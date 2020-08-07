Amazon Prime, Ekim’de Türkiye’ye açılıyor

Amazon Prime servisi, Ekim ayından itibaren Türkiye’deki kullanıcılara sunulmaya başlanacak.

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Popüler e-ticaret platformu Amazon, 2018’in Eylül ayında Türkiye pazarına sadece kargo hizmetiyle gelmişti ve hala öyle devam ediyor. Şu haliyle kendisini Türkiye‘deki rakiplerinden ayıran bir tarafı yok, zira Amazon’u Amazon yapan en önemli özelliklerini 2 yıldır ülkemizde sunmuyordu.

Artık şirket tam anlamıyla, Prime dahil sunduğu bütün hizmetlerini Türkiye‘ye Ekim ayından itibaren açacak.

Bilindiği üzere Amazon, bir e-ticaret sitesinden çok daha fazlası. Zaten kendisini tüm dünyada popülerleştiren faktör, e-ticaretin yanı sıra kullanıcılara sunduğu özellikler. Artık Türkiye’de de kullanabileceğimiz bu özelliklerden kısaca bahsedelim:

Amazon Prime

Ekim ayından itibaren açılacak olan ve açıkçası en çok heyecan veren servis, tartışmasız Amazon Prime. Aslında Prime, tek başına bir servis değil; bünyesinde barındırdığı bir sürü ek servis ile birlikte kendisine farklı alanlarda albeniler kazandırıyor.

Amazon Prime, kullanıcılara neler sunuyor?

Prime basitçe, müşterilerin aylık ya da yıllık olarak ödediği ücret karşılığında, aldığı bir ürüne çoğunlukla aynı gün olmak suretiyle normalden daha hızlı sahip olmalarını sağlayan bir servis. Ayrıca Prime müşterileri, kendileri için zaman zaman yapılan özel indirimler ve kampanyalarla da oldukça avantaja sahip oluyorlar.

Amazon Prime’ı sadece e-ticaret sektöründe değil, eğlence sektöründe de görüyoruz. Bu noktada sunduğu ek servisleri de artık Türkiye’de göreceğiz. Peki bunlar neler?

Prime Video

Prime’ı meşhur yapan en önemli özelliğin Video servisi olduğunu söylemek mümkün. Bu servis, tıpkı Netflix gibi, kullanıcılara tek ücretle sınırsız dizi ve film kataloğu sunuyor. Ayrıca özel yapılmış, ünlü oyuncuların yer aldığı çok kaliteli yapımlar da yine Prime Video’da yer alıyor.

Bu servisin Türkiye’ye resmî olarak açılacak olması, ülkemizde tekel olan Netflix ile rekabetin yoğunlaşacağı anlamına da geliyor. Elbette ki içeriklerin kalitesinin artacağı düşünüldüğünde, bu durumun güzel bir gelişme olduğu söylenebilir.

Prime Müzik

Bir başka servis ise Prime Müzik. Bu servis de tahmin edileceği üzere Spotify ve Apple Müzik gibi, kullanıcılara sınırsız müzik dinleme imkanı sunan güzel bir Prime hizmeti olarak karşımıza çıkacak.

Bunlara ek olarak Prime, kullanıcılara Amazon arşivindeki bütün e-kitap ve e-dergileri de ücretsiz olarak veriyor. Ayrıca tıpkı Google Drive ve iCloud gibi bulut depolama işlevi de sunan Prime, görüldüğü üzere dolu dolu bir platform olarak Ekim ayından itibaren ülkemizde açılacak.

Bir başka Amazon servisi olan akıllı asistan Alexa’nın ise Türkiye pazarında açılacağı kesin değil.

Amazon Prime Türkiye fiyatı ne kadar olacak?

Prime servisinin Türkiye fiyatının ne olacağı henüz bilinmiyor. ABD’de aylık $12.99 fiyatla bu servisi sunan Amazon, muhtemelen Türkiye’ye özel bir fiyatlandırma politikası izleyecek.