Bitcoin bu grupta değil. Uzmanlar, tasarının hükümetin desteğini alması halinde kabul edilebileceğini öngörüyor. Ancak Silva, kabul edilme senaryosunun gerçekleştiği durumda bunun El Salvador’da yaşandığı gibi 3 gün içerisinde olmayabileceğini söylüyor.
Silva, El Salvador’un atmış olduğu adımı olumlu, rekabetçi ve bir o kadar da ilginç buluyor. Orada kabul edilen tasarıyı Panama şartlarına uyarlayacaklarını belirten Silva, kripto paralar ile ilişkili işletmelere yönelik vergi indirimi içeren bir teklifi de kongreye sunacağını ifade ediyor. Kongre Üyesi, eğer Panama gerçek bir teknoloji ve girişimcilik merkezi olmak istiyorsa, aynı zamanda kripto para birimlerini desteklemesi gerektiğini belirtiyor.
Esto es importante. Y Panamá no se puede quedar atrás. Si queremos ser un verdadero hub de tecnología y emprendimiento tenemos que apoyar las criptomonedas
Estaremos preparando una propuesta para presentar en la Asamblea. Si están interesados en construirla me pueden contactarte https://t.co/yiAzPpD9nj
— Gabriel Silva (@gabrielsilva8_7) June 7, 2021
Panama’da da El Salvador’da olduğu gibi ABD doları dolaşımda. Ülkenin yerel para birimi olan Balboa da ABD doları ile birlikte kullanılıyor. Panama Kongre Üyesi Gabriel Silva’nın hazırlayacağı ve sunacağı yasa tasarısının kabul edilmesi halinde ülkede artık Bitcoin de yasal bir şekilde dolaşımda olabilecek.
Devletlerin kripto para birimlerini yasal hale getirmeleri hakkında sizin olumlu ya da olumsuz düşünceleriniz neler?
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Kripto Para
General Motors Bitcoin ödemelerini kabul edebilir!
Elektrikli otomobil devi Tesla’nın Bitcoin ödemelerini kabul etmeye başlaması kripto para sektöründe büyük bir olumlu etkiye neden olmuş, ardından bu kabulü durdurması ile bu kez de olumsuz bir hava yaratmıştı. Şimdi ise bu tarz bir gelişme eski ve köklü otomobil üreticisi General Motors’tan geldi. General Motors Bitcoin ödemelerini kabul edebileceklerini açıkladı.
General Motors CEO’su Marry Barra, şirketin Bitcoin ödemelerini kabul etmeye yönelik açıklamalar yaptı. CNBC’ye konuşan Barra, şirketin böyle bir ihtimali elinde bulundurduğunu ve bunun gerçekleşmesi için bir engel olmadığını söyledi. Kendisine yöneltilen “Bitcoin ile otomobil satışı düşünüyor musunuz?” sorusuna, müşterilerin talepleri doğrultusunda bu seçeneğin değerlendirilebileceğini ifade etti.
“Buna karar verecek olan müşterilerimiz. Biz onların taleplerine göre ilerleyeceğiz”
Barra, müşterilerinin satın alım tecrübelerini mümkün olduğunca kolaylaştırmak istediklerini vurguladı. Bundan dolayı bu kararın müşteri talebine göre alınabileceğini ve Bitcoin dahil pek çok kripto paranın kabul edilebileceğini söyledi.
Ancak şirketin Bitcoin yatırımı gibi bir planı kesinlikle yok. Şubat ayında yaptıkları açıklamada Bitcoin yatırımı planlarının olmadığını ancak takip ettiklerini belirtmişlerdi. Ayrıca şirket, elektrikli ve otonom sürüş özellikli otomobillere 2025 yılına kadar 35 milyar dolarlık yatırım ile fazladan 2 pil tesisi kurmayı planlıyor. General Motors, 2035 yılına kadar tüm üretimini %100 elektrikli otomobile dönüştürme hedefinde. Bu yönüyle şirket Tesla ile büyük bir rekabet içerisinde. Eğer şirket Bitcoin ödemelerini kabul etmeye başlarsa Tesla’ya karşı oldukça önemli bir avantaj elde edebilir.
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Kripto Para
World Wide Web kaynak kodları NFT şeklinde açık artırmada satılacak!
World Wide Web’in (WWW) mucidi Tim Berners-Lee, web’in kaynak kodunu bir NFT olarak temsil eden dijital artefaktı açık artırmaya çıkarmaya hazırlanıyor. Tim Berners-Lee’ye ait olan World Wide Web kaynak kodları NFT şeklinde Sotheby’s müzayede salonu tarafından 23-30 Haziran tarihleri arasında satışa sunulacak.
Dünyayı yeni bir şekle sokan World Wide Web’in kaynak kodları NFT şeklinde satışa çıkacak ve 1000 dolardan açılış yapılacak. “Bu Her Şeyi Değiştirdi” adındaki NFT, 1990 ve 1991’de yazılmış kaynak kodunu içeren orijinal zaman damgalı dosyalar da dahil olmak üzere kodun yazılırkenki anları gösteren bir animasyonu ve Tim Berners-Lee’nin kendi yazmış olduğu bir mektubu da içerecek.
Londra doğumlu bir bilgisayar bilimcisi olan Tim Berners-Lee, 1989’da World Wide Web’i icat etti. 15. yüzyıl Almanya’sında matbaanın Avrupa’da ortaya çıkmasından bu yana en önemli icatlardan biri olarak görülen bilgi paylaşımı ve yaratılmasında devrim yarattı.
“Web’in arkasındaki kökenleri paketlemenin en ideal yolu”
Tim Bernes-Lee, kendisine yöneltilen “Neden NFT?” sorusuna şu şekilde yanıt verdi:
“Bir bilgisayar bilimcisiyseniz, uzun yıllardır kod yazıyorsanız bu aslında size en doğal seçenek olarak görünür. Tamamen dijital bir eser üzerine imzamı dijital olarak atmak ve satışı da dijital olarak yapmak bana doğru geliyor.
…
30 yıl önce, dünya çapında çok sayıda işbirlikçinin yardımıyla, insanlık için güçlü bir araç olan bir şey yarattım. Gelecekle ilgili tahminlerde bulunmasam da, kullanımının, bilgisinin ve potansiyelinin, henüz hayal bile edemediğimiz bir sonraki teknolojik dönüşümü inovasyona, yaratmaya ve başlatmaya devam etmek için hepimiz için açık ve erişilebilir kalacağını içtenlikle umuyorum. NFT’ler, ister sanat eseri olsun, ister bunun gibi dijital bir eser olsun, bu alandaki en son oyun yaratıcı kreasyonlar ve var olan en uygun sahiplik araçlarıdır. Web’in arkasındaki kökenleri paketlemenin ideal yoludur.”
Satışa çıkacak olan NFT dosyası Berners-Lee tarafından icat edilen üç dil: HTML, HTTP ve URI protokollerini içeren 9 bin 555 satırlık kod bulunduruyor. Ayrıca, ilk web kullanıcılarına uygulamanın nasıl kullanılacağı konusunda talimat veren orijinal HTML belgeleri de buna dahil.
Web temalı NFT’nin satışından elde edilen gelirin bir kısmı, Berners-Lee ve eşi Rosemary Leith’in desteklediği hayır kurumlarına veya girişimlere aktarılacak.
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Kripto Para
Ripple ve SEC arasındaki davadan yeni bir gelişme!
Bugün gelen açıklamalara göre 2020 yılının sonundan beri süren Ripple ve SEC davasında Ripple lehine bir gelişme yaşandı.
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından blok zincir şirketi Ripple’a açılan menkul kıymet davası 7 aydır sürüyor. Dava ile ilgili yeni gelişmeler de gelmeye devam ediyor. Gelen son bilgilere göre Sulh Hakimi Sarah Netburn, SEC’in Ripple’ın lobicilik çabaları ile ilgili belge talebini reddetti. Yargıç, 15 Haziran tarihli karar ile Ripple’ın lobi oluşturma çabalarının dava ile bir ilgisini olmadığını belirtti.
SEC, şirketin Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu eski başkanı Chris Giancarlo’ya dava pozisyonunu desteklemesi için para ödediği iddiasında bulunmuştu. SEC’in konu ile ilgili ifadeleri şu şekildeydi:
“Ripple, piyasa katılımcılarının inançlarına dayanarak sözde adil bildirim eksikliğini gündeme getirdiğinden, SEC, gerçek piyasa duyarlılığının bir yansımasının aksine, sözde karışıklığın Ripple tarafından yapılıp yapılmadığını test etme hakkına sahiptir.”
Sarah Netburn, verdiği kararda SEC’in şikayetinden sonra belgelerin üretilmesi talebini de reddetti. Fakat komisyon yeniden bir talepte bulunabilir.
7 aydır süren davanın ne zaman ve ne şekilde sonuçlanacağı merak konusu. Bazı isimler sonucun Ripple lehine olacağını düşünürken bazı isimler de blok zincir devinin elindeki ile yetinmek durumunda kalacağını düşünüyor.
Popüler altcoin XRP yazı sırasında 0,87 dolardan işlem görüyor. Nisan ayının ortasında 1,50 dolar seviyesini kırıp geçerek hızlı bir ralliye başlamıştı. Ardından piyasa, Bitcoin’in Elon Musk etkisi ile düşmeye başlamasıyla bir düşüş sürecine girdi. XRP de bu düşüşten etkilenen altcoinlerden oldu. Şimdi ise davadan gelen olumlu haberlerin de etkisi ile yükselişe geçmiş görünüyor.
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