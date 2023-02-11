Ethereum isimli ünlü kripto biriminin kurucusu olarak bilinen Vitalik Buterin, 6 Şubat’ta ülkemizde yaşanan ve tüm dünyada “asrın felaketi” olarak adlandırılan depremler için bağışta bulundu. Ancak yapılan bağışın miktarı tüm kripto dünyasında büyük tepkiler topladı. Ünlü geliştirici tepkilerin ardından deprem bölgesi için yeni bir bağış daha yaptı.

Ethereum Kurucusu Vitalik Buterin’den AHBAP’a 100 ETH’lik Destek

Kripto para dünyasında büyük ilgi gören Ethereum’un geliştiricisi Vitalik Buterin ilk olarak, Türkiye’de büyük can kayıplarına ve yaralanmalara yol açan Kahramanmaraş merkezli iki büyük sarsıntıdan sonra depremzedelere yardım etmek üzere bölgede çalışmalar yürüten AHBAP kuruluşuna sadece 1 ETH (1.500~ dolar) değerinde bir bağış gönderdi.

Sahip olduğu servetle kıyaslandığında oldukça küçük bir miktar bağışta bulunan geliştirici için tepkiler gecikmedi. Öyle ki bağışı düşük bulanlardan olan ünlü dijital sanatçı Murat Pak, Buterin’in kripto para cüzdanına söz konusu 1 ETH’i geri gönderdi. Sanatçı, transfer işleminin linkini de paylaştı ve “İade Edildi” notunu düştü.

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Ünlü kurucu Vitalik Buterin bu tepkilerden etkilenmiş olacak ki, AHBAP’ın kripto cüzdanına bu sefer trajikomik olmayan bir bağışta bulundu. 1 ETH’lik (1.500~ dolar) destekten sonra geliştirici, 11 Şubat 2023 tarihinde, saat sabah 9 sularında 99 ETH daha destekte bulunarak toplamda 100 ETH (150.000~ dolar) bağışlamış oldu.

AHBAP, 2.5 Milyon Dolar Değerinde Kripto Bağış Topladı

Buterin’in son bağışını da hesaba katacak olursak, AHBAP kuruluşu üç farklı kripto cüzdanı üzerinden toplamda 2.5 milyon dolar destek aldı. Yapılan bağışın aktif miktarını buradan takip edebilirsiniz. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.