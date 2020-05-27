İnceleme
BİM’de 75 TL’ye satılan Polosmart Synchron FS29 incelemesi
BİM’de bugün itibarıyla 75 TL fiyatıyla satışa çıkan Polosmart Synchron FS29 tam kablosuz kulaklıkları inceledik. Öncelikle ürünün BİM’deki fiyatı, internet fiyatlarına göre 25 TL daha ucuz. Zira internette ürün 100 TL civarında bulunabiliyor.
Polosmart Synchron FS29 incelemesi
Modeli satın aldığınızda 3 farklı boyutta kulaklık silikonu, microUSB kablosu ve şarj kutusu geliyor. Kutu doğal olarak plastik malzeme kullanıyor ve üzerindeki LED aydınlatmalar sayesinde pil durumunu görebiliyorsunuz. Kulaklıkların tasarımı bizim Jabra Elite 65T modelinde gördüğümüz tasarıma benzer bir yapıda. Yaptığımız testlerde oldukça rahat ve dışarıya ses kaçırmayan bir yapıda olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca ürünün üzerindeki tuşlar yardımıyla bir sonraki şarkıya geçme, şarkıyı durdurma/oynatma ve son aradığınız kişiyi arama işlevlerini gerçekleştirebiliyorsunuz.
Mikrofon performansı konusunda ürün pek tatminkar değil. Tabii ki sessiz ortamlarda biraz yüksek sesle konuştuğunuzda karşı tarafla anlaşabiliyorsunuz. Ancak özellikle gürültülü dış ortamlarda verimli bir konuşma performansı beklemek yanlış olur. Ürünün ses performansı ise fiyatına göre bizi şaşırttı. Zira 10 mm’lik sürücüler oldukça dengeli bir bas ve tiz performansı veriyor ve ses gücü anlamında da tatmin ediyor. Ancak oyunlarda ve videolarda bariz bir gecikmenin olduğunu belirtelim.
Modelin pil performansı ise kulaklıkların kendisi kesintisiz 3 saat, kutuyu dahil ettiğimizde ise 10 saate çıkıyor.
Akıllı Telefon
Oppo Reno 3 detaylı incelemesi | Helio P90 ile oyun testi!
Oppo Reno 3 modelinin detaylı incelemesi ile karşınızdayız. Özellikle kullandığı MediaTek Helio P90 işlemcisiyle merak edilen Reno 3’ün oyun testleri de dahil olmak üzere detaylı incelemesini gerçekleştirerek kafanızdaki tüm sorulara cevap veriyoruz.
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Oppo Reno 3 incelemesi
Oppo’nun Reno 3 koleksiyonunun temel modeli olan Reno 3, tasarımı ve performansı ile dikkat çekiyor. 160.2 x 73.3 x 7.9 mm boyutları ile tek elle çok rahat kullanılabilir bir model olan Reno 3, 170 gram ağırlığı ile de 2020’nin en hafif telefonlarından biri olmayı başarıyor. Ekran ise 6,4 inç boyutunda ve AMOLED tabanlı FHD+ çözünürlüğünde geliyor.
Kuzey ışıkları ve siyah rengi ile ülkemizde satışta olan cihaz, gücünü ise MediaTek Helio P90 ile alıyor. MediaTek kanadının dikkat çeken yonga setinden biri olan P90 ile yaptığımız oyun testlerinde oyunları sorunsuz bir şekilde oynattığını ve ısınma konusunda da sorun çıkarmadığını gözlemledik.
P90’a ek olarak 8 GB bellek ve 128 GB depolama alanı sunan telefon, ihtiyaç halinde SD kart ile depolama alanını arttırmanıza da izin veriyor. Bu sayede performansta sorun yaşatmayan Oppo Reno 3 aynı zamanda bol miktarda depolama alanı da sağlıyor.
Kamera detayları
Kamera tarafına geldiğimizde Reno 3 koleksiyonunda olduğu gibi rakiplerine nazaran üstün özellikler içerdiğini görmekteyiz. 48MP F1.8 ana kamerasına ek olarak 13MP F2.4 telefoto lens yer alıyor. Ayrıca 109 derecelik geniş açılı 8MP F2.2 lense ek olarak bokeh modlarında işinize yarayacak 2MP F2.4 mono lens de yer almış. 5x hibrit ve 20x dijital yakınlaştırma yapmak Oppo Reno 3 ile mümkün.
Oppo’nun imzası haline gelen sabit video ve gece modları yer verilmiş.Ultra Karanlık Mod ile 1 lüks ışık değeri altında bile fotoğraflar çekebilmek mümkün. Ultra Gece Selfie Modu ise bunu ön kamera ile yapabiliyor. Ultra Video Sabitleyici 2.0 ve Pro özellikleri ile ayrı bir sabitleyici gereksinim olmadan videolar çekebilir. Sanatsal bir video için Video Bokeh modunu da kullanabilirsiniz. 4K/30 fps arkada 1080p/30fps de önde video çekim olanağı mevcut.
Bağlantı ve diğer özellikleri
Bağlantı tarafında da oldukça zengin olan telefon NFC desteği sağlıyor. Bluetooth 5.0 ve Wi-Fi AC destekleri de mevcut. Bunlara ek olarak Dolby Atmos ve Hi-Res Audio desteğiyle beraber 3,5 mm bağlantı yeri olan cihaz, yüksek kaliteli kulaklıklarınıza tam destek sunuyor. 4025 mAh bataryası ise VOOC 3.0 ile 30 dk içinde %50 şarj olabilme kabiliyeti sunuyor.
