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Amazon Prime, Ekim’de Türkiye’ye açılıyor
Amazon Prime servisi, Ekim ayından itibaren Türkiye’deki kullanıcılara sunulmaya başlanacak.
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Popüler e-ticaret platformu Amazon, 2018’in Eylül ayında Türkiye pazarına sadece kargo hizmetiyle gelmişti ve hala öyle devam ediyor. Şu haliyle kendisini Türkiye‘deki rakiplerinden ayıran bir tarafı yok, zira Amazon’u Amazon yapan en önemli özelliklerini 2 yıldır ülkemizde sunmuyordu.
Artık şirket tam anlamıyla, Prime dahil sunduğu bütün hizmetlerini Türkiye‘ye Ekim ayından itibaren açacak.
Bilindiği üzere Amazon, bir e-ticaret sitesinden çok daha fazlası. Zaten kendisini tüm dünyada popülerleştiren faktör, e-ticaretin yanı sıra kullanıcılara sunduğu özellikler. Artık Türkiye’de de kullanabileceğimiz bu özelliklerden kısaca bahsedelim:
Amazon Prime
Ekim ayından itibaren açılacak olan ve açıkçası en çok heyecan veren servis, tartışmasız Amazon Prime. Aslında Prime, tek başına bir servis değil; bünyesinde barındırdığı bir sürü ek servis ile birlikte kendisine farklı alanlarda albeniler kazandırıyor.
Amazon Prime, kullanıcılara neler sunuyor?
Prime basitçe, müşterilerin aylık ya da yıllık olarak ödediği ücret karşılığında, aldığı bir ürüne çoğunlukla aynı gün olmak suretiyle normalden daha hızlı sahip olmalarını sağlayan bir servis. Ayrıca Prime müşterileri, kendileri için zaman zaman yapılan özel indirimler ve kampanyalarla da oldukça avantaja sahip oluyorlar.
Amazon Prime’ı sadece e-ticaret sektöründe değil, eğlence sektöründe de görüyoruz. Bu noktada sunduğu ek servisleri de artık Türkiye’de göreceğiz. Peki bunlar neler?
Prime Video
Prime’ı meşhur yapan en önemli özelliğin Video servisi olduğunu söylemek mümkün. Bu servis, tıpkı Netflix gibi, kullanıcılara tek ücretle sınırsız dizi ve film kataloğu sunuyor. Ayrıca özel yapılmış, ünlü oyuncuların yer aldığı çok kaliteli yapımlar da yine Prime Video’da yer alıyor.
Bu servisin Türkiye’ye resmî olarak açılacak olması, ülkemizde tekel olan Netflix ile rekabetin yoğunlaşacağı anlamına da geliyor. Elbette ki içeriklerin kalitesinin artacağı düşünüldüğünde, bu durumun güzel bir gelişme olduğu söylenebilir.
Prime Müzik
Bir başka servis ise Prime Müzik. Bu servis de tahmin edileceği üzere Spotify ve Apple Müzik gibi, kullanıcılara sınırsız müzik dinleme imkanı sunan güzel bir Prime hizmeti olarak karşımıza çıkacak.
Bunlara ek olarak Prime, kullanıcılara Amazon arşivindeki bütün e-kitap ve e-dergileri de ücretsiz olarak veriyor. Ayrıca tıpkı Google Drive ve iCloud gibi bulut depolama işlevi de sunan Prime, görüldüğü üzere dolu dolu bir platform olarak Ekim ayından itibaren ülkemizde açılacak.
Bir başka Amazon servisi olan akıllı asistan Alexa’nın ise Türkiye pazarında açılacağı kesin değil.
Amazon Prime Türkiye fiyatı ne kadar olacak?
Prime servisinin Türkiye fiyatının ne olacağı henüz bilinmiyor. ABD’de aylık $12.99 fiyatla bu servisi sunan Amazon, muhtemelen Türkiye’ye özel bir fiyatlandırma politikası izleyecek.
