Sosyal medya

Sizden Gelenler

Birbirinden farklı 3 Soru? | Sorun Söyleyelim #18

Sorun Söyleyelim #18 videosuyla karşınızdayız. Yeni konseptimizle beraber Dilşah’ın herkese tek bir soru soracak .Kahkahanın bol olduğu serimizde sizler de bu konsepte sorularınızın yanıtlanmasını istiyorsanız sosyal medyada yapılan Sorun Söyleyelim konsepti paylaşımlarına sorularınızı iletebilirsiniz.

Göz atmak isteyebilirsiniz; OPPO | Nesini Sevmiyorsunuz? #5

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Dilşah’ın sunduğu Sorun Söyleyelim serimizde bu hafta Aydoğan, Yıldıray, Eren ve Ersin sizlerden gelen soruları cevaplıyor. Instagram, Twitter ve Facebook üzerinde yapılan paylaşımın altına verdiğiniz cevaplardan biri seçilerek, her hafta cumartesi günü Hardware Plus ekranlarında cevaplanacak. Sizler de bu konsepte sorularınızın yanıtlanmasını istiyorsanız sosyal medyada yapılan Sorun Söyleyelim konsepti paylaşımlarına sorularınızı iletebilirsiniz.

Haftanın Sorusu?

Sizlerden gelen 3 farklı soruyu cevapladık!

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Detaylar videoda!

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Sizden Gelenler

Tarihine adını yazdıran insanlara ne sorardık? | Sorun Söyleyelim #17

Yazan:

Sorun Söyleyelim #17 videosuyla karşınızdayız. Yeni konseptimizle beraber Dilşah’ın herkese tek bir soru soracak.Özellikle kahkahanın bol olduğu serimizde sizler de bu konsepte sorularınızın yanıtlanmasını istiyorsanız sosyal medyada yapılan Sorun Söyleyelim konsepti paylaşımlarına sorularınızı iletebilirsiniz.

Dilşah’ın sunduğu Sorun Söyleyelim serimizde bu hafta Aydoğan, Yıldıray, Eray ve Ersin sizlerden gelen soruları cevaplıyor. Instagram, Twitter ve Facebook üzerinde yapılan paylaşımın altına verdiğiniz cevaplardan biri seçilerek, her hafta cumartesi günü Hardware Plus ekranlarında cevaplıyoruz. ;Üstelik sizler de bu konsepte sorularınızın yanıtlanmasını istiyorsanız sosyal medyada yapılan Sorun Söyleyelim konsepti paylaşımlarına sorularınızı iletebilirsiniz.

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Haftanın Sorusu?

Tarihe adını yazdırmış bir insana soru sorma fırsatın olsa bu kim olurdu ve soru ne olurdu?

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Günün Alışveriş Fırsatı

Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!

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Sizden Gelenler

ZAMAN MAKİNESİNE SAHİP OLSAYDIK ? | Sorun Söyleyelim #15

Yazan:

Sorun Söyleyelim #15 videosuyla karşınızdayız. Yeni konseptimizle beraber Dilşah’ın herkese tek bir soru soracak. Özellikle kahkahanın bol olduğu serimizde sizler de bu konsepte sorularınızın yanıtlanmasını istiyorsanız, sosyal medyada yapılan konsept paylaşımlarına sorularınızı iletebilirsiniz.

Göz atmak isteyebilirsiniz: Yeni Konsept | Hangi Film karakterini oynamak isterdik? Sorun Söyleyelim #14

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Dilşah’ın sunduğu  serimizde bu hafta Aydoğan, Yıldıray, Eray ve Ersin sizlerden gelen soruyu cevaplıyor. Ayrıca Instagram, Twitter ve Facebook üzerinde yapılan paylaşımın altına verdiğiniz cevaplardan biri seçiliyor. Her hafta cumartesi günü Hardware Plus ekranlarında. Sizler de sorularınızın yanıtlanmasını istiyorsanız sosyal medyada  konsept paylaşımlarına sorularınızı iletebilirsiniz.

Haftanın Sorusu?

Zaman makinesine sahip olsak, hangi zamana giderdik?

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Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!

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Sizden Gelenler

Yeni Konsept | Hangi Film karakterini oynamak isterdik? Sorun Söyleyelim #14

Yazan:

Sorun Söyleyelim #14 videosuyla karşınızdayız. Yeni konseptimizle beraber Dilşah’ın herkese tek bir soru soracak Kahkahanın bol olduğu serimizde sizler de bu konsepte sorularınızın yanıtlanmasını istiyorsanız sosyal medyada yapılan Sorun Söyleyelim konsepti paylaşımlarına sorularınızı iletebilirsiniz.

Dilşah’ın sunduğu Sorun Söyleyelim serimizde bu hafta Aydoğan, Yıldıray, Eray ve Ersin sizlerden gelen soruları cevaplıyor. Instagram, Twitter ve Facebook üzerinde yapılan paylaşımın altına verdiğiniz cevaplardan biri seçilerek, her hafta cumartesi günü Hardware Plus ekranlarında cevaplanacak. Sizler de bu konsepte sorularınızın yanıtlanmasını istiyorsanız sosyal medyada yapılan Sorun Söyleyelim konsepti paylaşımlarına sorularınızı iletebilirsiniz.

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Haftanın Sorusu;

Hangi film karakterini oynamak isterdik?

Adventure İstanbul
Günün Alışveriş Fırsatı

Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!

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