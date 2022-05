Lider kripto para birimi Bitcoin, dokuz ardışık haftalık kırmızı mum basmasının ardından yeniden 30 bin dolarlık psikolojik seviyenin üstüne çıktı.

CoinMarketCap’e göre lider kripto para birimi Bitcoin son 24 saatte %5,42 artarak gün içi işlemlerde 30.648 dolara ulaştı. Bu fiyat artışı, düşen ABD Dolar Endeksi’nin (DXY) ortasında yaşanıyor. Piyasa analisti Lark Davis şunları belirtti:

The Dollar Index $dxy is falling.

Historically this is good for #bitcoin in the opposite way that Dollar rallies are bad for BTC price. pic.twitter.com/7phhxJZNgG

— Lark Davis (@TheCryptoLark) May 30, 2022