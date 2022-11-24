Foxconn fabrikasında yaşanan gerginliğin etkileri halen devam ediyor. Şirketin Çin’deki fabrikasında dün isyan çıktı. 100’den fazla Foxconn çalışanının sayıca az olan korumaları iterek geçtiği görüldü. Sosyal medyada birkaç video yayınlandı, bir videoda tanıklar arka planda “savaş, savaş” sloganları atarken işçilerin barikatları aştığını gösteriyor. Dünya çapında satılan iPhone’ların %50’sini üreten fabrikada çok sayıda işçi yaralandı. Son olarak Foxconn, işçilere protestoları durdurmaları ve fabrikayı terk etmeleri için 1.400 dolar teklif ediyor.

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Olayların tırmanmasının ardından Foxconn, protestoları bitirmek için harekete geçti. Şirket, tesisteki protestoları sona erdirmek amacıyla işçilere 1.400 dolar (10.000 yuan) anlaşma teklif etti. Alınan bilgilere göre bu miktar işçilerin yaklaşık iki aylık maaşına denk.

Foxconn, fabrikadaki görevlerinden ayrılmayı kabul eden işçilere 8.000 yuan (1.120 dolar) ve tesisten ayrılmak üzere otobüse bindikten sonra 2.000 yuan (yaklaşık 280 dolar) daha teklif etti. Teklif, şirketin insan kaynakları departmanı tarafından kısa mesaj gönderilerek yapıldı. Ancak işçilerin isyanına ilk etapta neden olan sorun, zaten ertelenen ikramiye ödemeleriydi. Dolayısıyla çalışanların teklifi kabul edip etmediği bilinmiyor. Yine de Apple tedarikçisi, paylaşımdaki yanlış iletişimin ‘teknik bir hatadan’ kaynaklandığını iddia ederek özür diledi.

Foxconn fabrikası, Çin’in katı “sıfır covid” politikası nedeniyle, bir covid salgınının ardından Ekim ayında kilitlenmek zorunda kaldı. Şirket o zamandan beri işçilerinin fabrika çevresinden ayrılmasını engelledi ve işçileri yemeklerini yemekhanede yemek yerine yurt odalarında tüketmeye zorladı. Hatta kısıtlamalardan bıkan bazı çalışanlar fabrikadan gizlice kaçarak istifa etti.