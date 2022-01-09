Bitcoin 3 Ayın En Düşük Seviyesini Gördü, Altcoinler Can Çekişiyor: Neler Oluyor?

Kripto para piyasası 2022’nin ilk günlerini sancılı bir şekilde geçiriyor. Lider kripto para birimi Bitcoin 40.500 dolara kadar gerilerken altcoinler de benzer şekilde düşüşler yaşıyor. Tüm bunlar da kripto para piyasasının toplam değerinin 2 trilyon doların altında kalmasına neden oluyor.

İlginizi Çekebilir: Bitcoin İçin Ayı Piyasası Zamanı Mı?

Lider kripto para birimi Bitcoin, 3 ayın en düşük seviyelerini görürken sabah saatlerinde 41 bin dolar seviyesinin de altına indi. Bitcoin’in bu durumu piyasanın genelini de etkileyerek altcoinleri de vurdu ve piyasadaki son 3 günlük toplam kayıp 300 milyar doları geçti. Bitcoin fiyatı geçtiğimiz hafta 48 bin dolar seviyesine kadar ulaşmaya yaklaşmıştı. Ancak sonraki 72 saat içinde ayılar tam kontrolü ele geçirdi. Olumlu bir beklenti içerisinde olan piyasada durumlar bir anda değişti. Cuma günü yaşanan bir başka düşüş de Bitcoin fiyatını 42 bin dolara kadar çekti.

Bitcoin bir süreliğine 42.000 dolar civarında durduğu için dün konsolidasyon günü gibi görünüyordu. Ancak beklenilen durağanlık sağlanamadı ve BTC fiyatı düşmeye devam etti. Bu sefer, Eylül 2021’in sonundan bu yana en düşük fiyat çizgisi olan 40.500 dolar seviyesine düşüldü. Yazı sırasında bir miktar toparlanmış görünen BTC, 41.733 dolar seviyesinde işlem görüyor. Piyasa değeri ise hala 800 milyar doların altında.

Altcoinler de en az Bitcoin kadar acı çekiyor. ETH günler önce 3.800 doların üzerine çıktı, ancak dünden bu yana %3’lük bir düşüşün ardından şimdi 3.100 doların biraz üzerinde seyrediyor. BNB %5 düşerek 432 dolar, SOL %4 düşerek 139 dolar, ADA %6 düşerek 1,12 dolar, XRP %2 düşerek 0,76 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Son 24 saatte en çok düşüş yaşayan altcoin ise %13,36 düşüşle ROSE. Bu düşüşlerin ortasında yükselişini en çok sürdüren altcoin ise %5,8 artışla ICP.

Tüm kripto para birimlerinin kümülatif piyasa değeri 1.950 trilyon dolara düştü. Bu, düzeltmenin üç gün önce başlamasından bu yana metriğin yaklaşık 300 milyar dolar kaybettiği anlamına geliyor.

2022 yılı kripto para piyasası için pek iyi başlamadı. Önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmeleri hep beraber göreceğiz.