Akıllı Telefon
Xiaomi Mi 10 inceleme – Karmaşık duygular içindeyiz!
Xiaomi Mi 10 inceleme videomuzda, ülkemizde kısa bir süre önce satışa çıkan amiral gemisi modelini inceliyoruz. Bakalım şirketin ülkemizde şu anda yaklaşık 8200 TL civarında satılan amiral gemisi modeli Xiaomi Mi 10 bizlere neler sunuyor?
Xiaomi Mi 10 inceleme – Tasarım ve ekran detayları
Cihazın yeşil, gri ve pembe olmak üzere üç farklı renk seçeneği var. Modelin önü ver arkası Corning Gorilla Glass 5 cam, yan çerçeveleri ise metal malzemeden üretilmiş. Ön taraftan baktığınızda köşede yer alan ön kamera deliği ve kavisli ekran tasarımı oldukça güzel bir görüntü sağlıyor. Arka tarafta ise Mi Note 10 modeline benzer bir kamera tasarımının kullanıldığını görüyoruz. Telefonun tasarımsal açıdan en beğendiğimiz noktası stereo hoparlörler oldu. Zira hem üst hem de alt tarafta yer alan hoparlörler, mono hoparlör kullanan cihazlara kıyasla çok daha iyi bir deneyim sunuyor. Telefonun ekran altına gömülü parmak izi sensörü de oldukça kararlı çalışıyor. Ancak P40 Pro gibi rakiplerine oranla hız anlamında biraz daha yavaş kaldığını belirtelim. Telefonun tasarımsal açıdan göze çarpan iki eksiği var. Bunlardan birincisi suya ve toza dayanıklılık sertifikası olmaması ve 3.5 mm’lik kulaklık girişinden mahrum olması.
6.67 inç boyutlu Super AMOLED panel kullanan ve 1080p Full HD+ bir çözünürlükle gelen Xiaomi Mi 10 modelinde, 90 Hz yenileme hızı ve HDR10+ desteği yer alıyor. Hem yüksek kare hızı, hem de oldukça yüksek bir parlaklık seviyesine çıkabilen ekran, gerçekten telefonun en başarılı olduğu konulardan biri olmuş.
Performans ne durumda?
Xiaomi Mi 10 modelinde Snapdragon 865 işlemci, 8 GB RAM ve 128 GB ile 256 GB arasında değişen depolama alanı seçenekleri yer alıyor. Telefonda microSD kart desteği yok ve mevcut dahili depolama UFS 3.0 standartını kullanıyor.
Snapdragon 865 işlemci, şu anda Androdi ekosisteminin en güçlü işlemcisi. Hal böyle olunca telefon performans anlamında şu an alabileceğiniz en iyi modellerden biri.
Kameradaki “Pro” kırpmaları can sıkıyor!
Gelen Xiaomi Mi 10 inceleme yazımızda, en önemli konulardan biri olan kameraya. Telefonda 108 MP’lik bir ana kamera, 13 MP ultra geniş açı, 2 MP makro ve 2 MP derinlik algılayıcısı bulunuyor. Telefonun ana kamerası, “amiral gemisi” ismine yakışır olsa da Pro modelden ayırmak için kullanılan yardımcı kameralar o “amiral gemisi” sıfatına pek yakışmıyor. Buna rağmen telefon portre fotoğraflarında oldukça başarılı, gece çekimlerinde en iyisi olmasa bile gece modunu da kullandığınızda güzel sonuçlar veriyor. Ancak makro kamera ve geniş açı kamerası cihazın eksi noktalarından sayılabilir. Video tarafında ise 8K 30 FPS, 4K – 30 FPS/60 FPS desteği bulunuyor. OIS sadece 4K 30 FPS ve alt çözünürlüklerde çalışıyor.
Son olarak cihazda 4780 mAh batarya, 30W kablolu ve kablosuz şarj ile 5W tersine şarj desteği bulunuyor. Modeli kullanırken 90 Hz ekranda kullanmamıze rağmen 9 saatlik bir ekran süresi aldık ki, bu değer bir amiral gemisi için gayet iyi.
https://youtu.be/fz3sTzzUslQ
İnceleme
Ambilight ile oyun keyfi nasıl olur? | Philips The One 55PUS7304
Philips The One 55PUS7304 ile sizlere birçok detayını aktardık. Bu sefer ise konsol oyuncusu olan Aydoğan The One’ın Ambilight ve 4K HDR içerikleri ile sunduğu avantajları aktarıyor.
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PlayStation 4 Pro ve Xbox One X modelleri 4K ve HDR desteğiyle fark yaratırken bu ürünlerden tam manasıyla keyif alabilmek için 4K ve HDR destekli televizyona ihtiyaç duyuluyor. Bunun için piyasadaki en iyi fiyat/performans ürünü diyebileceğimiz Philips The One 55PUS7304 modeli 4K desteğiyle dikkat çekiyor. Buna ek olarak HDR, Dolby Vision gibi detayları bulunan ürün, Dolby Atmos ile de çevresel ses desteği sağlıyor.
Ancak tüm rakiplerinden Philips ailesini ayıran Ambilight 3 teknolojisi, özellikle karanlıkta oyun oynama keyfinde üç taraflı led şeritleriyle ekranın taşmasını sağlayarak oyundaki keyif ve heyecanınızı ekrandan taşırarak rakipsiz bir hale getiriyor.