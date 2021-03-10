Haber
Bilgisayar satışlarındaki artış trendi 2021’de sürecek
Dünya genelinde hayatı durduran COVID-19 pandemisi, bilgisayar pazarında ise tam tersi bir etki yarattı. Geçtiğimiz yıl küresel ölçekte satışlar rekor kırarken, 2021’de artış trendinin süreceği tahmin ediliyor.
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Canalys: Küresel bilgisayar pazarı 2021’de %8 büyüyecek
Uzaktan eğitim ve çalışma faktörleri, COVID-19 pandemisinin hayatımıza kazandırdığı en büyük yenilik oldu. Bu nedenle geçtiğimiz yıl bilgisayar pazarında yaklaşık %40 oranında büyüme kaydedildiği belirtiliyor. Araştırma şirketi Canalys’in raporuna göre bu büyüme durumu bir süre daha devam edecek. Canalys analistleri, içinde bulunduğumuz çeyrekte 2020’nin aynı dönemine göre %54’lük artış yaşanacağını öngörüyor. Pandeminin etkisinin hafifleyeceği ikinci çeyrekte beklenen büyüme oranı %7’ye gerilerken, yıl sonunda ise toplam büyümenin %8.4 olacağı ifade ediliyor.
Masaüstü, dizüstü ve tablet bilgisayarları kapsayan raporun detayında ise sayısal tahminler yer alıyor. Buna göre, bilgisayar pazarı 2022 sonunda 500 milyon satış barajını geride bırakacak. Ayrıca 2021-2025 yılları arasındaki sevkiyatların yıllık %3.5 artacağı beklentisi mevcut. Yani pandemi döneminde adeta patlama yapan PC satışlarının bir süre sonra durulacağı tahmin ediliyor.
Canalys analisti Ishan Dutt da özellikle Chromebook ve tablet pazarındaki artışın genel duruma etkisine dikkat çekiyor. Chromebook satışlarının geçtiğimiz yıl %117 artmasına vurgu yapan Dutt, özellikle bu tarz bilgisayarların eğitim alanında rağbet görmeye devam edeceğini belirtiyor. Son olarak pek çok bilgisayar üreticisinin yeni Chromebook ürünleri duyurma hazırlığında olduğunu belirtelim.
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Oyun
Bethesda hayranlarına Microsoft’tan kötü haber!
Bethesda, severek oynadığımız birçok meşhur oyunun yapımcısı ve sıkı gibi hayran kitlesine sahip. Fallout, Elder Scrolls ve Dishonored gibi meşhur oyun franchise’larının arkasında olan firma, hatırlayacağınız üzere, Microsoft tarafından satın alınmıştı. Hatta, bu satın alma işlemi bugün itibariyle nihayete erdi. Ancak, ne yazık ki size bu oyun dünyasındaki büyük el değiştirmenin tamamlanmasının ardından iyi haberler veremeyeceğiz. Öyle ki, Xbox CEO’su, Bethesda oyunlarını Microsoft dışı platformlarda oynamak isteyenlere kötü haberi verdi…
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Bethesda Games’in bazı oyunları sadece Xbox ve PC’de olacak
Bugün, Microsoft, Bethesda Games’in de içinde bulunduğu Zenimax Media 7.5 Milyar Dolarlık satın almasını tamamladı. Bundan sonra ise, Xbox CEO’su Phil Spencer’dan önemli açıklamalar geldi. Malesef, Spencer’ın açıklamaları pek de sevindiren cinsten değil. Özellikle, Xbox veya PC platformlarını kullanmayan bir oyun tutkunuysanız, Xbox’ın patronunun sözleri pek de hoşunuza gitmeyecek. Zira, Spencer, “Bethesda ekibinin Microsoft bünyesine katılımıyla birlikte, oyuncular Xbox konsolu, PC ve Game Pass’in Bethesda oyunları için en iyi platformlar olacağından emin olabilir. Hatta, bazı yeni Bethesda oyunların sadece bu platformlarda yer alacağını da ekleyeyim.” şeklinde konuştu. Bunun yanında, Microsoft platformlarına özgü olacak oyunların hangileri olduğu ise henüz belli değil. Tabi, umuyoruz ki, bu yeni strateji Fallout ve Doom gibi sevilen serilerin devam oyunlarını kapsamaz.
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Microsoft, oyun tarafında gücüne güç katmaya devam ediyor
Microsoft, bugün Bethesda satın almasının tamamlanmasıyla birlikte çatısı altındaki oyun stüdyosu sayısını 23’e çıkardı. Bu gerçekten de etkileyici bir rakam. Amerikan teknoloji devi, bu büyümenin büyük bir kısmını son yıllarda bu konuda harcadığı büyük miktarla yaptığı satın almalara borçlu. Her ne kadar şirket bu hamlelerinin henüz meyvesini tam anlamıyla almamış olsa da, Obsidian; Bethesda ve DoubleFine gibi stüdyoları bünyesine katmasının hiç de küçümsenmeyecek olduğu aşikar. Bakalım, bu hamleler Microsoft’un umduğu gibi exclusive oyunlar konusunda Sony’ye rakip olması için yeterli olacak mı? Yoksa, Bethesda exclusive oyunları, oyuncuların tepkisiyle ters mi tepecek? Zamanla göreceğiz…
Kaynak: Kotaku
Chrome Os 10. yıl dönümünü yeni tasarım ve yeni özelliklerle kutluyor!
