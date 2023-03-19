Bilgisayarlarda ısınma kaçınılmaz bir gerçek olarak karşınıza çıkar. Isı, performansı etkilediği için fazla ısı, parçaları zorlayarak normal olmayan bir bir şekilde çalışmalarına sebep olur. Aşırı ısınma, bilgisayarın performansının düşmesi için bir etkendir. Bilgisayar soğutucu işlemler sayesinde bilgisayarınızın performansı artabilir.

Bilgisayarın içerisinde bulunan bileşenler de işlemci de rahatça ısı üretebilir. İşlemciye binen her bir yük, ısınmanın artmasına sebep olur. Pc soğutma yöntemleri kullanılarak ısınma engellenebilir. Bilgisayarın aşırı ısındığı en kolay yoğun fan kullanımı ve performans düşüklüğü ile karşımıza çıkar. Performans düşüklüğü birkaç adımda izlenebilir.

Rutin olarak kullandığınız bilgisayarınız çok ağır bir şekilde işler.

Uygulama yanıtları gecikir.

Tepki verme süresi azalır.

Donmalar başlar.

Tüm bu sebepler ısınma belirtileri olarak karşınıza çıkar. Bilgisayarınızdaki fanlar tam performans ile çalışırken mevcut durumu korur. İşler kötüye gitmeye yanı ısınmaya başladığında çok gürültülü bir fan sesi ortaya çıkarır. Bilgisayarda çalışmaya devam ederseniz sistem kendini kapatır.

Dilerseniz bilgisayarınıza termal monitör yazılımı indirerek ısınıp ısınmadığını anlayabilirsiniz. HWmonitor ya da CoreTemp gibi termal monitör yazılımı indirerek aşırı ısınmayı kontrol edebilirsiniz. Yazılımı indirdikten sonra sıcaklığı izlemek için bir oyun ya da film açabilirsiniz. Bir kaç saat sonra kontrol ederek bilgisayarınızın ısınıp ısınmadığını kontrol edebilirsiniz.

Bilgisayarın Aşırı Isınmasının Sebepleri Nelerdir?

Bilgisayarınız anlık ya da sürekli maruz kaldığı işlemler yüzünden ısınır. Sistem açıldığında fanlar büyük küçük tüm işlemlerde gürültü üretir ve yoğun bir şekilde çalışır. Bilgisayarın aşırı ısınmasının birçok sebebi vardır.

Bilinen en klasik sebep bilgisayar kasası içerisinde biriken tozlardır.

DVD izlemek, oyun oynamak, video izlemek, dosya paylaşmak, dosya indirmek, grafik tasarım yapmak gibi uzun süreli işlemler işlemciye yük getirir.

Eğer bilgisayarınızda birkaç işi aynı anda yaparsanız daha hızlı ve aşırı ısınma söz konusu olur.

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Yüksek gürültülü fan sesi ısınmanın habercisi olabiliyorken fan sesinin hiç olmaması da ısınma sebebidir. Fan sesinin duyulmaması fanın kırık ya da bozuk olduğunu gösterir. Kırık bir fan da aşırı ısınma anlamına gelir.

İnternet tarayıcısında çok fazla sekme açmanız bilgisayarın performansını düşürürken ısının artmasına sebep olur.

Bilgisayarınızda kötü amaçlı yazılımların yüklü olması da aşırı ısınmanın sebebi olarak karşınıza çıkar.

Bilgisayar kasası içerisinde bulunan donanımların yeterli havalandırma sağlamayı bozacak bir şekilde konumlandırılması, yetersiz havalandırma kanalı ya da fan sayısı da aşırı ısınmaya sebebiyet verebilir. Kasa soğutma yöntemleri kullanılarak sorun çözülebilir.

Bilgisayardaki Aşırı Isınma Problemini Önlemek İçin Neler Yapılmalı?

Bilgisayardaki aşırı ısınma problemini önlemek için ilk olarak ısınmanın nedenini belirlemek gerekir. Aksi halde kasa soğutma yöntemleri ya da bilgisayar soğutma fanı gibi işlemler işe yaramaz. Bilgisayarınızdaki ısınma problemini belirleyerek aşağıdaki bilgisayar soğutma yöntemlerini kullanabilirsiniz.

Bilgisayarınız aşırı tozdan dolayı da ısınabilir. Belirli aralıklarla cihazınızı temizlemek ve tozdan arındırmak ısınmanın önüne geçmek için etkili olacaktır. Arka planda açık kalan programları kapatmak da aşırı ısınmayı engelleyecek diğer bir seçenektir. Bunun haricinde ısınma probleminin önüne geçmek için en iyi laptop soğutucu modelleri arasından birini alarak direk ısınmaya müdahale edebilirsiniz. Soğutucunuzu laptopunuzun alt kısmına koyarak kullanabilirsiniz.