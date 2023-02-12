Dünyaca popüler kripto para borsası Binance de Türkiye’de gerçekleşen deprem faciasının açtığı yaraları iyileştirmek üzere büyük çaba sarf eden kuruluşlardan. Uzun süredir bölgedeki desteğini devam ettiren şirket, aynı zamanda sarsıntının gerçekleştiği ilk gün depremden zarar gören insanlara 100 dolar dağıtacağını söyledi. Dev firma bu bağışın kimlere, nasıl dağıtılacağını da açıkladı.

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Ünlü borsaya göre, facianın yaşandığı 6 Şubat tarihinden önce borsaya kaydı tamamlanmış olan depremzedeler, söz konusu 100 dolarlık desteği sorunsuz şekilde alabilecek. Kulağa basit olarak gelse de çoğu kullanıcı bu bağış yardımı sistemini tam olarak kavrayamadığı için destek mahrum durumda. Bu bağlamda sizler için Binance 100 dolarlık BNB bağış yardımının kimlere, nasıl dağıtılacağını haberimizde derledik.

Binance 100 Dolarlık BNB Bağış Yardımı Nasıl Alınır ?

İlk olarak söz konusu destek için herhangi bir yere başvurmanız gerekmiyor. Hali hazırda Proof of Address (POA-Adres İspatı) yöntemiyle kayda alınmış adresiniz depremler sebebiyle zarar gören 10 il içindeyse mevcut yardımı almaya hak kazanıyorsunuz. Ünlü borsa bu şekilde adresi kayıtlı olan kullanıcılarına 100’er dolar değerinde BNB’yi airdrop şeklinde ulaştırmayı hedefliyor.

Binance Toplamda 5 Milyon Dolar Bağış Sağlayacak

Binance hesabına önceden kayıt olmuş ve depremden en çok etkilenen Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay illerinde bulunan vatandaşlarımız 100 dolarlık mevcut desteği alacak. Tam olarak sayıları bilinmeyen bu kullanıcılar toplamda Binance üzerinden 5 milyon dolarlık (veya 94.155.500 TRY) bağışla ihtiyaçlarını karşılayabilecek.

Yaşanan faciadan sonra derin bir üzüntü duyduklarını belirten Binance CEO’su CZ bazı açıklamalarda da bulundu:

Türkiye’de yakın zamanda gerçekleşen depremler çok fazla insan ve topluluğun üzerinde yıkıcı etkiler bıraktı. Çabalarımızın etkilenenleri biraz olsun rahatlatmasını umuyoruz. Ayrıca, endüstrideki paydaşlarımızı bir kez daha bu kriz zamanlarında bir araya gelip yardım eli uzatmaya davet ediyoruz. Ekibimiz, Türkiye’de yer alan Binance kullanıcılarını ve ailelerini güvende tutmak ve gereken yardımı sağlamak için üzerine düşeni yapmaktadır. Binance bu zor zamanlarda kullanıcılarımızın yanındadır. Ek olarak, Türkiye’de bulunan topluluğumuza yardım etmek için gereken desteği verebilmek adına çalışmaya devam edeceğiz.

Cümlelerini kullanan ünlü CEO ülkemize uzattıkları yardım elini geri çekmeyeceklerini söyledi.