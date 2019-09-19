BİM’de 599 TL’ye satılacak Xiaomi Redmi Go alınır mı?

Xiaomi Redmi Go alınır mı? Bu videomuzda, BİM mağazalarında 20 Eylül itibarıyla 599 TL‘lik satış fiyatıyla satılacak olan modeli değerlendirdik.

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Xiaomi Redmi Go özellikleri

Mavi ve siyah renkli olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunan telefon, yekpare plastik kasa kullanıyor. Cihaz günümüz şartlarına göre 5 inçlik ekran boyutuyla oldukça kompakt bir yapıda. Ayrıca 137 gram ağırlığı ile yine günümüz şartlarına göre hafif bir telefondan söz ediyoruz. Cihaz çift SIM desteği ve 3.5 mm’lik kulaklık girişi bulunuyor.

5 inç boyutlu ekranda IPS LCD panel ve 720p HD çözünürlük kullanılmış. Telefon gücünü Snapdragon 425 platformundan alırken 1 GB RAM ve 8 GB‘lık dahili depolama alanı sunuluyor. Ürün Android’in Go sürümünü kullandığı için hem işletim sistemi hem de kullanılan uygulamalar hafifletilmiş versiyonuyla çalışıyor. Telefonda microSD kart desteği olduğu için hafızayı 128 GB’a kadar arttırabiliyoruz.

Xiaomi Redmi Go modelinin arka tarafında 8 MP’lik bir kamera, ön tarafında ise 5 MP’lik bir ön kamera yer alıyor.

Son olarak cihazda 3000 mAh pil kapasitesi olduğunu belirtelim.