Akıllı Telefonlar
Realme Narzo Türkiye’ye geliyor
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Realme Narzo Türkiye’ye geliyor
Aslında Narzo‘yu tamamen yeni bir akıllı telefon ailesi olarak nitelendirmek doğru olmaz. Realme bu seriyi, global pazarda, hatta ülkemizde de satışta olan Realme 6i ve Realme 3C modellerinin Hindistan’a özel çıkartılmış versiyonları olarak sunmuştu. Şimdi ise şirket, bu serisini Türkiye‘ye de getirme kararı aldı. Narzo10‘un globalde Realme 6i; Narzo10A‘nın ise Realme C3 modeline tekabül ettiğini de ekleyelim.
Realme Narzo serisinin, firma için aslında özel bir anlamı da var. Realme, iki ay önce tanıtımı yaparken Narzo isminin; “Next-Level Camera, A Class Processor, Remarkable Battery, Zenith of Design and Outstanding Display” ifadelerinin baş harflerinden yola çıkılarak konulduğunu aktarmıştı. Bu ifadelerin Türkçe anlamının; “İleri Seviye Kamera, A Seviye İşlemci, Dikkat Çekici Batarya, Üst Düzey Dizayn, Muhteşem Ekran” olduğunu söyleyebiliriz.
Narzo 10 teknik özellikleri
Narzo 10 modeli, Mediatek Helio G80 yonga setinden gücünü alıyor. Ekran tarafında 6.5 inç HD+ tercih edilen telefon, ayrıca 4 GB RAM ve 128 GB depolama seçenekleriyle kullanıcıların beğenisine sunulacak. Ön kameranın damla çentik tasarımı ile konumlandırıldığı Narzo 10, 16 MP çözünürlüklü f/2.0 diyafram değerine sahip bir selfie kamerası ile geliyor. Cihazın arka tarafında ise; 48 MP ana kamera ile beraber 8 MP ultra geniş açılı, 2 MP makro ve 2 MP B/W filtresi bulunan dörtlü kamera kurulumu yer alıyor.
Narzo 10‘un 5.000 mAh kapasiteli bataryası, USB Type-C bağlantı noktası üzerinden şarj olan 18W hızlı şarj desteği ile güç ihtiyacını giderecek.
Narzo 10A teknik özellikleri
Realme Narzo 10A modeli de kardeşine benzer şekilde 6.5 inç HD+ ekrana sahip. Yonga seti olarak ise Helio G70 tercih edilmiş. Bu sayede cihaz, kardeşine göre nispeten daha uygun fiyatlı olacak. Arka tarafında 12 MP ana kamera ile beraber, 2 MP makro ve 2 MP derinlik sensörü bulunan cihazın; ön tarafında da 5 MP çözünürlüğe sahip f/2.4 diyafram aralığında kamera bulunuyor.
Narzo 10A‘da bulunan 5.000 mAh batarya, bu sefer Micro-USB portu üzerinden 10W ile şarj olacak.
Her iki cihazda da arka tarafta bir parmak izi sensörü yer alıyor. Ayrıca Narzo serisinin, Android 10 tabanlı Realme UI ile karşımıza çıkacağını belirtelim.
Realme Narzo 10 ve Narzo10A Türkiye fiyatı nedir?
Her iki cihazın da Türkiye fiyatı resmî olarak açıklanmadı. Ancak Narzo 10, Hindistan‘da 11.999 rupi (yaklaşık 1137 TL); Narzo 10A ise 8.499 rupi (yaklaşık 825 TL) fiyatla satışa sunulmuştu. Elbette ülkemizde de bu kadar ucuz olmayacak.
Realme 6i‘nin ülkemizde 2600 – 3000 TL civarlarında olduğunu düşünürsek, muhtemelen Narzo serisi de buna benzer fiyatlarla satışa sunulacak.
