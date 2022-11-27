Çin’deki en büyük iPhone üreticisi Foxconn’un sahip olduğu en büyük iPhone üretim fabrikası Zhengzhou’da bulunuyor ve burası tüm hafta boyunca huzursuzluklara sahne oldu. İşçi mutsuzluğu son birkaç gün içinde protestolara dönüştü ve güvenlik görevlileriyle çok sayıda çatışma yaşandı.

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Sonunda Foxconn, tazminat ödemeleri konusunda kandırıldığı iddia edilen en son işe alım grubunu işe aldıktan sonra meydana gelen, ücretle ilgili “teknik hata” için özür diledi. Şirket, protesto eden her yeni üyeye istifa etmesi ve binayı terk etmesi için 10.000 Çin Yeni (yaklaşık 1.400 Amerikan Doları) teklif etti.

20.000’den fazla işçinin Foxconn’un bu teklifini kabul ettiğine dair raporlar geldiğinden mütevellit bu teklifin biraz fazla başarılı olduğu ortaya çıktı. Teklifi kabul eden işçilerin büyük bir çoğunluğu, henüz üretim hatlarında çalışmayan, parayı alıp ayrılan yeni çalışanlardı. Sorun başlamadan önce fabrikada 200.000’den fazla personel çalışıyordu.

Tüm bunlar, iPhone üretimini ve dolayısıyla sevkiyatları oldukça ciddi şekilde olumsuz etkileme potansiyeline sahip. 7 Kasım’da Apple, daha önce tahmin edilenden daha düşük iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max sevkiyatları beklediğini söyledi ve Salı günü Best Buy, bu tatil sezonunda mağazalarda yüksek kaliteli iPhone’ların yetersiz kaldığı konusunda uyarıda bulundu.

Bazı analistler, “mevcut sorun” Aralık ayına kadar sürerse, başlangıçta planlanandan yaklaşık 10 milyon daha az iPhone üretileceğini tahmin ediyor. Diğer analistler ise tatil alışverişi sezonuna girerken normalden %25 ila %30 daha az iPhone 14 Pro olacağını tahmin ediyor.

Öte yandan Foxconn’un içinden bir kaynak Reuters’a, “Olayın kamuoyundaki imajımız üzerinde büyük bir etkisi var ama kapasitemiz üzerinde çok az etkisi var. Mevcut kapasitemiz etkilenmiyor. Çünkü ayrılan insanlar henüz eğitilmedi veya çalışmaya başlamadı” açıklamasını yaptı.