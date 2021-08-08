Kripto Para
Bitcoin 45 bin dolara ulaştı! Bundan sonra ne olabilir?
Mayıs ayının ortasından beri sürekli sert bir düşüş yaşayan Bitcoin, en son 18 Mayıs tarihinde Bitstamp’ta 45 bin dolar seviyesini görmüştü. O tarihlerden beri zaman zaman 30 bin doların da altını gören BTC fiyatı, 30 bin-42 bin dolar aralığında hareket ediyordu. Lider kripto para birimi Bitcoin bugün tekrar 45 bin dolara ulaştı.
22 Temmuz tarihinde kaydedilen 28.621 dolarlık yerel dip seviyesinden %57 yukarı çıkan BTC fiyatı, ABD kripto para birimi vergi hükmünde yapılan değişikliklerle ilgili yaşanan hararetli yasama savaşının ortasında yükseldi.
Bu yılın başlarında toplanan verilere göre Bitcoin için 42.000 dolar çok önemli bir aralıktı. Lider kripto para ilk zirvesini 42.000 dolarda gördü ve ardından 30.000 dolarda düzeltme yaşayıp, bu seviyede güç kazanıp 64.000 dolar seviyesine ulaştı.
Şu anda da BTC grafiğinde benzer bir kırılmanın yaşandığını görebiliriz. Piyasa bu ralliyi sürdürebilirse, BTC 49.000 dolar ve 52.000 dolar arasında menzile bağlı olabilir. Ancak bu durum, BTC fiyatının 42.000 doların üzerinde olması durumunda mümkün olacaktır. Fiyatın tersine dönmesi durumunda BTC, daha önce güçlü bir destek olduğu kanıtlanan 36.500 dolara yeniden merhaba diyebilir.
*Yatırım tavsiyesi içermez.
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Kripto Para
Anket: Tüketicilerin yarısından fazlası kripto para ile ödeme yapmak istiyor
Kripto para birimlerinin hızla artan benimsenmesi ve popülaritesi ile günlük hayatta bu paraların kullanım alanları da artmaya başladı. Kimi ülkeler kripto para ile ödeme işlemlerini yasaklarken, kimileri de çeşitli düzenlemeler çerçevesinde kripto paraların ödemelerde kullanılmasına izin veriyor. PayPal gibi dünyaca ünlü ödeme şirketleri de kripto para birimlerini iş süreçlerine entegre ediyor.
Yakın tarihli bir araştırmaya göre, insanların yaklaşık %60’ı günlük alışverişlerinde ödeme yöntemi olarak kripto para birimlerini kullanmak istiyor.
Yakın zamanda yapılan bir anket, katılımcıların yaklaşık %60’ının mal ve hizmetler için bir ödeme yöntemi olarak kripto varlıkları kullanmaya istekli olduğunu ortaya koydu. Ayrıca, katılımcıların üçte ikisi gibi önemli bir çoğunluğu da kripto para piyasasına kripto para birimlerini işlemler için kullanmayı planlayarak girdiklerini söyledi.
Finansal hizmetler için etkileşimli platform PYMNTS.com ve Bitcoin servis sağlayıcısı BitPay 8.000’den fazla Amerikalı tüketiciyle, kripto para birimlerini günlük satın alımlar için bir ödeme aracı olarak kullanma konusunda nasıl hissettiklerini belirlemek için anket yaptı. Ankete katılanların yaklaşık %60’ı Bitcoin, Ethereum veya diğer varlıklarla günlük olarak mal ve hizmet satın almak istediklerini söyledi. Kripto para satın alan kullanıcıların %75’i, bu kripto para birimlerini daha sonralarda çeşitli ödemelerde kullanmak için satın aldıklarını ifade etti.
Geçtiğimiz yıl yapılan benzer bir ankette, katılımcıların %32’si kaybetme korkusu (FOMO) nedeniyle kripto varlık satın aldıklarını açıklarken, bu yıl bu sayı %53’e yükseldi. Hiçbir kripto paraya sahip olmayan kişilerin %59’u ise gelecekte bir miktar satın almayı ve bunları çeşitli ödemeler için kullanmayı planladıklarını söyledi. Kripto para sahibi olmayan kişilerin %75’i “kripto para birimleri, nasıl elde edileceği veya vergi etkileri hakkında yeterince bilgi sahibi olmadıkları” için piyasaya girmediklerini itiraf etti.