Samsung
Samsung Galaxy Watch 3, EKG özelliği için ABD’den onay aldı
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Samsung Galaxy Watch 3, ABD’den onay almayı başardı
Tanıtımda da açıklandığı üzere Samsung’un yeni akıllı saati, elektrokardiyogram (EKG) gibi sağlık ile ilgili özellikler barındırıyor. Ancak bu tarz özellikleri sunabilmek için her üreticinin, ülkedeki ilgili kurumlardan izin almaları gerekiyor. İşte Samsung Galaxy Watch 3 modeli için ABD‘de bu izni Sağlık Bakanlığı‘na bağlı Gıda ve İlaç Dairesi‘nden almayı başardı.
Konuyla alakalı Samsung yetkilisi Federico Casalegno; “EKG izleme uygulaması için uygulaması için FDA’dan gerekli izni aldığımızı duyurmaktan heyecan duyuyorum.” açıklamasını yaptı.
EKG‘nin yanı sıra Galaxy Watch 3, Kan Oksijen Doygunluğu (SpO2) izleme özelliği de sunuyor. Bu sayede, anlık olarak kullanıcılar kanındaki oksijenin değerini ölçebilecek. Ancak bu özellik, yasal kısıtlamalardan dolayı Japonya, Angola, Güney Afrika, Tayland, İran, Libya, Fransa, Cezayir ve Kanada’da kullanılamayacak.
Bununla birlikte Samsung, yeni akıllı saati için yayınladığı ilk yazılım güncellemesinde kullanıcılara Kişiselleştirilmiş Uyku Puanı ve VO2max değeri ölçme desteğini vermeye başladı.
Güncellemeden bazı notlar şu şekilde:
* Galaxy Watch 3 ile çalışırken, artık VO2max değerinizi ve diğer gelişmiş ölçümlerinizi izleyebilirsiniz.
* Galaxy Watch 3‘ü kullanarak uykunuzu takip edin ve uyku kalitenizi artırmaya yönelik önerilerle birlikte Kişiselleştirilmiş Uyku Puanı alın.
* Çeşitli hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler uygulandı.
Sosyal Medya
Twitter, devlete bağlı resmî hesapları etiketlemeye başladı
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Twitter devlet hesaplarını etiketleyecek
Sosyal medya şirketinin yaptığı açıklamaya göre; bakanlar, büyükelçiler, devlet sözcüleri gibi kilit yetkililerin yanı sıra bir de devlete bağlı resmî medya kuruluşları da özel olarak etiketlenecek. Bu amaçla Twitter, devlet kurumlarını platform içerisinde normal kullanıcı hesaplarından ayrı bir yerde tutmayı düşünüyor.
Etiket, ilgili hesabın biyografisinde ve paylaştığı tweetlerde görünecek. Devlet kurumlarının hesaplarında bir bayrak ikonu ile beraber “Hükümet hesabı” yazarken; resmî medya kuruluşlarının hesaplarında da “Devlete bağlı yayın” yazan bir etiket yer aldığı görülüyor. Ayrıca Twitter, bu etiketi Trump’ın kişisel hesabı olan @realDonaldTrump hesabına vermeyeceğini söyledi. Beyaz Saray‘ın resmî hesabı @WhiteHouse ise bu etiketi şimdiden aldı.
Şimdilik sadece 5 ülkede sunuluyor
Twitter, yeni etiketleri şimdilik sadece ABD, Birleşik Krallık, Çin, Fransa ve Rusya’da sunduğunu açıkladı. Bu ülkelerdeki; büyük ölçüde jeopolitik ve diplomasi ile uğraşan resmî hesaplar, devlete bağlı medya kuruluşları ve devlete bağlı medya kuruluşları ile ilişkili editörler veya üst düzey gazetecilerin hesapları etiketleniyor.
Bununla birlikte Twitter, devlete bağlı medya kuruluşlarının hesaplarını veya bu hesapların tweetlerini artık kullanıcılara önermeyeceğini de söyledi. Ayrıca şirket, özelliğin amacı hakkında yaptığı açıklamada; “Bunun önemli bir adım olduğuna inanıyoruz, insanlar başka bir ülkeden jeopolitik meseleleri tartışan bir hesap gördüklerinde, kimi temsil ettikleri hakkında daha iyi bilgilendirilirler.” dedi.