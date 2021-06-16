Bitcoin bir ülkede daha mı yasal olacak? Panama hazırlanıyor!

Kripto para birimleri günden günde ilgili sayısını artırmaya devam ederken, ülkeler de bu ilgiye kayıtsız kalamıyor. Geçtiğimiz günlerde bir ilk gerçekleştiren El Salvador, Bitcoin’i ülkede yasal bir para birimi olarak kabul etmeye başladı. Gelen yeni haberlere göre ise Bitcoin bir ülkede daha yasal olabilir.

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Geçtiğimiz hafta kongre tarafından kabul edilen yasa tasarısı ile Bitcoin resmen El Salvador’da yasal para birimi haline gelmişti. El Salvador’un ardından Nijerya ve Tanzanya’dan da bu alana yönelik çalışmaların olduğu bildirilmişti. Yeni gelen haberlere göre Panama, El Salvador’un ardından Bitcoin’in yasal olarak kabul edileceği ikinci ülke olabilir.

Panama Kongre Üyesi Gabriel Silva yaptığı açıklamada, önümüzdeki ay kripto para birimlerinin yasal para birimi olarak kabul edilmesine yönelik bir yasa tasarısı sunmayı planladığını ifade etti. Haziran ayı boyunca kripto para yatırımcıları, blockchain şirketleri, avukatlar gibi pek çok paydaş ile görüşme yapacağını ve bunların ardından tasarıyı hazırlayacağını söyledi.

Panama’da bazı para birimlerinin yasallaştırılmasının yasak olduğu bilinen bir durum. Ancak Bitcoin bu grupta değil. Uzmanlar, tasarının hükümetin desteğini alması halinde kabul edilebileceğini öngörüyor. Ancak Silva, kabul edilme senaryosunun gerçekleştiği durumda bunun El Salvador’da yaşandığı gibi 3 gün içerisinde olmayabileceğini söylüyor.

Silva, El Salvador’un atmış olduğu adımı olumlu, rekabetçi ve bir o kadar da ilginç buluyor. Orada kabul edilen tasarıyı Panama şartlarına uyarlayacaklarını belirten Silva, kripto paralar ile ilişkili işletmelere yönelik vergi indirimi içeren bir teklifi de kongreye sunacağını ifade ediyor. Kongre Üyesi, eğer Panama gerçek bir teknoloji ve girişimcilik merkezi olmak istiyorsa, aynı zamanda kripto para birimlerini desteklemesi gerektiğini belirtiyor.

Esto es importante. Y Panamá no se puede quedar atrás. Si queremos ser un verdadero hub de tecnología y emprendimiento tenemos que apoyar las criptomonedas Estaremos preparando una propuesta para presentar en la Asamblea. Si están interesados en construirla me pueden contactarte https://t.co/yiAzPpD9nj — Gabriel Silva (@gabrielsilva8_7) June 7, 2021

Panama’da da El Salvador’da olduğu gibi ABD doları dolaşımda. Ülkenin yerel para birimi olan Balboa da ABD doları ile birlikte kullanılıyor. Panama Kongre Üyesi Gabriel Silva’nın hazırlayacağı ve sunacağı yasa tasarısının kabul edilmesi halinde ülkede artık Bitcoin de yasal bir şekilde dolaşımda olabilecek.

Devletlerin kripto para birimlerini yasal hale getirmeleri hakkında sizin olumlu ya da olumsuz düşünceleriniz neler?