Araştırma, insanların kripto para ödemelerine bu kadar ilgi duymasının ana nedeninin, geleneksel kredi kartları ile yapılan satın alımlardan daha fazla gizlilik ve güvenlik sağlayabilmeleri olduğunu ortaya koydu.
Kripto para birimlerinin günlük işlemlerde kullanılması konusunda sizlerin düşünceleri neler? Arkadaşlarınızla buluştuğunuz zaman içeceğiniz kahveyi kripto para ile satın almayı ister miydiniz? Ya da işletmenizde kripto para birimleri ile ödeme kabul etmek sizin için nasıl olurdu? Görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz!
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Kripto Para
Paris Saint-Germain taraftar token (PSG), Messi haberleri ile yükseldi!
Paris Saint-Germain taraftar token (PSG) fiyatı, medyanın Lionel Messi transferi hakkındaki haberlerinin ortasında, Dogecoin’den bile daha iyi performans gösterdi. PSG fiyatı son 24 saatte %31 yükseliş yaşadı.
CoinMarketCap tarafından sağlanan verilere göre, PSG taraftar tokenı son 4 günde %74’ten fazla artış yaşadı. Ticaret hacminin çoğu ise Binance ve Türk kripto borsası Paribu’dan geliyor.
Kripto para piyasasına ve blok zincir teknolojisine yönelik 2020 yılı ile beraber artan ilgi, bu alanların farklı şekillerde kullanılmasına doğru gelişmeye başladı. Socios.com, blok zincir teknolojisi ve kripto para sektörünü spor kulüpleri ile buluşturmayı, taraftarların destekledikleri takımları ile daha yakın bir ilişki kurabilmesini sağlamayı amaçlayarak ortaya çıktı. Pek çok spor kulübü Socios.com ortaklığı ile birlikte kendi taraftar tokenlarını başlattı. Bunlardan biri de başarılı bir Fransız kulübü olan Paris Saint-Germain (PSG). Kulüp tarafından 2020’nin başlarında Socios.com ile ortaklaşa başlatılan taraftar token, taraftarların bir dizi ankette oy vererek kulübün karar verme sürecinde söz sahibi olmalarını mümkün kılıyor. Juventus ve AC Milan da benzer taraftar tokenlerini piyasaya süren isimlerden.
Bu haftanın başlarında Barcelona, Messi ile yollarını ayıracağını açıklamasının ardından futbol camiasında adeta şok dalgaları yankılandı. Başkan Joan Laporta, cuma günü düzenlediği basın toplantısında İspanyol kulübünün mali engeller nedeniyle Arjantinli yıldız oyunca ile yeni bir anlaşma yapamayacağını açıkladı.
Geçtiğimiz yaz PSG kulüp başkanı Al-Khelaifi Messi’yi Barcelona’dan kaçırmaya çalışmış, kısa sürede 34 yaşındaki futbolcuyu imzalamak için en büyük aday olarak ortaya çıkmıştı.
7 Ağustos’ta Fransız gazete L’Equipe, PSG’nin tüm zamanların en iyi futbolcularından birine yıllık 40 milyon avroluk bir maaş teklif etmeye hazır olduğunu söyledi. Ancak anlaşma henüz kesinleşmedi. Paris merkezli kulübün bu Pazar günü Messi’nin temsilcileriyle görüşmesi bekleniyor. PSG, 2017’de Messi’nin eski takım arkadaşı Brezilyalı futbolcu Neymar’ı rekor bir ücretle 222 milyon euroya satın almıştı.
Messi, duygusal bir basın toplantısı geçirdi ve gözyaşları içinde kariyerinin en zor zamanı olduğunu söyledi. Yıldız oyuncu PSG’nin bir “olasılık” olduğunu ifade ederken, transferini açıkça onaylamadı:
Pic of the year.
End of an era.
Historical day.
Lionel Andrés Messi pic.twitter.com/5zwQAKnwOH
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2021
“Kimseyle teyit ettiğim bir şey yok, ama bu bir olasılık. Haber geldiğinde çok aradım ama henüz hiçbir şey netleşmedi.”
İddiaların ortasında PSG taraftar token fiyatı ise son 24 saat içerisinde en düşük 29 dolardan 44 dolar seviyesine kadar çıktı.
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