Lider kripto para birimi Bitcoin, dokuz ardışık haftalık kırmızı mum basmasının ardından yeniden 30 bin dolarlık psikolojik seviyenin üstüne çıktı.

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CoinMarketCap’e göre lider kripto para birimi Bitcoin son 24 saatte %5,42 artarak gün içi işlemlerde 30.648 dolara ulaştı. Bu fiyat artışı, düşen ABD Dolar Endeksi’nin (DXY) ortasında yaşanıyor. Piyasa analisti Lark Davis şunları belirtti:

The Dollar Index $dxy is falling. Historically this is good for #bitcoin in the opposite way that Dollar rallies are bad for BTC price. pic.twitter.com/7phhxJZNgG — Lark Davis (@TheCryptoLark) May 30, 2022

“Dolar Endeksi DXY düşüyor. Tarihsel olarak bu Bitcoin için iyidir, aksine dolar rallileri BTC fiyatı için kötüdür.”

Bitcoin 2020’de %295’ten fazla yükselirken DXY 32 ayın en düşük seviyesine ulaşmıştı. DXY ve Bitcoin arasında ters bir ilişki olduğunu gösteren piyasa analiziyle, bunun BTC piyasasında daha fazla fiyat artışı için çok ihtiyaç duyulan ivmeyi tetikleyip tetiklemeyeceğini göreceğiz.

Zincir içi analist Matthew Hyland, günlük Bollinger Bantlarının (BB) bir yılda görülmeyen seviyelere sıkışması nedeniyle Bitcoin piyasasının fırtına öncesi sakinliği yaşayabileceğine inanıyor:

#Bitcoin Daily Bollinger Bands are the tightest they have been in the past year currently The Bollinger Bands Width (BBW) displays this… Buckle up everyone!! pic.twitter.com/BGjsiNEhyL — Matthew Hyland (@MatthewHyland_) May 29, 2022

“Bitcoin günlük Bollinger Bantları, geçtiğimiz yıl içinde bulundukları en sıkı bantlardır. Bollinger Bant Genişliği (BBW) bunu gösterir. Herkes kemerlerini bağlasın.”

Bollinger Bantları, John Bollinger tarafından geliştirilen ve bir piyasanın oynaklığını gösteren popüler bir teknik göstergedir. Ayrıca piyasadaki aşırı alım ve aşırı satım koşullarını belirtmek için de kullanılırlar.

Bitcoin şu anda tüm tarihinin en uzun 4. düşüş trendini yaşarken, Hyland bir geri dönüşün yakın olduğuna inanıyor.

*Yatırım tavsiyesi içermez.