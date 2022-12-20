2022’nin üçüncü çeyreği PC pazarı için hiç de kolay geçmedi. Analitik şirketi Canalys’in son verilerine göre, Batı Avrupa’daki genel PC satışları bu dönemde yüzde 22 oranında düştü. Ayrı olarak, genellikle istikrarlı olan ancak bu yıl yüzde 20 oranında düşen ticari talep de kaydedildi.

Dizüstü bilgisayarlar, 10,4 milyon adetlik satışla satışların dörtte birini kaçırarak en kötüsünü yaşadı. Analistler bunun ana nedeninin “kötüleşen iş güveni” olduğunu belirtiyor. Masaüstü bilgisayarların durumu ise yüzde 6’lık düşüşle biraz daha iyi. Aynı zamanda, okul sezonunun başlaması nedeniyle beklenen artışın gerçekleşmediği tablet satışları yüzde 13 oranında düştü.

Bir zamanlar bunun öncesinde COVID-19 vardı. Satışlar 2020’nin başından beri artıyor ve bir yıl sonra zirveye ulaştı. Ancak 2021’in ikinci çeyreğinde, yıllık bazda neredeyse hiç büyüme olmadı. Üçüncü çeyrek biraz daha iyiydi, ancak daha sonra kayıplar başladı. 2022’nin ilk çeyreğinde yüzde 3, ardından ikinci ve üçüncü çeyreklerde sırasıyla yüzde 18 ve yüzde 22.

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Canalys analisti Kieren Jessop, “Küçük ve orta ölçekli işletmeler, ekonomik sıkıntıların nakit akışlarını daraltması ve artan faiz oranlarının finansman seçeneklerini daha maliyetli hale getirmesi nedeniyle bilgisayar alımlarını büyük kuruluşlardan daha fazla azalttı” dedi.

Jessop ayrıca tüketici talebinin enflasyon ve artan enerji fiyatlarından etkilendiğini de sözlerine ekledi. Düşük talep nedeniyle ticari ortaklar stok biriktirdi. Geçen yılki yüzde 25’e kıyasla bu oran yüzde 38’e yükseldi.

Yıl sonuna doğru satışlarda bir iyileşme hala beklenmiyor. Canalys, uzun vadede, pandemi sırasında satın alınan ekipmanların yenilenmesi yoluyla 2023 baharında büyümenin yeniden gerçekleşmesini bekliyor. Belki de birçok insan yükseltmeyi 2024’e kadar erteleyecek.

Ancak 2023’ün sonundan 2026’ya kadar, pandemi öncesi seviyenin yaklaşık yüzde 25’inde istikrarlı bir talep seviyesi ile düzenli mevsimsellik bekleniyor.