Chrome Os 10. yıl dönümünü kutluyor. Özellikle tasarımla ilgili bir dizi yenilik de beraberinde geliyor. Telefon merkezi, daha iyi ekran görüntüsü araçları ve yakınlardaki paylaşım bunlardan bazıları.
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Google Chrome Os 10 yaşında yeni özellikleriyle
Google, Chrome OS platformunun 10. doğum gününü kutlamak için bazı yenilikler tanıttı. Bu yenilikler sayesinde platformu çok daha kullanışlı hale getirecek bir araç setini de duyurmaktan geri kalmadı. Kopyaladığınız son 5 şeyi hatırlayan bir pano, Android cihazlara erişimi kolaylaştıran telefon merkezi gelen özelliklerden bazıları.
Phone Hub, pil ömrü ve veri bağlantısı gibi şeyler için telefonun mesajlarına, kontrollerine erişim sağlayan küçük bir pano. Chromebook’u Android cihazınızı kaybettiğinizde çaldırmak için kullanabileceksiniz. Ayrıca tek tıklamayla son Chrome sekmelerini görebilmek de mümkün olacak. Bunlara ek olarak dizüstü bilgisayardan metin gönderip alma işlemiyse devam edecek.
WiFi senkronizasyonu sayesinde şifreleriniz tekrar girmek zorunda kalmayacaksınız. Ayrıca güvenilir ağlara otomatik olarak bağlanmak mümkün olacak. Bunlara ek olarak önümüzdeki aylarda yakındaki paylaşım özelliği de gelecek. Böylece cihazlarınız arasında dosya paylaşımını hızlı ve güvenli bir şekilde yapabileceksiniz.
Yeniden tasarımın bir parçası olarak medya denetimleri doğrudan hızlı ayarlar panelinde erişime açık olacak. Ayrıca sekiz adede kadar sanal çalışma alanı destekleyen genel bakış modu yeni özellikler arasında.
Google yöneticisi Sundar Pichai konuyla ilgili heyecanını Twitter üzerinden dile getirdi.
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Ekran Kartı
AMD GPU piyasasında Nvidia’ya cevap veremiyor
PC GPU cihazları alanında, yani ekran kartı piyasasında Nvidia firmasının AMD karşısındaki üstünlüğü devam ediyor. Yakın zamanda AMD piyasadaki en iyi ekran kartlarını çıkarmış olmasına rağmen; kırmızı takımın piyasa payı üçte birlik bir düşüş bile görmüş durumda.
Bu arada eğer bir bilgisayar almayı düşünüyorsanız; 890-4.055TL arası her kullanıma uygun sağlam bilgisayarlar için sürekli güncellenen bu ürün listesine bakabilirsiniz.
Radeon 6900 XT ve 6800 XT ekran kartları her ne kadar başarılı olmuş olsalar da; görülen düşüşün nedenini bu kartların genel anlamda ulaşılamaz olmaları olarak gösterebiliriz. Özellikle de salgın nedeniyle önemli derecede artan bilgisayar piyasasıyla işlemcilerin üretimi olumsuz anlamda etkilenmişe benziyor.
Ancak yine de bu alanda AMD firmasının neden bu kadar etkilendiği hala bir soru işareti. Bu duruma firmanın çip tedarikçisi TSMC’nin birçok müşteriye birden yetişmeye çalışmasının sebep gösterilmesi mümkün gibi. Öyle ki bu müşterilerin arasında Sony ve Microsoft da konsolları adına yer alıyorlar. Bu listeye Apple da katılınca AMD firmasının biraz arka plana düşmüş olması olası.
Ancak AMD için durum o kadar da kötü gözükmüyor
Her ne kadar bu ve benzeri bilgiler AMD açısından olumsuz görünseler de GPU rekabetinin bitmiş olduğunu söylemek mümkün değil. Radeon 6900 XT kartlarının az sayıda olması birçok kullanıcıyı üzecek, orası kesin gibi. Ancak firmanın yine de şikayet edecek çok da bir şeyi yok. Çünkü diğer taraftan bakarsak firmanın ürettiği donanım parçaları çok kısa sürede bitiyor. Tabii ki dediğimiz gibi stok konusunda daha iyi bir manzara görebilirdik. Ama durumu bu seviyelerde tutmak da firma açısından önem taşıyor.
Diğer yandan işlemci alanında da PassMark’a göre AMD çiplerinin yükselişte olduğunu görebiliyoruz. Tüm bilgisayarlarda firmanın işlemci kullanım oranı %40’a ulaşmış durumda. Laptop özelinde ise bu rakam %51 olarak görülebiliyor. Böylece bahsettiğimiz durum daha da pekişiyor.
Tabii ki bu rakamlar gerçek satış rakamları olmayıp kullanım tahminleri oldukları için dikkatle yaklaşmak gerek. Ama yine de AMD firmasının düşünüldüğü kadar geride kalmadığını bizlere gösterdiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla özellikle de bu sene ve gelecek sene için rekabetin nasıl ilerleyeceğini bekleyip görmemiz gerekecek.
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Yazan: Ersin Akman, 2 hafta önce
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Yazan: indirimkuponu, 2 hafta önce
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Yazan: Frkrbk, 3 hafta önce
Bethesda hayranlarına Microsoft’tan kötü haber!
Bilgisayar satışlarındaki artış trendi 2021’de sürecek
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