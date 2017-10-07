Bilim İnsanları, 2100 Yılına Kadar, İnsanoğlunun Soyunun Tükenebileceğini İddia Etti!

Dünyanın en iyi üniversitelerinden Massachusetts Institute of Technology’a (MIT) bağlı bazı bilim insanları, kabusa benzeri bir senaryonun 2100 yılına kadar gerçekleşebileceğini iddia etti.

Söz konusu bilim insanlarına göre dünyadaki karbon düzeyi öylesine muazzam boyutlara erişecek ki; okyanuslar taşacak ve böylece insan ırkının sonu gelecek.

İddiayı ortaya atan sıradan bir bilim insanı değil. MIT’de profesörlük görevi üstlenen ve Dünya Atmosferi, Jeoloji ve Coğrafya alanlarında dünyanın en önde gelen isimlerinden biri olarak kabul edilen Daniel Rothman ve ekibi söz konusu iddiayı ortaya koyuyorlar.

Daniel Rothman, “Karbon dönüşümü bu şekilde devam edemez. Eninde sonunda tüm denge bozulacak ve denge bozulduktan sonra olacakları tam olarak tahmin etmek kolay değil. Ancak tahminlerimiz insan ırkının çoğunun yok olmasına neden olabilecek bir olayın gelecek yüzyılda gerçekleşebileceği yönünde.

Rothman’a göre bahsi geçen karbon oranı, fotosentez yapısını kökten bozacak. Böylece insanlar gerekli besinleri yetiştiremeyecek. Buz dağlarının erimesi ve okyanusların erimesiyle bilinen uygarlık sona erecek.

Profesör Rothman, “542 milyon yılda bu tür kayıp çağların 31 kez gerçekleştiğini” açıkladı. Kısacası bilim insanları gerekli önlemleri açıklarsa ve dünya devletleri bunları uygularsa bu tür bir senaryodan kaçmak mümkün. Üstelik Rothman’ın tezi de henüz ispatlanmış değil.