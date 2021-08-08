Bitcoin 45 bin dolara ulaştı! Bundan sonra ne olabilir?

Kripto para birimlerinin hızla artan benimsenmesi ve popülaritesi ile günlük hayatta bu paraların kullanım alanları da artmaya başladı. Kimi ülkeler kripto para ile ödeme işlemlerini yasaklarken, kimileri de çeşitli düzenlemeler çerçevesinde kripto paraların ödemelerde kullanılmasına izin veriyor. PayPal gibi dünyaca ünlü ödeme şirketleri de kripto para birimlerini iş süreçlerine entegre ediyor.

Yakın tarihli bir araştırmaya göre, insanların yaklaşık %60’ı günlük alışverişlerinde ödeme yöntemi olarak kripto para birimlerini kullanmak istiyor.

Yakın zamanda yapılan bir anket, katılımcıların yaklaşık %60’ının mal ve hizmetler için bir ödeme yöntemi olarak kripto varlıkları kullanmaya istekli olduğunu ortaya koydu. Ayrıca, katılımcıların üçte ikisi gibi önemli bir çoğunluğu da kripto para piyasasına kripto para birimlerini işlemler için kullanmayı planlayarak girdiklerini söyledi.

Finansal hizmetler için etkileşimli platform PYMNTS.com ve Bitcoin servis sağlayıcısı BitPay 8.000’den fazla Amerikalı tüketiciyle, kripto para birimlerini günlük satın alımlar için bir ödeme aracı olarak kullanma konusunda nasıl hissettiklerini belirlemek için anket yaptı. Ankete katılanların yaklaşık %60’ı Bitcoin, Ethereum veya diğer varlıklarla günlük olarak mal ve hizmet satın almak istediklerini söyledi. Kripto para satın alan kullanıcıların %75’i, bu kripto para birimlerini daha sonralarda çeşitli ödemelerde kullanmak için satın aldıklarını ifade etti.

Geçtiğimiz yıl yapılan benzer bir ankette, katılımcıların %32’si kaybetme korkusu (FOMO) nedeniyle kripto varlık satın aldıklarını açıklarken, bu yıl bu sayı %53’e yükseldi. Hiçbir kripto paraya sahip olmayan kişilerin %59’u ise gelecekte bir miktar satın almayı ve bunları çeşitli ödemeler için kullanmayı planladıklarını söyledi. Kripto para sahibi olmayan kişilerin %75’i “kripto para birimleri, nasıl elde edileceği veya vergi etkileri hakkında yeterince bilgi sahibi olmadıkları” için piyasaya girmediklerini itiraf etti.

Araştırma, insanların kripto para ödemelerine bu kadar ilgi duymasının ana nedeninin, geleneksel kredi kartları ile yapılan satın alımlardan daha fazla gizlilik ve güvenlik sağlayabilmeleri olduğunu ortaya koydu.

Kripto para birimlerinin günlük işlemlerde kullanılması konusunda sizlerin düşünceleri neler? Arkadaşlarınızla buluştuğunuz zaman içeceğiniz kahveyi kripto para ile satın almayı ister miydiniz? Ya da işletmenizde kripto para birimleri ile ödeme kabul etmek sizin için nasıl olurdu? Görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz!