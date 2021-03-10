Bilgisayar satışlarındaki artış trendi 2021’de sürecek

Dünya genelinde hayatı durduran COVID-19 pandemisi, bilgisayar pazarında ise tam tersi bir etki yarattı. Geçtiğimiz yıl küresel ölçekte satışlar rekor kırarken, 2021’de artış trendinin süreceği tahmin ediliyor.

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Canalys: Küresel bilgisayar pazarı 2021’de %8 büyüyecek

Uzaktan eğitim ve çalışma faktörleri, COVID-19 pandemisinin hayatımıza kazandırdığı en büyük yenilik oldu. Bu nedenle geçtiğimiz yıl bilgisayar pazarında yaklaşık %40 oranında büyüme kaydedildiği belirtiliyor. Araştırma şirketi Canalys’in raporuna göre bu büyüme durumu bir süre daha devam edecek. Canalys analistleri, içinde bulunduğumuz çeyrekte 2020’nin aynı dönemine göre %54’lük artış yaşanacağını öngörüyor. Pandeminin etkisinin hafifleyeceği ikinci çeyrekte beklenen büyüme oranı %7’ye gerilerken, yıl sonunda ise toplam büyümenin %8.4 olacağı ifade ediliyor.

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Masaüstü, dizüstü ve tablet bilgisayarları kapsayan raporun detayında ise sayısal tahminler yer alıyor. Buna göre, bilgisayar pazarı 2022 sonunda 500 milyon satış barajını geride bırakacak. Ayrıca 2021-2025 yılları arasındaki sevkiyatların yıllık %3.5 artacağı beklentisi mevcut. Yani pandemi döneminde adeta patlama yapan PC satışlarının bir süre sonra durulacağı tahmin ediliyor.

Canalys analisti Ishan Dutt da özellikle Chromebook ve tablet pazarındaki artışın genel duruma etkisine dikkat çekiyor. Chromebook satışlarının geçtiğimiz yıl %117 artmasına vurgu yapan Dutt, özellikle bu tarz bilgisayarların eğitim alanında rağbet görmeye devam edeceğini belirtiyor. Son olarak pek çok bilgisayar üreticisinin yeni Chromebook ürünleri duyurma hazırlığında olduğunu belirtelim.

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